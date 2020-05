"La Zaragoza que sale en las fotos es como un chute de adrenalina directo al corazón"

¿Cómo surge el Archivo, cuál era la idea?

El grupo Fotos Antiguas de Zaragoza nace el 25 de febrero de 2014. Lo funda Francisco Javier Sanz, un vallisoletano afincado en nuestra ciudad, administrador de otros grupos de Facebook similares. La idea era mostrar imágenes antiguas compartiendo en red y difundiendo todo el material disponible, ya fueran fotografías familiares o procedentes de archivos públicos y privados. Posteriormente nos fuimos incorporando otras personas, primero al grupo como meros colaboradores y después trabajando desde la administración a medida que el grupo fue creciendo, como es mi caso.

¿Cuál era la idea inicial?

Principalmente difundir nuestro patrimonio perdido o transformado a través de la fotografía. Queríamos mostrar la ciudad de Zaragoza tal y como la conocieron nuestros abuelos y padres. Emplazamientos auténticos sin los retoques fotográficos que dan los profesionales o los lugares menos turísticos y retratados por ser los típicos espacios visitados por los foráneos. Es decir, queríamos mostrar la ciudad a pie de calle, vivida y respirada por aquellos que la levantaron, sufrieron y gozaron cada día. Nosotros lo entendemos como una forma de homenajear a nuestros antepasados, siendo fieles a la historia de la ciudad, pero también queremos contar la crónica de aquellas personas que nunca ocuparán las portadas de los periódicos, las transformaciones sociales, urbanísticas, políticas…, todo aquello que merezca la pena ser revivido y transmitido para que tenga un eco en nuestro saber como zaragozanos.

"Archivo Moncho García, hacia 1905. La pasarela de Venecia sobre el Canal Imperial de Aragón fue inaugurada el 7 de septiembre de 1900 por los ingenieros Antonio Lasierra y José María Royo con proyecto de Félix Navarro,

siendo director del Canal don Jenaro Checa", dice Mría Pilar. Archivo Moncho García.

¿Qué pretendían?

La idea es aprender y compartir conocimientos. Fotos Antiguas de Zaragoza es un proyecto colaborativo que trabaja en ambas direcciones, el feedback es importantísimo para engordar el saber, poniendo al servicio de cualquier persona que lo desee, nuestro capital humano y nuestras ganas de aprender y difundir. La divulgación como herramienta para el conocimiento desde un medio tan cercano como es la red social Facebook, al alcance de casi todos.

¿Cuánta gente lo formaban y cuántos son ahora?

Lógicamente, en aquel lejano 2014, se comienza muy tímidamente y se llega a FAZ casi desde el boca a boca. En muy poco tiempo se consigue llegar a cientos de personas que después se transformarían en miles. En la actualidad pasamos de los 23.600 usuarios, aunque tengo que decir que somos exigentes a la hora de aceptar solicitudes, ya que se rechazan entre 500 y 1.000 mensuales. Queremos que aquellos que solicitan entrar, realmente estén interesados y aporten fotografías, comentarios interesantes o compartan nuestro trabajo. Como he dicho antes, FAZ es un espacio colaborativo.

"Queremos que aquellos que solicitan entrar, realmente estén interesados y aporten fotografías, comentarios interesantes o compartan nuestro trabajo. Como he dicho antes, FAZ es un espacio colaborativo"

¿Cómo van llegando las fotos, qué reacciones se dan?

