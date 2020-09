HBO estrena hoy 'Patria', una de las series más esperadas del año

Este domingo 27 de septiembreHBO estrena los dos primeros capítulos de 'Patria', la serie basada en la exitosa novela de Fernando Aramburu. La esperada adaptación de este fenómeno literario está capitaneada por Aitor Gabilondo, creador de series como 'El Príncipe' o 'Vivir sin permiso' que, a pesar del "ruido" que ha acompañado a la serie en las semanas previas a su estreno, pide al espectador que se acerque a 'Patria' con la mirada limpia y "sin prejuicios" para dejarse "empapar" por su historia.

"No es una serie hecha ni para contentar a Aramburu, ni a los lectores del libro... ni a nadie. Hemos hecho la serie que queríamos hacer. Prefiero que guste, claro, pero lo que puedan opinar de fuera no nos ha coartado. No es honesto trabajar de esa manera", sentencia.

Interrogado por las acusaciones de presunta equidistancia recibidas a cuenta de un polémico cartel, Gabilondo reconoce que da "rabia" que unos u otros intenten politizar la serie y usarla como arma arrojadiza desde sus trincheras.

"Da un poco de rabia que esta serie, o cualquier manifestación artística, se intente capitalizar simbólicamente, pero eso es responsabilidad del que lo haga", dice Gabilondo que muestra "respeto ante todo lo que se diga" pero que, insiste, críticas como esa le dejan "un poco indiferente".

"A todo el mundo le gusta opinar, es como uno deporte en estos tiempos de Twitter", apunta el creador de la serie que promete que si el público se deja atrapar por la historia de 'Patria' y se presta a llegar "al corazón" de sus personajes, "a intentar sentir como ellos", podrá "ensanchar su visión" sobre las "complejas circunstancias" que relatan sus ocho capítulos.

Entender el dolor

Como el libro en el que se basa, 'Patria' aborda las consecuencias de la violencia terrorista en el País Vasco a través de la historia de dos familias encabezadas por Bittori y Miren: dos amigas que fueron inseparables enfrentadas desde hace años por la barbarie.

Una, Bittori (Elena Irureta), es la viuda de un empresario asesinado por ETA en la puerta de su casa. Una mujer que, ante la presión del entorno terrorista, ni siquiera pudo enterrar a su esposo en su pueblo y tuvo que abandonar su hogar y mudarse a la ciudad. La otra, Miren (Ane Gabarain), es la madre de un etarra encarcelado que, movida por el incondicional amor a su hijo, ha terminado abrazando las consignas y la ideología abertzale más radical que antaño rechazaba.

La narración de 'Patria' arranca en el momento en el que ETA acaba de anunciar el cese indefinido de la violencia. Es entonces cuando Bittori regresa a su pueblo empeñada en conseguir el perdón de aquellos que acabaron con la vida de su añorado Txato. "Es muy importante comprender las circunstancias, sus circunstancias. Estas dos mujeres se enrocan en lo que les ha ocurrido y eso les encierra en ellas mismas, rompiendo incluso con su propia familia", expone Elena Irureta para la que "entender ese sufrimiento", el de una mujer que ve como su marido es asesinado a la puerta de su casa y también el de la madre de un etarra, es la clave de la serie.

Una realidad que, lamentablemente, fue algo cercano y casi cotidiano durante décadas en toda España pero, especialmente, en el País Vasco. "Como actriz, por una parte es más sencillo, porque lo tenemos ahí cerca y somos parte de ello. Pero por otra parte, también te da mucho respeto, tienes mucha responsabilidad", reconoce la intérprete que, al igual que su compañera Ane Gabarain, junto a la que lleva trabajando años y años en diferentes proyectos, apostó por acercarse a la cruda historia de 'Patria' y a sus personajes "desde las tripas" y "poniendo toda la carne en asador".

El corazón tiene su propia memoria

"Lo afrontas con mucha ilusión, pero también con mucho amor y con mucho dolor, porque son realidades que nos duelen", sostiene Gabarain que, desde la "honestidad" y "sin juzgar" ha intentando comprender a su personaje, la madre de un etarra encarcelado. Una mujer, Miren, a la que define como alguien que "pone por encima de todo su amor y su dolor de madre y eso le hace arrasar con todo, incluso consigo misma, con su familia y con su propia felicidad".

"Nuestros personajes, los nueve personajes principales son grandes sufridores. Son gente normal, de la calle, que hacen lo que puede por sobrevivir", asegura. "Sentir como ellos" y acercarse a la historia "sin prejuicios", insiste Gabilondo, es la mejor receta para "comprender bien la complejidad de la situación" que retratan los ocho capítulos de 'Patria' que, tras el lanzamiento de sus dos primeras entregas este domingo 27 de septiembre, HBO estrenará semanalmente.

Una serie "emocionante, intensa y con muchos matices" pero que, reitera una y otra vez Gabilondo, nunca hay que olvidar que es una historia de ficción. Algo que juega a su favor. "Después de tantos años, se ha dicho tanto, se ha escrito tanto, hemos visto tanto... que creo que una ficción antes de pasar por la cabeza pasa por el corazón, y el corazón tiene su propia memoria. Precisamente eso es lo que se