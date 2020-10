Análisis del Energy Sistem Speaker Eco Beech Wood: elegancia ecológica

Energy Sistem, compañía española especialista en audio para portátil y para el hogar, completa su línea ecológica –iniciada con dos hermosos auriculares fabricados en madera y cuerda– con este altavoz de madera de haya, tela y un toque de cuero, que resulta en un conjunto tan agradable al tacto como a la vista.

Tiene un buen sonido, equilibrado y sin estridencias, y una potencia sonora (dos altavoces de 40 mm de rango completo y 6 vatios) sorprendente para su tamaño, pero que tiende a romperse al volumen máximo.

Como es habitual en este tipo de pequeños altavoces, que caben en la palma de la mano y son fáciles de transportar en un bolso, se echan en falta los graves propios de dispositivos más grandes y dotados de un buen ‘subwoofer’. La buena noticia es que si el volumen del Speaker Eco Beech Wood se nos queda un poco corto, este altavoz cuenta con TWS, que permite conectar dos altavoces y duplicar su potencia.

Cabe en la palma de la mano y puede llenar una habitación de sonido. Los botones están esculpidos en la madera y son táctiles. Heraldo.es

Los controles son táctiles y están esculpidos en la madera, lo que tiene sus pros y sus contras. Son cómodos y y visualmente muy elegantes, pero puede provocar pulsaciones no deseadas al coger el altavoz al no estar bien diferenciados entre sí.

El Speaker Eco Beech Wood es un altavoz, por otro lado, muy completo y, a pesar de sus reducidas dimensiones, cuenta con radio FM, salida auxiliar de 3,5 mm y una entrada para un pincho USB tradicional de hasta 128 GB.

Su batería dura entre 6 y 8 horas dependiendo del volumen y se carga a través de un conector USB-C en unas dos horas.