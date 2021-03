Eva McBel: "Tengo mucha suerte porque en Aragón no se me puede tratar mejor"

La sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza acoge este jueves (19.30) la presentación del epé ‘Some kind of portrait’, de Eva McBel (Zaragoza, 1999). En esta puesta de largo la joven artista aragonesa va estar arropada por su banda -David Adkinson (teclados), Carlos Bueno (bajo), Nino Bagnoli (batería) y Samu Gamallo (guitarra) y el coro Amici Musicae durante un concierto muy especial que contará con varias colaboraciones de artistas que también acompañarán a McBel sobre el escenario.

¿Cuándo decidió irse a vivir a Madrid y dedicarse de lleno a la música?

Estaba estudiando trabajo Social en Zaragoza y me vine de viaje a Madrid, me apetecía darme una vuelta por aquí y encontré un sitio que se llama Búho Real donde había un micro abierto. Conocí a un montón de artistas y me picó el gusanillo. Luego volví a la capital a tocar y decidí que tenía que probar. Me fui a Madrid en 2018. Desde entonces estoy desarrollando mi proyecto musical y de momento no me puedo quejar de nada. Soy muy joven y por ahora todo va muy bien.

El pasado año lanzó ‘Some kind of portrait’, su primer álbum

Lo produje con David Adkinson y Pablo Estrella en Madrid. Fue un proceso de casi dos años porque entre unas cosas y otras se alargó mucho, pero creo que incluso eso vino bien porque de esa manera le pudimos dar muchísimas vueltas a las canciones hasta que sonaran lo más perfectas posibles. Ahora las escucho y no tengo nada que decir ni cambiar.

¿Imaginaba que tendría tan buenas críticas o que fuera elegido el mejor disco de 2020 en Aragón?

Cuando lo leí pensé que era broma porque no me lo esperaba para nada y nadie me había avisado previamente. Me empezaron a mandar el artículo y no me lo creía. Fui a comprar el HERALDO con mi abuela y eso me hizo mucha ilusión. Es la persona más aragonesa del planeta, nacida en la plaza del Pilar, número 6. Que consideraran que mi primer trabajo era el mejor disco de 2020 es un honor.

¿Y fuera de Aragón?

Tengo mucha suerte porque en Aragón no se me puede tratar mejor. En otras ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao se están escuchando mucho mis canciones, y también fuera de España. Me ha sorprendido que me hayan escrito desde Reino Unido, Francia o Estados Unidos para decirme que quieren trabajar conmigo después de haber lanzado este trabajo. No puedo estar más feliz ni más contenta del resultado de este epé.

¿Qué tiene preparado para el concierto de este jueves?

Va a ser muy especial porque he contado con la colaboración del coro Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza y hemos hecho los arreglos de mis canciones para el coro. Me hace mucha ilusión porque van a sonar de una manera muy distinta a la habitual. Estoy intentando que sea lo más bonito y espectacular posible dentro de lo que la situación nos deja hacer. En el escenario, en lugar de 40 personas, que era lo que yo quería, van a ser 20, pero ni tan mal.

Estará bien arropada, sin duda

Va a ser un momento muy importante para mí y por eso también quiero que suban al escenario artistas cuyos proyectos admiro. Erin Memento cantará conmigo su tema ‘Muerta de frío’, y desde Madrid me voy a traer tres artistas, María de la Flor, Ede -a quien vimos recientemente en la sala Mozart como integrante de la banda de Xoel López- y Yoly Saa, con las que estamos desarrollando un proyecto en el que juntamos canciones y las cantamos las cuatro juntas con arreglos vocales. En el concierto vamos a abrir una especie de ventanita a lo que hacemos.

¿Es fácil abrirse camino cantando principalmente en inglés?

Aquí en España es un poco más complicado, pero fuera tienes todo el mundo anglosajón, donde también te pueden escuchar. Una de cal y una de arena.

En cualquier caso, también compone en español.

De hecho, en el concierto también cantaré temas en castellano, y uno en especial que creo que va a estar muy bonito porque lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y además es una canción que compuse a medias con mi madre, más o menos. Digo a medias porque lo de componer requiere repetir la misma frase muchas veces, ella se cansó y me dejó ahí con el piano. Pero la idea principal salió de estar con mi madre allí, probando ideas, y me hace mucha ilusión. La canción se llama ‘No te olvides’.