Son muchas las personas que participan de manera directa en el grupo, y de ese modo suben sus tesoros familiares, aquellas fotografías que han estado guardadas en cajas de cartón en los altillos de las casas y que nadie les había dado importancia. Otras veces, son personas que se ponen en contacto con nosotros porque han recibido unos negativos como parte de una herencia, como curiosidad para saber si tienen algo de valor, bien porque desean saber de qué año es la foto que tomó el abuelo o simplemente porque saben que nosotros vamos a mimar y a estudiar en profundidad aquello que pongan en nuestras manos. Normalmente quien dona una imagen, cede un archivo para su estudio, etc., es una persona muy agradecida con nuestro trabajo y así nos lo hacen saber. Cuando encontramos uno de esos cristales inéditos es como hallar una pieza más en el rompecabezas de esta ciudad. Han sido tantos los lugares que se han destruido y que no ha llegado hasta nosotros un legado, ni siquiera en imágenes, que realmente es emocionante saber que no todo está perdido.

"Esta es otra imagen fascinante de Gandú, se trata de María Luisa Gandú (su hija) y Miguel Rábanos vestidos de holandeses a orillas del Canal Imperial de Aragón, ca 1924, a su paso por el barrio Montemolín y los Montes de Torrero, ahora actual Parque Venecia. Al fondo la vaquería Palomar o granja Imperial, a mano izquierda estaba la torre El Coronel". Luis Gandú

¿En qué momento se dan cuenta de que esto va muy en serio?

Creo que en el momento en el que comienza a ocuparme mucho tiempo de mi vida, jajaja. Supongo que a medida que la gente te va llamando por teléfono y te consulta, te citan en determinados lugares o te tienen en cuenta para actividades concretas, es cuando piensas que esto ya no es un entretenimiento sino una forma de entender la vida. Cuando paseo por la ciudad ya no puedo ver las calles como las veía antes, al caminar por Sagasta por ejemplo, veo el paseo como un enorme plano en 3D en el que sitúo los edificios por fechas, unos van llegando y otros desaparecen. Es una locura jajaja.

¿Qué fotos les pueden mandar?

Principalmente nos interesan aquellas en las que aparezca la ciudad de Zaragoza y su provincia. Lugares poco fotografiados, los barrios, también los rurales. Zonas de la ciudad que reflejen esos cambios que mencionaba antes, lugares desaparecidos, monumentos que ya no existen o que se han trasladado a otros sectores. Queremos documentar los cómo, los cuándo, los dónde y los por qué. Es importante saber de dónde partimos para conocer cómo hemos llegado hasta aquí. También son importantes las fotografías de aquellas personas que ocuparon durante varias generaciones un espacio en la ciudad, bien sea a través de un comercio, un taller, fábrica o porque fuera un personaje querido por los zaragozanos de la época.

"Han sido tantos los lugares que se han destruido y que no ha llegado hasta nosotros un legado, ni siquiera en imágenes, que realmente es emocionante saber que no todo está perdido"

Llevan ya seis años. ¿Cuál es el balance?

Creemos que positivo. Personalmente he aprendido tanto, que lo doy todo por bueno. Ha habido momentos difíciles en los que no hemos encontrado apoyo de ningún tipo. Las instituciones públicas ni están ni se las espera, por lo que todo el esfuerzo personal y económico recae sobre nosotros. Todo el trabajo de estudio, recopilación, datación, documentación, digitalización, reparación de imágenes, reuniones, llamadas, desplazamientos… todo corre de nuestra cuenta. Al final del día tienes montones de fotografías por catalogar y te dan ganas de tomarte una cápsula de cianuro jajaja, pero después ves la publicación terminada y compartida, y crees que todo ha merecido la pena. Investigar es una labor apasionante. Compartir y seguir aprendiendo, todavía lo es más; por eso, desde 2019, Fran Ríos, Manuel Ordóñez y yo, decidimos asociarnos como Anteayer Fotográfico Zaragozano, una entidad sin ánimo de lucro que pretende trabajar de manera más exhaustiva la fotografía antigua de nuestra ciudad. Intentamos de esta manera que se nos dé más visibilidad en el ámbito cultural, trabajando en una mejor catalogación y documentación de nuevos archivos fotográficos, ya sean públicos o privados. Recientemente se han unido otros colaboradores con amplios conocimientos de nuestra ciudad y formación en digitalización, Mariano Jesús Mingo, Alfonso Martínez y José Carlos Rodríguez. Lo bonito es crecer y aportar.

