Rosa Montero: "Todos tenemos una facilidad para algo que nos acerca a la belleza"

«Siempre he sido muy empática, desde muy pequeña, y he tenido esa capacidad de ponerme en el lugar del otro, como novelista, como periodista y como persona. Todos somos iguales y todos somos diferentes. Dentro de cada uno de nosotros estamos todos porque todos tenemos una esencia común, pero al mismo tiempo todos tenemos una manera peculiar de estar en la vida. Me fascina explorar tanto la parte común como la peculiar que tenemos los seres humanos y escribir una novela es viajar al otro», expresó ayer la escritora Rosa Montero en relación al proceso creativo de sus obras y, en especial, a su último libro ‘La buena suerte’ (Alfaguara), una novela sobre la mala y la buena suerte. La escritora contó que se trata de «una historia sobre el mal y el bien, el mal absoluto, sin sentido, que nos destruye. Pero también es sobre el hecho de que el bien, a pesar de todo, vence al mal».

Montero protagonizó una nueva videoconferencia del ciclo ‘Martes de libros’ organizado por la Fundación Ibercaja, acompañada por la zaragozana Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional.

Rosa Montero (Madrid, 1951), autora de ‘Te trataré como una reina’, ‘Amado amo’, ‘La hija del caníbal’, ‘La loca de la casa’, ‘Historia del rey transparente’ ‘La ridícula idea de no volver a verte’ o ‘La carne’, entre más de una veintena de libros, y ganadora del Premio Nacional de Periodismo y el Nacional de las Letras, conversó con Santos sobre varios aspectos de su literatura.

La directora de la Biblioteca Nacional destacó que Montero se encuentra entre las autoras más premiadas, más traducidas y más leídas dentro y fuera de España. «Ella siempre dice que escribe porque tiene miedo a la muerte y odia el inexorable paso del tiempo que todos sufrimos en nuestro día a día. Es una de las personas que conozco que más ama la vida, que más es capaz de disfrutar de la vida, de escribir apasionadamente. Todas las palabras que nos deja escritas en sus obras son un regalo», introdujo.

Sobre la creación literaria, Montero señaló que «a mí lo que me encanta de escribir novelas es ese viaje hacia los otros, vivirte dentro de tus personajes. Un autor maduro es el que tiene la humildad de dejarse contar la historia por sus personajes» y en relación a la manera de escribir una novela matizó que «cada uno tiene su camino. A mí, primero, se me ocurre la novela cuando se te enciende una imagen en la cabeza que sale de la nada, son como sueños que sueñas con los ojos abiertos. Los expertos dicen que los novelistas somos gente que no hemos terminado de madurar. Se te ocurre una imagen, te emociona tanto que no te cabe en el pecho. Yo lo llamo el huevecillo, es el germen. Cojo a partir de ahí un montón de cuadernitos y voy anotando durante un año o año y medio».

Tras este proceso, la escritora relató cómo crea las estructuras de sus novelas hasta que finalmente se sienta a escribirlas frente al ordenador. Muchos de esos cuadernos, mapas y organigramas de sus personajes literarios ya forman parte de los fondos de la Biblioteca Nacional. La autora donó parte de sus archivos «y donaré más», aseguró.

Montero también explicó que durante el confinamiento decidió mantener una serie de encuentros en vivo en las redes sociales que se convirtieron en un taller de escritura creativa que ha alumbrado dos libros de relatos (‘Encuentos con Rosa -’Carmín’ y ‘Chocolate’) y una antología de cuentos escritos por los participantes, con prólogo de Rosa Montero. La iniciativa, en la que han participado autoras de 23 nacionalidades, la mayoría son mujeres (el 12% hombres), ha contado además con presencia aragonesa en los relatos seleccionados de María Pilar Martínez Barca, Sylvie de la Mota y Eva Hinojosa.

El encuentro, que fue presentado por Mayte Ciriza, directora de Cultura y Patrimonio de la Fundación Ibercaja, se cerró con las preguntas del público que asistió a la videoconferencia.