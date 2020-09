Fernando Aramburu cree que el cartel de la serie 'Patria' es un "desacierto"

Como un "desacierto" ha calificado el escritor Fernando Aramburu, autor de la novela "Patria" en la que se basa la serie de HBO del mismo nombre, el primer cartel promocional del lanzamiento televisivo, que ha provocado numerosas críticas.

HBO ha desatado este miércoles la polémica tras la publicación del cartel promocional de "Patria", que se estrena en la plataforma el próximo 27 de septiembre, en el que se muestra equidistancia entre una víctima de ETA y un miembro de la banda terrorista torturado junto al lema "Todos somos parte de esta historia".

"Atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace", ha indicado Aramburu en unas declaraciones remitidas a Efe.

Imagen promocional de la serie 'Patria'. HBO

"Atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen"

El escritor ha agregado que, a diferencia de "numerosos opinantes precipitados", ha visto los ocho capítulos de la serie: "Hay en dichos capítulos una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo con un nítido propósito de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes", ha indicado el escritor.

Aramburu explica que los pasajes de la filmación en que se muestran escenas de atentados de ETA son explícitos y están "claramente vinculados a la ideología que los propició, no dejando margen alguno para lucubraciones justificadoras".

"También quedan claras las consecuencias del terrorismo en la vida privada de quienes lo padecieron", ha agregado.

HBO muestra en el cartel dos escenas: en la primera de ellas, a la izquierda, se ve cómo una mujer llora la muerte de su marido, abatido por un miembro de ETA. En la otra, la de la derecha, se ve a una persona -se sobreentiende que se trata de un miembro de la banda terrorista- desnuda, tirada en el suelo y torturada en una sala junto a unos impasibles policías.

"Hay en dichos capítulos una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela"

En opinión de Aramburu, el primer cartel promocional de la serie televisiva "no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie", por más que esta incluya, como su novela, "un episodio de malos tratos en comisaría, cosa que solía ocurrir, si bien a espaldas de la ley". "Ley, que como se sabe, fue aplicada en ocasiones con resultados condenatorios".

Y confía en que a este cartel seguirán otros menos susceptibles de generar polémica.

La serie, producida por HBO Europe con la participación de HBO Latin America, ha sido creada y escrita por Aitor Gabilondo y dirigida por Félix Viscarret y Óscar Pedraza, basándose en la novela de Fernando Aramburu, un fenómeno literario desde que se publicó en 2016.