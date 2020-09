Eloy Morera: "Creo que Aragón en sí es una novela, y qué menos que la conozcamos y escribamos sobre ella"

Hace poco más de una semana el jurado del concurso de Novela Histórica 'Ciudad de Calatayud' fallaba en favor de 'Cutanda', concediéndole a su autor, el zaragozano Eloy Morera, el primer premio: 5.000 euros y 25 copias de la edición, que realizará el Ayuntamiento bilbilitano.

A sus 29 años, 'Cutanda' no es la primera novela que escribe -y publica- este historiador, cuya "triada clave" respecto a autores referentes está compuesta por Victor Hugo, George Orwell y Michael Crichton. "Del primero, sobre todo, -admira- su obra 'Los Miserables', que es una fuente de inspiración, tanto a nivel literario como filosófico. Es un manifiesto romántico y una preciosidad. El estilo de George Orwell, en cambio, es muy distinto mucho más frio y directo, pero es un referente por su capacidad para captar las realidades de su momento incluso llegando a construir alegorías de lo que es una problemática sociocultural como '1984'". Sobre el autor de 'Parque Jurásico', destaca su versatilidad: "tan pronto construía un mundo medieval como en 'Rescate en el tiempo', como uno de vikingos, como en 'Devoradores de cadáveres', como el de 'Parque Jurásico', que la mayoría de la gente conoce por las películas, pero que solo son una adaptación de unas novelas brillantes por lo inteligentes", añade.

A pesar de que la triada pertenezca a clásicos de la literatura extranjera, Eloy tiene su mirada y su pluma -o más bien el teclado- puestos en Aragón. "Creo que Aragón en sí es una novela y qué menos que la conozcamos y escribamos sobre ella. Y creo que deberíamos saber un poco más, porque no se valora lo que no se conoce. Y Aragón es una tierra muy rica, es un pueblo con una Historia muy antigua que ha ido construyendo una identidad realmente envidiable. Muchas veces nos fijamos y tenemos como modelos lugares y gentes que sí, claro que son interesantes, pero no más que lo que lo somos nosotros. Por poner un ejemplo: las ciruelas de Calatayud son mucho mejores que las hamburguesas de Nueva York, y parece que esas hamburguesas nos ganan la partida y nos vamos a Nueva York de viaje. Y mientras tanto tenemos aquí un lugar que es precioso, como Calatayud, con sus ciruelas".

"Aragón es una tierra muy rica, es un pueblo con una Historia muy antigua que ha ido construyendo una identidad envidiable"

Esa idea de que parece que hay que salir fuera para encontrar algo mejor ha cambiado algo a raíz de la pandemia. parece que se esta redescubriendo Aragón. Ahora que no podemos salir fuera, estamos descubriendo que hay mucho que aprender y disfrutar aquí. Creo que muchas veces no nos valoramos lo suficiente y la historia es uno de los caminos para hacerlo". Este amor por Aragón y por su Historia y todo lo que representa lo plasma Eloy a través de su escritura. "Porque como he dicho, para poder valorar algo hay que conocerlo, y no se puede entender Aragón sin su Historia y menos aún sin su época medieval. Porque en la época de los romanos existía esta tierra, pero no existía Aragón. Conocer la Edad Media es conocer nuestro origen, nuestra comunidad, nuestras tradiciones, nuestra tierra y hasta nuestros alimentos", opina.

Para Eloy, "la novela histórica es el puente que tienen los historiadores para llegar a la sociedad. Si no, al final la Historia se queda como una especie de antigualla que solo sirve a la erudición de una intelectualidad muy universitaria", apostilla. Por eso, tanto 'Cutanda', su manuscrito ganador en Calatayud como su novela anterior, 'Júnez y Casta', son su aportación personal a la reivindicación de la historia de este territorio en uno de sus momentos clave: el Aragón medieval.

"La novela histórica es el puente que tienen los historiadores para llegar a la sociedad"

"La de Cutanda -que pone nombre a su última novela- fue la batalla que abrió las puertas de Aragón en 1120, a los valles del Jalón y del Jiloca y sin ella la Historia de Aragón habría cambiado rotundamente", argumenta. "Viene a ser el paralelo aragonés de las Navas de Tolosa y este año se cumplen 900 años. La incorporación de Calatayud o de Daroca, no habrían sido posibles sin ella. Es más, si Zaragoza se incorporó al reino de Aragón, no fue tanto por la conquista de 1118, como por la batalla de Cutanda, porque esta nace del intento almorávide de recuperar Zaragoza" y, como son derrotados, deben despedirse de ella para siempre. Pero además de todo esto, la de Cutanda representa mucho más. "Es la historia de la lucha de una persona que hizo frente a todo por algo en lo que él creía firmemente, que es Alfonso I de Aragón, el Batallador. Él creyó en Aragón y en parte lo que hoy es Aragón se lo debe él", asegura el autor.

