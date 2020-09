Sylvia Marx: “Quiero hacer pensar a los jóvenes en el alto precio del éxito en las redes

Sylvia Marx es el seudónimo de Sylvia Martín (Zaragoza, 1966). Hasta ahora ha publicado siete novelas, tres de ellas en sellos de Planeta, y hoy sale a la venta su novela ‘Nunca fuimos ángeles’, que explora la pérdida de la memoria y el universo de las redes sociales, y que es la continuación de 'No soy un ángel', finalista del Premio Oz.

¿Cómo podríamos definir ‘Nunca fuimos ángeles’? ¿Es una novela de intriga, psicológica, de autoayuda?

‘Nunca fuimos ángeles’ es la segunda parte y desenlace de ‘No soy un ángel', la novela que Premio Finalista Oz 2019, y yo diría que combina varios géneros. Se puede decir que es cercano al estilo ‘grip lit’ en su versión juvenil, aunque también que se trata de un ‘thriller’ romántico, con altas dosis de suspense. Es una novela que ha tenido gran acogida entre el público adulto, según me han dicho los padres de hijos adolescentes ya que les acerca a este mundo de redes sociales a veces desconocido.

¿Cómo es la protagonista, qué podemos avanzar de ella?

Sara Bernal es una joven universitaria que además lleva una doble vida en las redes sociales como Sara Darkness. Digamos que es una ‘influencer’ con miles de seguidores, conocida por sus cómics inspirados en su relación secreta con un famoso youtuber: el ‘youtuber del antifaz’, alguien que nunca muestra su rostro. Se convertirá en una relación tóxica, y bastante peligrosa... que incluso puede ponerla en peligro. No puedo decir más.

¿Cuál es la motivación de un libro así: reflexionar sobre la memoria, la enfermedad, qué pasaría si perdiésemos la identidad y los recuerdos?

Es una novela ambiciosa en cuanto a motivaciones… Son varias. Podría resumirlas en que trato, a través de una historia fresca, adictiva y muy dinámica, de lanzar varios mensajes a los jóvenes: sobre el peligro de usar inadecuadamente las redes sociales con personas desconocidas; hacerles pensar en el alto precio del éxito en las redes (si merece la pena la pérdida de su privacidad, o la de otros); también plasmo los conflictos generacionales entre padres e hijos de esas edades, la importancia de confiar en las amistades verdaderas, y que por último, deben luchar por defender su identidad y sus objetivos.

Aborda la amnesia…

En esta segunda parte, sí se trata el tema de la amnesia que sufre la protagonista, la importancia de los recuerdos. “No recordar es como no haber vivido”, así describe Sara su sensación al inicio de la novela. Por eso, en este desenlace, Sara vive con intensidad cada momento y a los lectores les apasionará esa lucha personal de la protagonista por descubrir toda la verdad.

¿Dónde sucede?

Está ambientada en Toledo, un escenario muy apropiado por ser una ciudad rica en historia y leyendas. De hecho, en esta segunda parte, encontrarán un pequeño plano al principio del libro que da una pista por donde van a desarrollarse los acontecimientos más decisivos: la ruta del Toledo siniestro, el Callejón del Infierno. Para mí, ha sido estupendo este enclave, me ha proporcionado justo lo que necesitaba para el desarrollo de las escenas más intensas de la historia de Sara Darkness.

¿Cómo quiere escribir, quiénes son sus modelos?

Hay tantos modelos literarios a los que admirar. Los escritores vamos puliendo nuestro estilo a lo largo de nuestra trayectoria, y de hecho en estas siete novelas publicadas he ido adentrándome en otros géneros que combinan a la perfección. Me gusta aprender de los grandes, siempre manteniendo mi estilo. En estos años, he ido forjando mi propio sello personal, así que ya no sabría ‘imitar’ a otros. La verdad es que leo bastante, pero menos de lo que quisiera.

A ver si se atreve con algunos nombres…

Mis gustos se inclinan tanto por el género del suspense en su versión ‘grip lit’, con Ruth Ware o Gilian Flynn, como en juvenil, donde tenemos al indiscutible David Lozano, el escritor zaragozano, y una buena cosecha de autores aragoneses de novela negra. También en sagas, el ‘thriller’ de Eva García Saez de Urruti con su famosa trilogía o Paz Castelló, pasando por los maestros del género como Ken Follett, aunque en otros momentos disfruto con la sensibilidad de autoras/es como Almudena Grandes, Carmen Amoraga, Jojo Moyes, Clara Sánchez o el fallecido Carlos Ruiz Zafón, entre muchos...

¿Cómo define la magia de sus libros, eso 'especial' que dice entre metáforas?

Para mí, la magia no solo está en la historia que cuentas, sino en todo lo que arrastra cada personaje. Eso respecto a mi forma de plasmar el carácter psicológico de los protagonistas, que para mí es un aspecto fundamental, para el éxito de una novela. Por otro lado, el que mis novelas ‘enganchen’ y no puedas dejar de leer supongo que se debe a que son muy dinámicas (a algunas de mis novelas, Ed. Planeta las califica de estilo ‘road movie’). También creo que tiene que ver mi afición por los giros sorprendentes, por el ‘nada es lo que parece’, y eso hace que el lector no baje nunca la guardia. Escribo con intensidad, y eso se transmite.

¿El premio OZ de qué es exactamente?

Es el Premio de Novela Oz Editorial, una de las editoriales más potentes en España y Latinoamérica en lo que a novela juvenil y de fantasía se refiere. En esta edición, se presentaron más de 500 manuscritos, desde España, Latinoamérica, y Estados Unidos, principalmente, así que un honor para mí, no solo por el importe económico del premio (Ganador, 3000€ y Finalista 1500€), sino por mi incursión en el mundo de la literatura juvenil. Me encanta la idea de llegar a tantos jóvenes lectores, no solo de España sino de otros muchos países.