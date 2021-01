‘Some kind of portrait’, de Eva McBel, es elegido el mejor álbum del 2020 en Aragón

ZARAGOZA. El disco ‘Some kind of portrait’, autoeditado, de Eva McBel (Zaragoza, 1999) ha sido la gran revelación de la música en Aragón. Un jurado plural de doce especialistas, convocados por HERALDO, lo ha elegido el mejor disco del 2020, por delante de figuras de talla nacional e internacional, tan indiscutibles como Cuti Vericad, Joaquín Carbonell, Enrique Bunbury o Santiago Auserón. Eva McBel recibió 45 puntos, logró dos primeros puestos y dos terceros, y fue votada por seis expertos. El crítico Pablo Ferrer afirma: «Es la gran voz de la nueva generación aragonesa, literal y conceptualmente. Jovencísima, madura en el ‘pre’ y el ‘durante’ de la creación y expresión, su caminar de ahora en adelante es una incógnita; depende de demasiados elementos externos. El disco hace volar»; David Chapín agrega: "Te transporta hasta donde quieras llegar".

A solo dos puntos, están In Materia con ‘Infinito Tripular’ y Cuti Vericad con ‘El retorno del sumurái’. ‘In Materia’ ha sido el grupo más veces votado por el jurado, hasta en ocho ocasiones; Joaquín Pardinilla alude a "su personalidad única" y David Chapín elogia el "sonido personal de una banda con sello propio y compacta en un disco con vida mas allá de un año de pandemia". Vericad ha ocupado un primer puesto y un segundo entre las seis asignaciones que recibió. Gonzalo de la Figuera observa: "Manteniendo sus señas de identidad, pero manejando una amplia paleta de variantes estilísticas, de la sencillez del rocanrol directo a las orquestaciones puntillistas, en este disco hay al menos media docena de nuevas joyas que añadir a su repertorio", y el músico Joaquín Pardinilla aprecia: "Otro gran disco de Cuti, y van...".

En cuarta posición, con 39 puntos, está el fallecido Joaquín Carbonell (1947-2020) con ‘50 años’, votado cinco veces y tres de ellas en segundo lugar. Luis Lles califica el álbum como "el más hermoso testamento de un brillante e inolvidable trovador aragonés" y Javier Aguirre lo vota entre sus favoritos y recuerda "que tanta difusión ha tenido, antes y después de su muerte". La quinta posición, con con 37 puntos, es para el ‘Curso de levitación intensivo’ de Enrique Bunbury, que cosechó un primer puesto y dos segundos. El crítico y gestor Máikel Tapia sostiene que "Bunbury se muestra pletórico, no afloja. Su nueva obra es de una elegancia apocalíptica que lo coloca entre lo más excelso de su discografía". Elena de la Riva, que le otorgó la máxima puntuación, anota: "Me parece una obra superior a la que sacó en primavera, ‘Posible’, que me desconcertó". ‘Posible’ también fue votado por cuatro de los jueces con 22 puntos.

La sexta posición, con 34 puntos, es para Juan Perro y sus ‘Cantos de ultramar’. De la Figuera se muestra incondicional: "Auserón /Juan Perro viste con exquisitos ropajes sonoros las canciones que aparecían al desnudo en ‘El viaje’, consiguiendo destilar en su retorta de alquimista una afinada coyunda entre las dos orillas del Atlántico, entre las raíces hispanas y el Siglo de Oro, Cuba y el Caribe, el jazz y New Orleans".

Hasta 41 grupos y solistas

El séptimo puesto, con 32 puntos, es para R de Rumba con ‘Funk experience’. "Es como sumergirte en la época dorada de la ‘blaxploitation’ y, al mismo tiempo, en los inicios del hip hop. Es nuestro Grandmaster Flash", dice Pablo Ferrer. La octava, novena y décima posiciones (o una octava ‘ex aequo’), con 23 puntos, son para ‘Flamas’ de Olga y los Ministriles (cuatro votos), ‘Neonia’ de Ygram (tres votos y un primer puesto) y ‘Nada que celebrar’ de El verbo odiado (tres votos y otro primer puesto); dice Luis Lles: "Golosinas de pop envueltas en ruido y melancolía. La belleza será convulsiva o no será".

Los doce miembros del jurado votaron a 41 grupos y valoraron, además de los citados, a El mantel de Noa y su ‘Islas errantes’ con dos máximas votaciones, Gustavo Giménez y Marwan, Yago y los Olvidados, JF4, Lionware, Rubén Lorenzo, Stabilito, La Máquina de Turing, Isabel Marco, Mecanismo de Kozai, Despierta McFly y Señoras y Bedeles, entre otros.

EL JURADO PLURAL DE DOCE EXPERTOS

El jurado ha estado compuesto por profesionales de distintas procedencias. David Chapín y Sergio Falces pertenecen a Aragón Musical y 'Mondosonoro'. Virginia Martínez Sanz trabaja en Aragón TV; Elena Rubio es compositora y cantante; Francisco Javier Aguirre es crítico musical; Maikel Tapia es comentarista y gestor cultural; Luis Lles es melómano, comentarista y gestor cultural; Pablo Ferrer es crítico y periodista musical; Elena de la Riva es apasionada de la música y experta en Internet; Joaquín Pardinilla es profesor y músico; Gonzalo de la Figuera y Octavio Gómez Milián son dos activos