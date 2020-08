Erin Memento: "Mi plan ahora es tocar todo lo que pueda y sacar cuanta más música mejor"

¿Cómo vive este periodo estival tan diferente a otros años?

Paradójicamente, este está siendo uno de los mejores veranos de mi vida después de haber pasado el confinamiento, esa nube que teníamos encima. En este periodo he dado un giro a mi carrera artística, también he podido irme de vacaciones, y al mismo tiempo grabar voces para el nuevo disco de Enrique Bunbury y terminar un nuevo EP. Sin duda, han sido unos días muy fructíferos laboralmente y, en lo personal, unas vacaciones muy bonitas.

En el plano artístico ¿cómo le afectó el confinamiento?

Tuve que cancelar un concierto en la sala López. Era el primero que iba a dar con banda presentando mi primer EP. También se anuló uno en Madrid y otras fechas que estaban por concretar. Llevaba un tiempo sin hacer nuevas canciones y tuve la suerte de que se me encendió la bombilla y empecé a componer bastante. En este tiempo han salido unas cuantas canciones y he compuesto otro EP que ya está grabado.

Hace unos meses publicó el tema ‘No te olvides de mí’. ¿Es una de las nueva canciones del EP?

Sí, el disco está compuesto por un conjunto de canciones que tienen sentido entre ellas y ‘No te olvides de mí’ forma parte del nuevo mini álbum, que es como un primer paso hacia otro lugar distinto a ‘La noche no es para todos’, mi primer trabajo en solitario.

En su primer disco grabó con Nacho Serrano (teclista y compositor de Niños del Brasil)

Me junté con Nacho y empezamos a grabar y a probar sonidos durante un proceso que duró casi diez meses, y en el que aprendimos mucho los dos. Estoy muy contenta con el resultado final. Dista muchísimo de lo que estoy haciendo ahora y de lo que escucho, pero son unas canciones que creo que tenían que ser así y salir así.

¿Qué influencias asoman en ese disco?

Nacho y yo teníamos un poco de convergencia con grupos como Depeche Mode, The Cure y bandas de los 80 y los 90 que tiraban hacia ese lado electrónico, ciertos discos de Bowie... íbamos un poco por ahí. Pero el nuevo disco es completamente diferente, con un sonido más acústico, folk, indie, alternativo... mucho más minimal. Ahí está la inspiración de artistas como Phoebe Bridgers, el grupo Boygenius, Fiona Apple, PJ Harvey, Courtney Barnett... Creo que esas influencias se escuchan y están presentes.

Usted es una de las artistas con más nominaciones a los Premios de la Música Aragonesa, pendientes de celebrar.

Es una maravilla. La verdad es que no esperaba las cuatro nominaciones. Lo que más feliz me hace es que mi trabajo se ha escuchado y se ha apreciado en Aragón. Espero que, dentro de lo posible, se puede celebrar pronto la gala.

Además de formarse como ingeniera de sonido en EE. UU., tuvo una banda en Los Ángeles...

The Ivories. De hecho el grupo sigue tocando y sacando canciones. Publicamos un disco que se llamó ‘Lilly’ y dimos un montón de conciertos en Los Ángeles y alrededores. Para mí significó cumplir ese sueño de estar en la banda que todos queremos tener cuando somos adolescentes. Aún la echo de menos. Tengo 22 años y sigo queriendo estar en una banda y hacer estas cosas. Y las hago, pero más en solitario.

Ser sobrina de Enrique Bunbury y de la fotógrafa Jose Girl ¿ha sido decisivo a la hora de encontrar su vocación?

Obviamente, me ha abierto muchísimas puertas, pero sobre todo personales. Saber que alguien en tu familia ha sido capaz de hacer lo que ha hecho es motivador y te anima a intentarlo. Por supuesto, no es comparable el talento que tiene Bunbury con lo que yo pueda lograr. Ya se verá con los años y ya me descubriré a mí misma.

Va por buen camino.

He tenido el apoyo de toda mi familia y mis padres han visto que, tanto por mi tía como por Enrique Bunbury, este es un camino que se puede recorrer. He tenido el privilegio de ver conciertos de miles de personas desde pequeña y darme cuenta muy pronto de que eso era lo que yo quería: componer, hacer música... Por supuesto, antes de llegar ahí necesito tocar en salas de 20 personas y que me vengan a ver tres, aunque el objetivo es ese: actuar delante de muchas personas, de todas las que quieran verme.

¿Impone colaborar en un disco de Bunbury?

Trabajar con él siempre es una maravilla y he tenido el placer de volver a colaborar en el álbum que sacará en diciembre. Estando allí te das cuenta de lo que es ser un profesional de la música y llevar tantos años en la industria.

¿Qué planes tiene en el horizonte, con permiso de la pandemia?

Ya que apenas se pueden dar conciertos y que esta parte presencial ahora está un poco borrada del mapa quiero publicar toda la música que componga. Mi intención es lanzar en dos meses el primer single y en este mismo año el nuevo EP. Yen cuanto se pueda, actuar en Madrid, Barcelona... sin dejar de lado Aragón. En resumen: tocar todo lo que pueda y sacar cuanta más música

Sus recomendaciones