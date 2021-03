El catálogo crítico de la obra de Goya espera consenso

La mejor prueba de que Goya sigue siendo un icono cultural en todo el mundo la ofrece la Frick Collection de Nueva York. Hace tan solo unos días se mudaba de su sede de siempre al Edificio Breuer, una obra maestra de la arquitectura brutalista. El traslado es solo temporal, por un par de años, y es que el viejo edificio de la Quinta Avenida necesitaba unas urgentes obras de restauración. La Frick tiene obras de Bellini, Velázquez, El Greco o Murillo, pero las principales agencias de noticias, a la hora de retransmitir fotos a todo el mundo sobre el traslado fijaron sus objetivos en los cuatro goyas que atesora la institución.

La magia de Goya no se extingue nunca, y los principales museos de todo el mundo lo saben. Por eso, en este año del aniversario hay convocadas varias citas de primer nivel. Ahora, y hasta el 2 de mayo, puede visitarse en Nueva York una muestra de dibujos que ha organizado el prestigioso Metropolitan. Pero han de inaugurarse también otras, de fuste, en Basilea y Melbourne.

"En Alemania, pero también en Suiza y Austria, Goya es uno de los pintores españoles más populares -señala Helmut Jacobs, catedrático de Literaturas Románicas en la Universidad de Duisburg-Essen y estudioso de ‘Los Caprichos’-. Muchos museos suelen organizar exposiciones con alguna de la series de grabados, sobre todo desde el año 2015, cuando Goya fue presentado como profeta de la modernidad en una gran exposición en Berlín".

Esta es una de las claves: aunque buena parte de las obras maestras del pintor de Fuendetodos esté en el Museo del Prado, el artista fue prolífico y aún es posible (aunque cada vez más difícil) organizar grandes exposiciones en torno a su obra. Si la muestra está bien pensada y diseñada y cae en el momento oportuno, un país entero puede descubrir al pintor. Es lo que ocurrió hace poco más de cinco años en Gran Bretaña, con ‘Goya: the Portraits’, una muestra comisariada por Xavier Bray, director de la Wallace Collection, para la National Gallery de Londres.

"Hay que ser cuidadoso porque, como hemos podido ver con los retratos, en un mismo año podía pintar dos con estilos bien distintos. Y a Goya, además, hay que cuidarlo y tenerle mucho respeto"

"La exposición logró que los ingleses vean a Goya como uno de los grandes retratistas de la historia -señala Bray-. Antes era el artista de las ‘Pinturas Negras’ o de ‘Los Caprichos’, y los retratos, en un país como éste donde hay grandes retratistas, impresionaron, en la medida en que descubrieron a un pintor que quería ir más allá de sus pinturas, que evidenciaba su visión íntima de los retratados". Para Bray, la mejor manera de avanzar en el conocimiento de un pintor es organizar exposiciones con su obra. Y Goya las ha tenido en los últimos años, y con abundancia.

En los últimos 25 años ha habido grandes citas internacionales en Melbourne (1998), Lille (1998), Tokio (1999), Copenhague (2000), Glasgow (2000), Roma (2000), Lisboa (2001), Munich (2001), Londres (2001), Washington (2002), Viena (2005), Ciudad de México (2005), Berlín (2006), Nueva York (2 en 2006), Parma (2006), Milán (2010), Tokio (2011), París (2013), Boston (2014), Dallas (2015)... El calendario lo dice prácticamente todo. Francia, por la cercanía, y porque al fin y al cabo Goya falleció en Burdeos, es uno de los países que más exposiciones celebra en torno a la obra del pintor de Fuendetodos. "Francia descubrió a Goya ya en el siglo XIX -subraya Frédéric Jimeno, de los servicios de Patrimonio e Historia del Ayuntamiento de París y profesor asociado de la Université Paris 1-. Lo primero que se conoció fue la obra gráfica, que causó una gran sorpresa, y las exposiciones que se han celebrado en el siglo XX, tanto en España como en Francia, han contribuido a que se conozca mejor".