"Archivo Mollat-Moya. Asombrosa fotografía de Juan Mora Insa. Encaramado alos tejados de La Seo obtiene una vista privilegiada del entonces deteriorado cimborrio, antes de la reforma efectuada en los años 20. Me fascina lapequeñez del ser humano ante tan magna obra", dice María Pilar Gonzalo.. Juan Mora Insa.

¿Cómo definiría a la Zaragoza que va saliendo, qué le emociona, qué le sorprende? ¿Qué desconocía?

Como un chute de adrenalina directo al corazón. Encontrar ese lugar que llevabas años buscando y de repente tenerlo delante de los ojos es como tocar el paraíso con los dedos. Suele ser una Zaragoza vibrante, lúcida, reflejando en los ojos de sus protagonistas el sufrimiento y el esfuerzo por la supervivencia, y a pesar de todo ello, muestra una Zaragoza enérgica que sonríe aunque sus ropas sean humildes y sus arrugas reflejen carencias. Es la Zaragoza que no se rinde a pesar de las penurias.

Los fotógrafos que inmortalizaron nuestras calles hace un siglo o hace cincuenta años, todos tienen algo en común, su devoción por nuestra ciudad. Reflejan los mejores lugares, los momentos de luz más deseables, las personas más destacables. Se nota que les gustaba y mucho fotografiar la capital y sus gentes.

Se ve que el Archivo tiene mucha visibilidad..., sale en la tele, es muy citado. ¿Están contentos?

Lo cierto es que las redes sociales proporcionan un escaparate muy democrático y al mismo tiempo son un monstruo de cien cabezas. Luchamos incansablemente para que se reconozcan los derechos de autor, la propiedad de una imagen y el valor de la investigación que los colaboradores aportan altruistamente. Nuestra colaboración en programas como 'Vuelta Atrás' en Aragón TV, documentando y proporcionando fotografías es altamente gratificante. Conseguimos llegar a un público todavía cautivo por la televisión y con un menor acceso a internet, lo que propicia nuestro objetivo, que es llegar al mayor número posible de personas. Colaboramos con diferentes archivos públicos y privados en la datación y documentación de fotografías antiguas de Zaragoza, lo que nos da acceso a seguir investigando y comparando hechos históricos o simples rutinas urbanas ya perdidas, que tanto nos interesan. Hay cientos de oficios, indumentarias, fiestas, personajes… reflejados en las imágenes, están ahí y queremos mostrarlos a las generaciones venideras.

¿Cuántas visitas suelen tener al día, se sabe los visitantes de estos seis años?…

Es difícil estimar el número de visitas diarias, por eso se nos ocurrió compartir nuestras publicaciones de Anteayer Fotográfico Zaragozano en Fotos Antiguas de Zaragoza, de ese modo, sabemos en tiempo real quien recibe la información y qué le interesa. En estos momentos hay unas 16000 personas activas a diario y tenemos una media de 8000 interacciones desde AFZ. Si vienen directamente de FAZ, se dobla o triplica el número dependiendo de la fotografía subida. A lo largo de estos seis años, podemos hablar tranquilamente de que más de 50000 personas han estado conectadas en algún momento o han recibido alguna información a través de nuestras publicaciones. Realmente es emocionante y alentador. Somos un referente en fotografía antigua de Zaragoza, un lugar para la cultura y la colaboración, y lo recibimos con mucha gratitud.

Realmente es emocionante y alentador. Somos un referente en fotografía antigua de Zaragoza, un lugar para la cultura y la colaboración, y lo recibimos con mucha gratitud.

¿Ha aumentado con la pandemia el volumen de visitas?

Sin duda, el confinamiento nos permite mayor libertad de horarios para conectarnos a la red. No solo han aumentado las visitas, también el número de personas que diariamente piden formar parte del grupo.