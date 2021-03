Melomania Touch: unos auriculares grandotes con excelente sonido y casi 50 horas de batería

A primera vista, los Melomania Touch de Cambridge Audio son muy grandes, tanto su funda, como los propios auriculares. Pero estas dimensiones vitaminadas tienen una doble justificación: la calidad del sonido y su increíble batería.

Dotados con un ‘driver’ de 7 mm reforzado con grafeno, el sonido de los Melomania Touch es potente y nítido, tiene buenos graves pero destaca sobre todo por ofrecer un resultado sonoro espacioso, redondo y repleto de matices.

A pesar de su gran tamaño, son cómodos, se adaptan al pabellón auditivo y ejercen una cancelación de ruido pasiva –no tienen cancelación activa– que se puede anular con un ‘modo transparencia’ que permite oír lo que pasa alrededor. Tienen unas 8 horas de batería en cada auricular a lo que hay que sumar casi 40 de la funda de carga, que es algo grandota, cuenta con leds indicadores y está fabricada en una imitación al cuero que la hace diferente.

Los Melomania Touch se controlan mediante toques en su superficie táctil que permiten subir y bajar el volumen, pasar de canción y responder llamadas. El sonido registrado por los micrófonos durante las llamadas es bueno, aunque capta demasiado el sonido ambiente, sobre todo el tiempo que el usuario permanece en silencio.

Su punto débil es la conexión con dispositivos, que es estable pero no siempre funciona automáticamente y el usuario tendrá que seleccionarlos del menú bluetooth de su dispositivo. Además, aun que es capaz de recordar la conexión a siete dispositivos, esta no es automática y pasar de uno a otro no es sencillo.

En definitiva, los usuarios más melómanos que busquen el mejor sonido en un dispositivo muy portátil con una autonomía excepcional y no les importe pagar por ello 140 euros, quedarán encantados con estos Melomania Touch. Aunque, Cambridge Audio debería tratar de corregir los problemas de conexión en futuras actualizaciones de software que permita que los Touch se conecten siempre de forma automática a los dispositivos con los que están emparejados.