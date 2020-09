La película georgiana 'Beginning', Concha de Oro del 68 Festival de San Sebastián

La película georgiana 'Beginning' ('Dasatskisi'), opera prima de la directora Dea Kulumbegashvili (Georgia, 1986), se ha alzado con la Concha de Oro a la mejor película del 68 Festival de Cine de San Sebastián.

La cinta se ha llevado también la Concha de Plata a la mejor dirección, el premio al mejor guion y la Concha de Plata a la mejor actriz para su protagonista, Ia Sukhitashvili.

"La película ha sido una revelación, un momento de cine auténtico que llena de llamas la pantalla", ha dicho el presidente del jurado, el italiano Luca Guadagnino, al entregar el último premio de la noche.

Kulumbegashvili se ha limitado a agradecer los premios en el escenario y sus productores han alabado la "gran visión" de la directora.

La historia transcurre en un tranquilo pueblo de provincias y gira en torno a los conflictos de una mujer atrapada en una comunidad de Testigos de Jehová abordando temas como la violencia de género y el fanatismo religioso.

Se trata de una propuesta estética y narrativa radical de las que dividen a la crítica y generan encendidos debates. Su directora, que estudió en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ha dedicado cinco años de su vida a prepararla.

Kulumbegashvili ha dirigido los cortometrajes 'Ukhilavi sivrtseebi' (Invisible Spaces, 2014), que compitió en la Sección Oficial de cortos del Festival de Cannes, y Léthé (2016), con el que regresó al certamen francés, esta vez dentro de la Quincena de Realizadores.

'Beginning' es su primer largometraje y forma parte de la selección oficial del Festival de Cannes 2020, cancelado por la covid-19.

Concha de Plata repartida

Por su parte, el actor danés Mads Mikkelsen y sus tres compañeros de reparto han ganado este sábado la Concha de Plata al Mejor Actor por sus versátiles trabajos en la película 'Another Round', de Thomas Vinterberg.

Este galardón lo comparten junto a Mikkelsen unos magníficos Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe, quienes han agradecido la distinción brindando desde un bar, en una conexión online, como no podía ser menos, después de la historia a la que se han enfrentado a las órdenes del realizador danés.

Los actores se meten en la piel de cuatro profesores cuya monótona vida da un giro cuando comienzan a probar con otros compañeros una teoría según la cual una persona se siente más serena, creativa y abierta si bebe para cubrir el déficit de alcohol en la sangre que supuestamente tenemos los humanos.

Todos ellos abordan extraordinariamente la transformación de sus personajes a medida que van ensayando diferentes grados de embriaguez a lo largo de este filme que se mueve equilibradamente entre el drama y la comedia.

Una vez concluida la ceremonia de clausura, ha tenido lugar otra conexión, con Mikkelsen y Lars Ranthe, quienes han agradecido de nuevo un premio que han dedicado a Ida Vinterberg, la hija de Thomas Vinterberg, que falleció el pasado año unos pocos días antes del inicio del rodaje, en el que iba a participar.

Ambos se han mostrado especialmente orgullosos por recibir en este caso "un premio coral".

La de 'Another Round' no ha sido la primera colaboración de Mikkelsen y Ranthe con el cofundador del Movimiento Dogma, aunque no han desvelado si les espera un nuevo trabajo con él. "Eso no depende de los actores", han señalado.

La directora Isabel Lamberti se ha llevado el premio Nuevos Directores por 'La última primavera', una película a caballo entre el documental y la ficción que se asoma al día a día de una familia que vive en una chabola del barrio madrileño de la Cañada Real.

La historia tiene su origen en un cortometraje, 'Volando voy', que fue premiado hace cinco años en este mismo certamen.

Lamberti, nacida en Alemania en 1987, de padre español y madre holandesa, se adentró en ese barrio de la periferia madrileña con la ayuda de organizaciones sociales que trabajan en el barrio.

La historia, centrada en la amenaza del desalojo que pende sobre la familia, arranca con la celebración del cumpleaños del nieto, cuando una inspección policial interrumpe el festejo.

El guion parte de los personajes y hechos reales pero los recrea mediante la ficción, una decisión que obedece tanto a motivos prácticos como éticos, para proteger a los protagonistas.

Este es el listado completo de galardonados.

Concha de Oro a la Mejor Película: 'Beginning' ('Dasatskisi') de Dea Kulumbegashvili

Premio Especial del Jurado: 'The Crock of Gold: a few rounds with Shane MacGowan' de Julien Temple

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Dea Kulumbegashvili por 'Beginning'

Concha de Plata al Mejor Actor: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe por 'Druk' ('Another round')

Concha de Plata a la Mejor Actriz: Ia Sukhitashvili ('Beginning')

Premio a la Mejor Fotografía: Yuta Tsukinaga por 'Any crybabies around'.

Premio al Mejor Guión: Dea Kulumbegashvili, Rati Oneli ('Beginning')

Premio Nuevos Directores: Isabel Lamberti por 'La última primavera'

Premio del Público: 'The father', de Florian Zeller.

Premio Horizontes Latinos: 'Sin señas particulares', de la mexicana Fernanda Valadez.

Premio TCM de la Juventud: 'Limbo', de Ben Sharrok

Premio WIP Latam (antiguo Cine en Construcción): 'Piedra noche' de Iván Fund (Argentina-Chile)

Premio EGEDA WIP Latam: 'El empleado y el patrón', de Manuel Nieto (Uruguay, Argentina, Brasil, Francia)

Premio WIP Europa: 'Between two days', Selman Nacar (Turquía, Francia, Rumanía).

Premio Zabaltegi Tabakalera: 'The metamorphosis of words' de Catarina Vasconcelos (Portugal).

Premio 'Otra mirada' de RTVE: 'Never, rarely, sometimes, always', de Eliza Hittman.

Premio Irízar del Cine Vasco: 'Ane' de David Pérez Sañudo.

Premio del Público a la Mejor Película Europea: 'El agente topo' de Maite Alberdi

Premio Feroz Zinemaldia: 'Druk' ('Another round'), Thomas Vinterberg

Premio Cooperación Española: 'Sin señas particulares' de Fernanda Valadez

Premio Sebastiane: 'Falling' de Viggo Mortensen.