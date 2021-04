Carmen Barrantes dará vida a Maruxa Fandiño, una de 'las dos Marías' de Compostela

ZARAGOZA. Hay historias que al principio parece pintorescas y divertidas, pero luego adquieren una nueva dimensión: compendian la sinrazón, la represión y la hostilidad. Y, a la vez, se revelan como una forma de rebelión y de resistencia. Un ejemplo de ello lo fueron, en Santiago de Compostela, pero podrían serlo en otra ciudad de España o del mundo, las hermanas Fandiño, ‘las dos Marías’, ‘las locas de Santiago’. O, como ha escrito Esther F. Carrodeguas, ‘Las dos en punto’, título de la pieza teatral que estrenará la actriz aragonesa Carmen Barrantes el próximo 22 de abril en las Naves del Español en el Matadero de Madrid, con Mona Martínez y bajo la dirección de Natalia Menéndez. Es una producción del Teatro Español en colaboración con la Octubre Producciones. Carrodeguas dice: "Fueron burladas, violentadas, insultadas, silenciadas; fueron rojas, fueron putas, fueron nada. Fueron hambre. Pero nadie las pudo parar. No dejaron nunca de caminar. Y nunca es nunca: es que aún están caminando".

"Es un texto precioso que tiene oscuridad y que tiene poesía. Está escrito en verso libre y es un relato sobre lo que no se puede decir y se dice. Sobre lo que se calla, lo que no se sabe pero se adivina. Es un texto sobre todo lo callado, lo que no se puede contar", apunta Carmen, que lleva casi dos meses ensayando la obra, desde Madrid.

Las hermanas María y Coralia Fandiño Ricart, hijas de costurera y zapatero, vivieron el drama de la Guerra Civil en su numerosa familia: hubo fusilados, hubo exiliados, y ellas decidieron quedarse en Santiago. Sufrieron diversas afrentas, la incomprensión y el cariño ("alguien, en secreto, les dejaba un plato de lentejas y ellas lo devolvían muy limpio, después de darle un beso", recuerda Carmen de su abundante anecdotario), y finalmente decidieron salir a pasear todos los días por la Alameda: llamaban ‘guapos’ a los hombres y ‘guarras’ a las mujeres, e iban muy pintadas, con vestidos de colores. Era su desafío. Desde hace algunos años, Maruxa y Coralia tienen su propia escultura y un sinfín de recuerdos en cualquier tienda.

Carmen Barrantes y Mona Martínez serán Maruxa y Coralia. Archivo Teatro Español.

Una historia universal

"Es un montaje de una gran intensidad. Natalia Menéndez conocía la obra en gallego y le pidió a la autora que la tradujese. Y ha quedado una pieza muy bella, donde se habla mucho. Mi personaje, Maruxa (1898-1980), es una auténtica charlatana, una contadora de historias. ‘Las dos en punto’ tiene drama y tiene mucha diversión. El texto posee un ritmo especial, envolvente, y pide un gran trabajo", añade, y dice que tanto ella como Mona Martínez, que encarna a Coralia (1914-1983), acaban molidas en el cuerpo y en el alma, "porque la obra te pone en tensión y te obliga a sacar de adentro sentimientos, emociones y heridas".

Además, matiza, Natalia Menéndez es una gran directora, muy exigente y meticulosa. "Lo tiene muy claro. Cada director tiene una forma de trabajar y cada espectáculo es un aprendizaje. Me había visto en ‘Con lo bien que estábamos. Ferretería Esteban’ y me llamó. Estoy emocionada. Y me entiendo de maravilla con Mona Martínez: es una bestia. Todo verdad. Abre la boca y estremece. Y como compañera es excepcional" indica Carmen y recuerda que ‘Las dos en punto’ no sucede en un tiempo concreto, ni en la inmediata posguerra ni en los 70, sino que es atemporal y dinámica, se habla de la familia, de la represión, de lo que pasó luego.

"Para mí no es una obra sobre la Guerra Civil, sino que es una historia universal. Maruxa y Coralia son más bien dos Penélopes esperando. Hay un término que usa la autora que me emociona mucho: ‘inxilio’; alude a aquellas personas que se quedaron en España, que cerraron las puertas, que sufrieron el menosprecio de los vecinos y que siguieron adelante como pudieron», cuenta.

Carmen Barrantes mira a Mona Martínez, dirigida por Natalia Menéndez. Archivo Teatro Español.

Maruxa y Coralia lo hicieron a su modo con ironía, sarcasmo, coraje y desinhibición. Y se convirtieron en un espectáculo de las calles de Compostela. "Este montaje habla de algo esencial, más que de feminismo o antifranquismo: habla de la libertad en su sentido más amplio, esa libertad que poco tiene que ver con poder tomar una copa en una terraza en tiempos de pandemia". La obra estará un mes en cartel y luego, lo más probable, iniciará la gira.