Máximo Huerta: "En el Congreso hay tuiteros en vez de políticos"

Novelista, pintor, presentador de informativos, cronista del corazón, corresponsal en el Vaticano, ministro de Cultura por una semana... Hasta ha cantado en directo disfrazado de gamba. Y a sus 50 años triunfa en la tele autonómica de su Valencia natal con un programa de tarde. Pero hoy viene del hospital, de acompañar a su madre en la segunda dosis de la vacuna anticovid.

Creo que le gusta ejercer de hijo.

Cuando alguien te ha dado casa, comida, libros, regalos, te ha hecho creer en la ilusión un día de Reyes o te ha puesto el termómetro, es justo y necesario corresponderle. Soy de pueblo y vi cómo a mi abuela la cuidábamos en casa. En los pueblos se ha tratado mucho mejor a las personas mayores.

Y usted ha vuelto al pueblo.

Yo nací en Utiel, pero ahora estoy viviendo en Buñol. Esta mañana he estado paseando con mi perra hasta la fuente.

¿Hay que tener una mala tarde en Las Ventas para apreciar lo bien que se torea en provincias?

Yo tuve una mala tarde muy sonora, muy dolorosa y de la que estoy muy orgulloso ahora con el tiempo. Pero es que la vida de verdad está en el pueblo.

¿No piensa volver a Madrid?

Depende. Ahora estoy estupendamente con mi programa, 'Bona Vesprada', récord de audiencia. Hay días que superamos a La 1, a Cuatro y a La Sexta.

Y se vuelve a llamar Màxim.

En Valencia me llaman así y yo intento hacer las cosas fáciles. Pero en los libros ya firmaba Máximo. Llama más la atención dimitir que publicar un libro, ja, ja, ja... Mi familia me llama Maxi. Mis amigos, Max. En la tele, Màxim. Y yo firmo Máximo. Me pasa como a las familias reales o al Papa, que cambian de nombre según el país.

¿De verdad está orgulloso del palo que se llevó?

Sí, doy gracias. Porque me ha hecho más seguro, más fuerte. Siento que puedo volar. He puesto las cosas en su sitio. Me preocupa mucho más el tumor que tiene mi madre que cualquier comentario. Sé quiénes son mis amigos. Y los que no han vuelto a llamar, que se lo coman con sopa de ajo... He descubierto muchas cosas y me he descubierto a mí. Pero el tránsito fue muy duro. No se lo deseo ni a mi peor enemigo.

¿Da por aclarado su problema con Hacienda?

Yo no dimití por un problema con Hacienda aunque la prensa lo repita. Tenía una sanción administrativa pagada desde hace mucho tiempo. Pero molaba más poner fraude.

¿Y por qué dimitió como ministro?

Pues porque Pedro Sánchez decía que no quería a nadie que hubiera tenido sociedades y como yo había tenido una... Dimití por coherencia. Lo que pasa es que luego él se ha desdicho de tantas cosas, un poco como la Parrala, que sí que sí, que no que no... Ojo, me refiero a la canción, no digo que Pedro Sánchez sea la Parrala, no me gustaría verlo en un titular.

Pues me lo estaba poniendo en bandeja... Por cierto, creo que ahora vive sin wifi.

Así es. No tengo conversación sobre series. La gente cuando se reúne solo habla de series. Es un tostón.

Casualmente usted trabaja en una serie.

Sí, interpreto al juez Varela en 'L'Alqueria Blanca'. He recibido whatsapps de directores, con muchos Goyas y con algún Oscar, que me han felicitado. Ahora ya solo te falta plantar un árbol, me han dicho.

Y tener un hijo.

No. El hijo ya me pilla mayor.

Bueno, mire Miguel Bosé...

Creo que no me parezco en nada a Miguel Bosé.

¿Se siente injustamente juzgado?

Cualquier lector sabe lo injustos que fueron conmigo. Yo había trabajado en la tele, quedaba exótico y les venía bien no apoyarme para simular un ejercicio de limpieza. Pero yo ya venía limpio de casa. O sea, que ninguno se dé golpes de pecho porque le saldrá joroba.

¿La política le sigue atrayendo?

Nunca he estado pegado a la política. A mí me ofrecieron un cargo ilusionante, nada más. La política como ciudadano cada día me interesa menos porque me parece que en el Congreso hay tuiteros en vez de políticos.

¿Juzga mucho a los demás?

Me juzgo más a mí mismo. Yo soy capaz de destrozarme la autoestima en un momentito.