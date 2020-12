Análisis de los Jabra Elite 85t: entre el sonido perfecto y el silencio absoluto

El mercado de los auriculares TWS (True Wireless Stereo) es aún joven pero ya empieza a estar saturado y es difícil para las marcas diferenciarse. La compañía danesa Jabra, especialista en dispositivos de sonido, tiene claro su objetivo: el mejor sonido y la mayor cancelación de ruido en un dispositivo muy compacto.

Los Jabra 85t son sus auriculares TWS más avanzados hasta la fecha y también los más caros. A cambio de 230 euros (precio similar a los Airpods Pro de Apple) ofrecen 11 modos distintos de ANC (cancelación activa de ruido) y unos ‘drivers’ de 12 milímetros capaces de ofrecer el sonido más nítido y con graves más profundos de un dispositivo TWS que hemos probado.

La funda de los 85t también es un poco más grande, pero se recarga de forma inalámbrica Heraldo.es

La cancelación de ruido nunca llegará al nivel de unos auriculares de diadema, que gracias a las almohadillas aíslan realmente al usuario, pero es una de las efectivas del mercado. Además, los 85t también ofrecen un modo ‘hear through’ que permite pasar el sonido y mantener conversaciones sin quitarse los auriculares.

Otra virtud es que permite emparejar simultáneamente dos dispositivos –un móvil y un portátil– cuya gestión inteligente, al pasar de uno a otro dependiendo de cuál emite sonido, es bastante efectiva, aunque no perfecta.

Su mayor defecto es que los auriculares izquierdo y derecho no se pueden usar de forma independiente. Cuando el usuario se saca de la oreja uno de los dos la reproducción se para automáticamente y se reanuda cuando se lo vuelve a poner. El uso de solo uno de los auriculares no solo es cómodo para mantenerse con una oreja en el mundo exterior, si no porque dobla la duración de la batería.

Cómodos para el día día.

Los Elite 85t son más cómodos que otros auriculares ‘in-ear’ porque dejan abierto el canal auditivo y usan la cancelación activa de ruido para aislar al usuario, el punto negativo es que al ir más sueltos en la oreja son menos indicados para hacer deporte.

La potencia sonora de los ‘drivers’ de 12 mm –con unos graves y una claridad nunca oída en un dispositivo de este tamaño– y la ANC se traducen irremediablemente en una autonomía menor. Los auriculares duran unas 5 horas a lo que hay que sumar la reserva de 21 horas de la funda.

En definitiva, los Elite 85t son probablemente los auriculares TWS con mejor sonido y cancelación activa de ruido del mercado, pero esa calidad tiene un precio –en euros y batería– que no todos los usuarios estarán dispuestos a pagar.