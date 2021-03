Andreo Rowling: "Desgraciadamente, con el tiempo te acostumbras al acoso y, si lo piensas, eso es algo horrible"

Para la zaragozana Andrea Izquierdo la excusa de "me encantaría leer pero no tengo tiempo" no existe. De hecho, ha logrado hacer de esta pasión una forma de vida: comenzó abriendo un canal de YouTube en 2014 y forjándose un nombre como booktuber, concretamente, el de Andreo Rowling y, a día de hoy, con 27 años, ha publicado siete libros (y otro va de camino), puesto en marcha dos proyectos emprendedores relacionados con el mundo de la literatura y lee una media de diez libros al mes. Ahora mismo, el que ocupa su tiempo es 'Sin amor', de Alice Oseman.

Mientras tanto, terminó el doble grado de Derecho y Administración de Empresas (DADE) y ha hecho varios cursos relacionados con el sector editorial. En septiembre empezará el Master de Edición en la Universidad Pompeu Fabra. Porque si hay algo que parece tener claro es que quiere que su vida, tanto personal como laboral, vaya ligada a la literatura.

Seis años en YouTube

Su primer libro, 'Otoño en Londres', con la ciudad homónima de fondo. A.I.

Su andadura en YouTube comenzó en 2014, donde compartía recomendaciones de libros, challenges, consejos literarios... Hasta que en octubre de 2020 subió su último vídeo a la red social anunciando su marcha, aunque no cerraría el canal ni desaparecería de otras redes sociales. Tal y como explicó ella misma, fue una decisión complicada y motivada por diversas razones, entre las que estaban poder dedicar más tiempo a otros proyectos y alejarse del ambiente tóxico que generan los 'haters' digitales. "Lo echo de menos porque ha sido una etapa muy importante para mí, al fin y al cabo, allí es donde empezó todo. Pero creo que fue la decisión correcta", asegura la joven.

"Echo de menos YouTube porque ahí empezó todo, pero creo que tomé la decisión correcta"

Para ella YouTube ha tenido un papel "casi imprescindible" para haber llegado a donde está ahora, una evidencia más que clara de que las redes sociales, bien utilizadas, pueden abrir un mundo de posibilidades.

"Yo creo que lo más importante que me ha aportado YouTube es constancia. Porque publicar vídeos es una obligación que te pones a ti mismo, pero, si la sigues, al final aprendes una disciplina que no sé si habría encontrado en otro sitio a esa edad. También me ha ha ayudado a tener sentido de la responsabilidad, ya que tenía que ser consciente de quién me estaba escuchando y de que no podía decir cualquier cosa", valora la escritora.

"YouTube me ha enseñado disciplina, y no sé si la habría encontrado en otro sitio a esa edad"

"Por otro lado, YouTube premia esta constancia, y si siempre publicas el mismo día a la misma hora lo aprende y lo premia, visibilizándote más. De modo que, si rompes esta cadencia, también te perjudica. Al final, es un machaque continuo y, obligarme a sacar cualquier cosa por no romper esa cadena aunque no fuese de calidad era contraproducente", opina.

Esta presión se hizo más patente durante la cuarentena, cuando los creadores de contenido como ella sintieron la responsabilidad de facilitar las circunstancias a sus seguidores apostando por el entretenimiento. "Pasábamos más tiempo conectados y queríamos estar ahí para apoyar en momentos tan complicados. "Me centré en trabajar, ya no solo para mantener la mente ocupada, también para sentir que no estaba tan encerrada y compartir con el mundo la importancia de la lectura en momentos como ese porque, aunque suene muy 'cheesy' -moñas-, cuando no puedes salir, un libro te saca de ese encierro obligatorio y se convierte en un refugio", recuerda Izquierdo.

"Un libro se convierte en un refugio"

No obstante, ideas no le faltan, y ahora las guarda para compartirlas en otros formatos, como hizo durante la cuarentena, por ejemplo, compartiendo podcasts o resolviendo dudas sobre el sector editorial en Instagram o TikTok.

C0ntra el acoso en redes sociales

Andrea Izquierdo. A.I.

Pero no todo han sido facilidades para esta joven zaragozana, que ha vivido en su propia piel el lado oscuro de esta exposición en redes sociales, llegando incluso a recibir amenazas de muerte. "Desgraciadamente, con el tiempo, te acostumbras y, si lo piensas, eso es algo horrible", comienza a decir, y prosigue: "El ciber acoso es un tema al que se le da mucha importancia teórica, pero hay muy pocos mecanismos efectivos para pararlo de verdad", considera.

De hecho, tal y como explica, en YouTube los creadores pueden bloquear determinados términos para que los comentarios que los contengan no aparezcan, pero la solución es fácil de burlar: "Si bloqueas la palabra 'gorda', pero alguien la escribe con dos letras 'd', se va a publicar. Así que si quisieras realmente evitar un término tendrías que bloquear 80 millones de variantes de palabras que no quieres ver. Es ridículo llegar a eso", lamenta.

"Desgraciadamente, con el tiempo te acostumbras al acoso y, si lo piensas, eso es algo horrible. ¿Por qué tengo que acostumbrarme a que me insulten?"

