Moncho García escoge 22 fotos anónimas de su valioso archivo en la Aljafería

ZARAGOZA. Moncho García (Zaragoza, 1961) es montador de exposiciones y antes trabajó en Telefónica. Porque uno de sus abuelos entró en la Renfe en 1928, en la línea Zaragoza-Canfranc, la localidad altoaragonesa es uno de sus refugios. Se confiesa amante de la naturaleza, del paseo a campo abierto, y le gusta detenerse, con la cámara en mano, para fijar "un instante fugaz, un parpadeo de vida, un momento único que se queda para siempre". Eso es para él la fotografía, y una lección de tiempo, un lapso de historia.

Desde hace casi veinte años, Moncho García es coleccionista no tanto de fotos como de negativos. Posee 40.000, más o menos, casi todos ellos en acetato, de cámara analógica, y también hay placas de cristal y algunos positivos en papel. De todos ellos, con su amigo el diseñador Samuel Aznar, seleccionó 300 y al final solo quedaron 22, que integran la muestra ‘Rescatar la mirada’ en las Cortes de Aragón. El coleccionista reconoce que la exposición nace del entusiasmo de Samuel Aznar, del positivado de Gonzalo Bullón y de la cálida acogida que le dio Fernando Sanmartín, coordinador de la programación cultural de la Aljafería, al proyecto.

Ángela Orleáns se imagina los nombres de estos personajes en el descampado y les inventa una historia. Colección Moncho García.

"Soy coleccionista por casualidad. En 2002 o 2003 en el rastro, ese lugar donde va a parar lo que ya nadie quiere y tantas y tantas vidas ajenas, compré un sobre de negativos. Habría unas 600 fotos. No revelo, lo que hago es verlo todo en el ‘scanner’ y al final digitalizo lo que me gusta. Un 2 o 3%", dice. A partir de entonces, se aficionó a comprar negativos en lo rastros de Zaragoza, de Madrid o de Barcelona, en mercadillos, anticuarios o pujando por internet.

Una cita a ciegas en el rastro

"Colecciono tres cosas. Una son fotos de Canfranc, y tengo buenos fondos, que están ahí para Martínez de Baños o Ramón J. Campo, con los que he colaborado. Todo lo que tengo es para que se vea", dice. Otro apartado está dedicado a los negativos vinculados a la ciudad de Zaragoza y el tercero, a las fotos anónimas, las más numerosas.

"Siempre que salen las compro. Y lo hago a ciegas. Rara vez sabes a quién pertenecen ni de dónde son o quién las hizo. Por lo general son fotos de familia. Y me gusta mucho verlas, revisarlas. Paso horas y horas viendo esos instantes únicos: un bautizo, una boda, una comunión, una comida familiar; me atrapa una mirada, un gesto, una actitud, la época. Verlas me produce una inmensa nostalgia y también una gran ternura. ¡Cuántas vidas, como la mía, hay detrás!".

La expresividad rotunda de un niño alzado por los aires en una estampa de carácter familiar. Colección Moncho García.

La muestra ‘Rescatar la mirada’ ha despertado mucha curiosidad: le escriben, le llaman, le cuentan que tienen muchos negativos. "Sí, y me preguntan qué deben hacer con ellos. A todos les respondo lo mismo: conservarlos y guardarlos como lo que son. Historias de una vida. A mí me gustan mucho estas fotos porque hablan de la actividad cotidiana".

En la muestra hay un poco de todos: instantáneas familiares en el campo, retratos individuales o colectivos, escenas de playa o de faena en el mar con los barcos, instantes de lectura. "Quizá mi foto favorita, o una de ellas, sea la de ese niño que está leyendo, concentrado, un tebeo. Yo también me eduqué con los tebeos en los 60 y 70. Los leía, los releía y era mi evasión. Cuando iba a Canfranc, bajaba a Jaca, donde había una tienda de tebeos de segunda mano. Ese niño también podría ser yo y por eso me gusta. Veo fotos, imagino vidas, me convierto en un fabulador", añade. Invitó a 22 amigos, escritores, periodistas, artistas, etcétera, para que escribiesen una historia sobre las imágenes expuestas. "Me encantan. Me identifico con ellas", señala.

Para ‘Rescatar la mirada’, ha usado negativos de diversos formatos, que trasladó al papel un artista y un profesional como Gonzalo Bullón. "Ahora creo que ya sé un poco de foto. Me han enseñado mucho los diseñadores Samuel Aznar y Miguel Frago y el fotógrafo Gonzalo Bullón. Admiro a Robert Doisneau, a Rodchenko y, entre los españoles, a Colita. Cuenta lo que pasa como nadie", dice. Mientras pasea por la sala, comenta: "Aquí está todo: la maternidad, el amor, la memoria familiar, la vejez, la juventud, la alegría, la amistad, las bodas. En su conjunto, ‘Rescatar la mirada’ representa la diversidad de la existencia de todos nosotros".

Joven lectora en un escenario que parece claramente rural. María Luis Grau imagina su vida. Colección Moncho García.

LAS OBRAS

Conexiones. Moncho García no sabe quienes hicieron las fotos, pero presentan conexiones con el grupo AFAL y con los grandes fotógrafos de Cataluña –Catalá Roca, Miserachs, Maspons o Colita, entre otros-, e incluso hay obras que recuerdan al portugués Artur Pastor, a Virxilio Vieitez, a August Sander, Diane Arbus en ese retrato de dos niñas con muñecas, Robert Capa y sus fotos de playa e incluso a Rodchenko en el uso de picados.

Los fotógrafos. Populares y anónimos, sabían, como dice Jean-Loup Sieff, que un instante efímero se vuelve inmortal en el arte.