Por eso el libro gira en torno a alguien que lucha por su idea, alguien que se conoce a sí mismo y al enemigo y que finalmente consigue lo que quiere. "Pero no deja de ser una novela histórica ambientada en un contexto complejo como lo es cualquier contexto histórico. Por aquella época estaban los andalusíes, habitantes del Al Ándalus, de la península ibérica en la que reinaba el poder musulmán. En términos globales, eran muy tolerantes y cultos. Nada que ver con los almorávides, que venían de África y eran muy radicales, tanto en su concepto integrista como en el militar. Por último, estaban los aragoneses, que intentaban abrirse paso hacia el sur", enumera el escritor. "Por todo ello, 'Cutanda' es un conflicto de culturas como los hay hoy, uno armado, como tantos ha habido, y otro de ideas, como los que tenemos todos".

"Cutanda es un conflicto de culturas como los que hay hoy, uno armado, como tantos ha habido y otro de ideas, como los que tenemos todos"

"En el libro puede verse cómo ell Batallador hizo frente a muchos dilemas internos en su lucha por la construcción de un reino, pero también que los nobles tienen sus problemas sus miedos sus intereses, los campesinos los suyos… Toda historia es la historia de las personas que la viven, sea hoy o hace mil años. Por eso se lucha por cosas parecidas. La novela histórica vuelve a poner el acento en los verdaderos protagonistas de la historia, que son personas como nosotros. Nos proyectamos e identificamos con ellos y a través de ellos enfrentamos también nuestro presente", afirma.

'Júnez y Casta' y el camino de la divulgación

Pero como bien es sabido, la novela histórica no es la única herramienta de divulgación que hay. Morera ha trabajado como guía turística en bicicleta y sin ella, ha ayudado a la dinamización del patrimonio a través de la divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de Aragón para los estudiantes aragoneses junto a Faetón, ha participado en conferencias con la Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón (ARCA) y en trabajos de excavación en Obano, entre otras cosas. "Esa torre no se había investigado pero su historia es fascinante, fue la punta de lanza de l reino de Aragón y no encaja en absoluto con las torres de su tiempo", recuerda. Su formación, su experiencia y el castillo de este último municipio inspiraron su primera novela, 'Júnez y Casta', que pudo editar de la mano de una editorial también aragonesa: La fragua del Trovador.

Eloy Morera junto a la torre de Yequera. E.M.

Fue él quien se puso en contacto con la editorial atendiendo a un guiño de guion: "Me habían hablado de esa editorial y me pareció curioso porque, bueno, la novela es de temática medieval, y esta editorial es aragonesa, su nombre evoca el mundo medieval, es muy cercana y presta atención a los nuevos escritores. Y muy cercana", explica Eloy.

"Los jóvenes tienen la dificultad para darse a conocer en un mundo en el que parece más que una sociedad una selección de ganadores"

Aún así, no considera que sea sencillo para un escritor novel salir del anonimato y poder ser publicado. "Es una lástima y vengo a reforzar la idea que he comentado anteriormente: al final se valora lo que se conoce. En el mundo universitario la de talento e inquietudes que hay... Pero al final el que vende es el que tiene asegurados ya una serie de recursos y de beneficios que es lo que le da posibilidad de que lo cojan para publicar un texto. Y el nuevo tiene que hacer mucho esfuerzo para existir. Ese es el caso: existir. Soy el mismo que hace un año pero hace un año nadie me conocía. Los jóvenes tienen la dificultad para darse a conocer en un mundo en el que parece más que una sociedad una selección de ganadores. Hay que prestar mas atención a al inquietud y el valor de una persona. Más que al que ha ganado o al que ha vendido", concluye..

Eloy Morera en la firma de libros de su primera novela histórica: 'Júnez y Casta'. E.M.

¡Únete a nuestra newsletter!

Apúntate a la newsletter de Heraldo Joven y recibe cada semana en tu correo recomendaciones de libros, series, acertijos... y otras propuestas que no te dejarán indiferente.