Los hispanistas y sus investigaciones

Las muestras temporales son el aspecto más popular de Goya. Dejándolas al margen, la presencia del artista fuera de nuestras fronteras se limita mayormente al mercado de subastas -en el que la presencia de sus obras es cada vez más escasa- y en los estudios. En ese campo sí que ha habido grandes aportaciones por parte de hispanistas, tanto del ámbito anglosajón como del francés. Algunos de ellos, como Pierre Gassier, Jeannine Baticle o Nigel Glendinning, ya han fallecido. Londres parece haberse convertido en el centro de gravedad de los estudios goyescos, toda vez que ahora coinciden allí tres grandes especialistas en la vida y obra del pintor, y de distintas generaciones, Juliet Wilson Bareau, que ha ejercido el comisariado de una reciente y controvertida exposición en Agen, Xavier Bray y Manuela Mena, que durante casi dos décadas ha sido jefa de Conservación de Pintura del Siglo XVIII y Goya del Museo Nacional del Prado. En su exposición de Agen, Juliet Wilson ha defendido que Goya tuvo un taller y que algunas de las obras que se tienen por suyas son en realidad de quienes trabajaban con él. Eso ha supuesto la ‘descatalogación’ de cuatro de los seis goyas que poseía el museo de la ciudad francesa que acogió la exposición, y las ondas expansivas de su tesis están empezando a notarse ya. Habrá que ver cómo reacciona la comunidad científica internacional.

"Con Goya, el problema es que los especialistas no se hablan"

Pero mientras ese momento llega, los especialistas sí se muestran preocupados por el fenómeno creciente de las atribuciones y descatalogaciones. Raro es el año, ya casi el mes, en que no aparece un especialista con un goya nuevo bajo el brazo o asegurando públicamente que una obra muy conocida del pintor de Fuendetodos pertenece, en realidad, a otros pinceles. Hay quienes reivindican la formación de un comité de expertos al estilo del Rembrandt Research Project, que dejó reducidas a 340 obras las 988 que se le atribuían a principios del siglo XX. Pero el empeñó duró nada menos que 46 años.

"El problema de la obra de Goya es que es muy actual, toca emocionalmente al espectador y le obliga a reflexionar sobre lo esencial de la vida y de la cara oscura de la existencia humana. Es un fenómeno global -señala Helmut Jacobs-. Por eso es tan necesario a la hora de juzgar su obra, que haya una intensa cooperación a nivel internaciona".

"Tuvo una influencia tremenda e influyó en muchos artistas -añade Xavier Bray-. Si tuvo taller o no, no lo he investigado, pero sabemos que a Goya le interesaba el dinero, que recibía visitas en su taller, que ha habido épocas en las que todo el mundo quería poseer una obra suya, que quería que su estilo siguiera vivo a través de su hijo Javier y qué este fuera el pintor que nunca fue...La mejor manera de dilucidar qué es de su propia mano y qué no lo es sería organizar exposiciones, porque fuerzan a los especialistas a colaborar, y analizar los cuadros en ellas partiendo de los que su pertenencia es segura. Hay que ser cuidadoso porque, como hemos podido ver con los retratos, en un mismo año podía pintar dos con estilos bien distintos. Y a Goya, además, hay que cuidarlo y tenerle mucho respeto".

"Siempre ha habido mucho dinero en torno a Goya -apostilla Frédéric Jimeno- y eso dificulta las cosas. La catalogación crítica de su obra es tardía y ha generado muchas polémicas. Que el famoso ‘Marianito’ sea de Goya es una afirmación que no aguanta un segundo, y me sorprende que los especialistas no se pongan de acuerdo en algo tan sencillo como esto. Con Goya, el problema es que los especialistas no se hablan. En Francia existía un problema parecido con Simon Vouet: se hizo una gran exposición y se convocó a los expertos. Reunir a los especialistas de Goya en un mismo foro es casi imposible. Y hablarse es empezar a respetarse".