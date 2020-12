Marina Jade: "Si volviese a entrar a 'OT' no cambiaría nada porque fue parte de mi crecimiento"

Hace tres años que Marina Rodríguez cruzaba las puertas de la academia musical de Operación Triunfo, de la que saldría aproximadamente un mes y medio más tarde. Ahora, a sus 22 años y con un nuevo nombre artístico inspirado en su color favorito y en una de sus artistas preferidas, Amy J. Winehouse, Marina Jade recoge su experiencia en el 'reality show' y otras muchas vivencias que la han convertido en quien hoy es, en su primer libro: 'Mi ruido azul'.

Ruido, porque buscaba un paralelismo con "caos", y el ruido además de ser anárquico, según argumenta la joven, también puede ser música. Lo del color también tiene su explicación. "Todavía no sé responder muy bien a por qué soy azul. Creo que cada persona en cada momento tenemos nuestro color y que es supercaracterístico. Creo que, además de ser mi color favorito, desde que empecé como Marina Jade, mi carrera musical ha estado muy enfocada a los colores azules, muy fríos. Es algo que he ido construyendo poco a poco".

Aunque para algunos pueda ser una sorpresa, para esta joven sevillana lo de escribir no es nuevo. "A mí siempre me ha gustado mucho, desde pequeñita", cuenta. De hecho, tal y como explica en su libro, de algunas de sus canciones nacen relatos, y viceversa.

"La Marina que fue a Operación Triunfo nació hace tres años, y yo no tengo tres, tengo veintidós"

Pero en 'Mi ruido azul' no encontrarás ningún cuento, sino la historia en primera persona de Marina, de su paso por Operación Triunfo, la academia y las giras, desde luego, pero también de todo lo demás: de sus personas favoritas, de cómo escogió su instrumento -la viola- en el conservatorio, del amor y el desamor, de la felicidad escondida en un beso viral, de la importancia de cuidar la salud mental, de la valentía que aún requiere salir del armario y de la crudeza que rezuma el acoso escolar. "No podía limitarme a contar mi experiencia en el programa porque se habría quedado muy vacío. La Marina que fue a Operación Triunfo nació hace tres años, y yo no tengo tres, tengo veintidós", explica. "Quería que fuese una línea creciente sobre cómo he cambiado desde el principio, el reflejo del proceso, y un final abierto, por supuesto", añade.

Marina y el fenómeno OT 2017

Ella lo tiene claro: "Si tuviese que entrar no cambiaría nada, porque es parte de la experiencia y del crecimiento que he tenido. Sigo siendo yo". El programa es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida". Pero hubo algo todavía mejor que el programa: la gira. "La gira representa todo a lo que nosotros queremos dedicarnos: cantar, viajar por toda España, estar todos juntos... No puedo describir lo que fue, no tengo palabras".

Aunque también hubo momentos amargos a lo largo del programa para la joven. "Lo peor creo que fui yo misma, en el sentido de que soy una persona muy exigente conmigo, muy perfeccionista y, a veces, pues lo paso mal. Creo que puse mucha presión en ciertos puntos y mi cabeza me jugó una mala pasada", recuerda.

Tal y como explica en el libro, recuerda especialmente la firma de Zaragoza, en la que tuvieron que acordonar el hotel y, aunque hubo quien lo pidió por activa y por pasiva, la capital aragonesa se quedó finalmente sin hueco en la lista del cartel de las ciudades en las que tendría parada la gira. "Fue triste porque de verdad que fue la firma más grande que hemos hecho, hubiera sido increíble actuar allí. Hay muchos factores que te hacen poder tocar en una ciudad o no, pero te puedo decir que hubiera sido muy guay".

Aunque la fama también requiere conocimientos para saber cómo manejarla, porque puede aparecer de pronto o marcharse igual de rápido. Por eso Marina recomienda que aquellos que quieran presentarse a un 'reality' busquen ayuda profesional para gestionar "la 'locura' que se puede vivir".