Izquierdo se refiere a comentarios como "solo lees puta mierda", "estás gorda", "se te cae el pelo", "tienes pintas de gay"... y se pregunta a sí misma por qué tendría que tolerar eso. "Internet da muchas veces valor a quienes no dirían cosas así a la cara, porque sienten que por escribirlo no pasa nada. Pero sí que pasa, porque otra persona lo va a leer y se puede sentir herida. Yo recuerdo comentarios que me han hecho hace años y aunque tengas 100 buenos y uno malo, a veces, te quedas con el malo", explica. "Y todo esto no solo pasa en las redes sociales, pasa en los institutos también y, cada vez, a edades más tempranas", añade.

"Internet da muchas veces valor a quien no se atrevería a decir nada la cara"

En su opinión, este tipo de 'hate' existe en todas las redes sociales, pero en algunas, como Twitter o YouTube, está más arraigado. "Ahora en Instagram me siento más cómoda, tengo una comunidad que me gusta mucho. Aunque siempre te encuentras algún comentario hiriente".

Aprender a emprender

Literali Box es uno de los proyectos con los que ha emprendido la booktuber. A.I.

Lo hizo cuando abrió su canal de YouTube, o cuando publicó su primer libro, pero esta vez quien fuese conocida en redes sociales como Andreo Rowling, ha emprendido en el sentido grande de la palabra. Dos proyectos nuevos llevan su firma: una plataforma de servicios editoriales llamada Meikabuk junto a Alena Pons y Laia Soler, y una tienda online de cajas literarias sorpresa conocida como Literali Box, con Josu Diamond y May R Ayamonte.

"Hay pocas ayudas y, si las dan, están superescondidas"

"Emprender siempre da un poco de miedo, pero decidimos lanzarnos y estamos muy contentos", asegura la joven aragonesa, aunque también reconoce que el camino no ha sido fácil. "Hay pocas ayudas y, si las dan, están superescondidas. Me he encontrado con gente que me ha dicho 'Ah, ¿no pediste esta ayuda que podías tener cuando te hiciste autónoma?'. No voy a decir que no hay información, pero sí que no llega a donde debe llegar, porque es un denominador común entre la gente que se pone en marcha, parece que vayamos con retraso. Tienes que pelearte con todo el mundo y, si eres joven ya, ni te cuento: te cuestionan, te hacen preguntas... es un poco complicado". No obstante, también se ha encontrado por el camino con personas que le han hecho la vida más fácil. "Tenemos la suerte de contar con unos gestores que creyeron en nuestro proyecto desde el principio".

Aún así, no quiere desanimar a quienes estén pensando en dar el paso: "Si tienes una idea que crees que puede funcionar y encuentras socios de confianza, cree en ella".

De libro en libro

Andrea Izquierdo sosteniendo su último libro publicado, 'Hellen Parker. El dragón dorado'. A.R.

No era posible cerrar esta entrevista sin hablar de libros. De los que ha leído, de los que ha escrito y de lo que representan para ella. Como ya saben bien quienes la siguen, su último libro, 'Hellen Parker. El dragón dorado' lleva un tiempo en las librerías y pronto lo acompañará la segunda parte. Una trilogía que se cerrará con un tercer ejemplar en el que está trabajando ahora.

"Esta saga es para animar a los fans de Harry Potter que echan de menos un poco historias de este estilo, pero con una voz femenina chino-americana", comienza. "Este tipo de libros han tenido durante mucho tiempo protagonistas masculinos -Harry Potter, Percy Jackson-, y quería cambiar un poco inspirándome en lo que las obras de J.K. Rowling me hicieron sentir la primera vez que las leí", continúa.

"Me he inspirado en lo que Harry Potter me hizo sentir la primera vez que lo leí"

En un ejercicio de introspección, la booktuber considera que su escritura ha pasado de ser caótica a más metódica. "Cuando estaba en la universidad tenía que organizarme como podía, y escribía sobre la marcha, por impulsos. Ahora me hago una escaleta con lo que va a pasar en cada capítulo, lo planifico para no quedarme en blanco o que no haya ningún imprevisto", explica.

Lo que no ha cambiado es su opinión sobre qué leer: "Cada uno que lea lo que le apetezca". Parece evidente pero no lo es tanto. Según explica, "muchas veces los libros juveniles se desprestigian diciendo que son para niños. Los libros no tienen edad, obviamente hay unas franjas recomendadas, pero nada más. Además, la literatura juvenil trata problemas de jóvenes de forma muy real".

"Lo más importante de un libro es que te entretenga, que lo disfrutes... para que por un momento los problemas sean de otros y no tuyos", concluye.

"La literatura juvenil trata problemas de jóvenes de forma muy real"

Eso sí, no se despide sin contarnos qué tres libros le han dejado huella, a saber:

- Que le haya hecho llorar: la novela romántica 'Tal vez mañana', de Colleen Hoover.

- Que le haya hecho reír: 'I'll be there for you', la guía no oficial de Friends, de Kelsey Miller.

- Que le haya hecho "explotar" la cabeza: 'Liquidación', de Ling, Ma, una novela que predijo una pandemia de origen chino y que se publicó en España hace unos meses.