"Es muy difícil todo. Darte cuenta de que de pronto eres conocido, ya sean dos o un millón. Es raro, no sabría explicártelo. Es muy guay también, pero tienes que ser muy consciente de que sigues siendo tú: no eres superior. Debes estar con los pies en el suelo y ser consciente de todo esto en todo momento", considera.

Visibilidad, diversidad y orgullo

El momento del beso RTVE

Operación Triunfo 2017 llegó tras seis años de parón del formato (aunque muchos no recuerden que el programa siguió emitiéndose hasta 2011) como un discreto 'revival' al calor del 15 aniversario de la primera edición del concurso, y terminó siendo un éxito y rompiendo moldes en TVE.

Uno de ellos fue apostar por la visibilidad y naturalidad de la diversidad sexual en la cadena pública, a través de las clases de Javier Calvo y Javier Ambrossi, el beso entre los concursantes Raoul o Agoney o el protagonizado por la propia Marina, que ha manifestado públicamente su bisexualidad, junto a su novio Bast, un joven transexual que acudió al plató luciendo una camiseta con un lema que rezaba "protege a los niños trans".

Un beso que el colectivo LGTB aplaudió en redes sociales y dirigió hacia la pareja muchas preguntas. Por su parte, Marina, quita hierro al asunto para volver a dotarlo de la naturalidad que debiera tener: "Yo le di un beso a mi pareja, a la que llevaba sin ver muchísimo tiempo. Es lo normal, ¿sabes? No me parece algo raro. Se vio como algo distinto porque no se había hecho -'en prime time'. Fue muy bonito el recibimiento que tuvo ese beso, pero también fue un poco cansino que la gente siguiera preguntándonos años después si lo habíamos planeado".

"Ser LGTB no está bien visto todavía, por mucho que avancemos, ¿sabes? Todavía hay sitios en los que es pecado y te pegan o te acosan por ello"

Pero, aunque imágenes como esta hayan aparecido en horarios de mayor audiencia, Marina considera que 'salir del armario' puede seguir siendo igual de complicado que cuando ella lo hizo, hace seis años. "En la sociedad en la que vivimos ser LGTB no es algo 'igual', entre comillas, me refiero a que es pecado en muchos sitios, todavía te pegan o te acosan por ello, y es verdad que no está bien visto todavía, por mucho que avancemos, ¿sabes?", considera la joven. "Se puede, si se es muy fuerte mentalmente, dar un golpe en la mesa y decir 'esto no está bien'. Pero no todo el mundo puede hacerlo, y por eso hay gente que no puede defenderse, porque piensa que lo que está sintiendo está 'mal'".

Horizonte musical

Marina, exconcursante de 'Operación Triunfo'. Aránzazu Navarro

A mediados del año, la artista se vio envuelta en un debate 'marca Twitter' que ella misma quiso zanjar con sentido del humor. Algunos de sus fans comenzaron a reunir pistas alegando que podía avecinarse una colaboración de la artista española con el grupo de k-pop Blackpink. "Por supuesto que me habría gustado, ¿quién dice que no a algo así? ¿Te imaginas?", responde.

No puedo dar muches explicaciones de momento. Pero no confirmo que mi equipo y yo llevemos ya varias semanas trabajando en mi nuevo lanzamiento. pic.twitter.com/XEKpFrqegQ — Marina Jade (@MarinaJade) July 29, 2020

No obstante, hay una pregunta que sigue en el aire. En 2018 la artista sacó su primer tema en solitario, 'Drinking like I'm sober', y a principios del 2020 llegó a las plataformas su último trabajo, 'Solas tú y yo'. ¿Está Marina Jade preparando algo? Ella misma despeja las dudas: "En el plano musical, ahora sí. El proyecto de disco que tenía sigue en marcha, sigo componiendo y haciendo cositas, y espero que el 2021 sea el año musical".

A fin de cuentas, ella misma cuenta que la música es lo que más ama en este mundo por encima de todas las cosas, y componer una forma de sacar lo que tiene dentro y poder estar bien. "Me libera y me hace sentir mejor", concluye.

