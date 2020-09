Ni a los chinos les gusta 'Mulán'

En la fachada del mítico cine Cathay de Shanghái, un edificio de aire colonial, 'Mulán' luce su mirada más guerrera. Pero ni blandiendo una espada en medio de una fuerte ventisca es capaz de atraer a los espectadores chinos. Y, a juzgar por la puntuación de 4,9 puntos -sobre diez- que le dan los más de 150.000 usuarios que la han votado en el portal de cine Douban, menos aún de satisfacerlos. "Se nota mucho que es una película de Hollywood porque la historia no respeta la leyenda original y está llena de tópicos sobre China. Está muy bien hecha y es muy espectacular, pero me parece que es una oportunidad desperdiciada", comenta Wen Gui, una estudiante que fue a verla el sábado.

"En la leyenda original, Mulán es una chica normal y corriente. No tiene superpoderes, y no lucha por el honor de la familia sino por salvar a su padre. Cuando el emperador le pregunta qué honor querría por sus diez años de lucha, Mulán le responde que nada, que solo quiere regresar a casa", explica Lialiu Chinese en un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. Estas dos jóvenes no son las únicas que han salido desencantadas de la última superproducción de Disney. De hecho, la taquilla del primer fin de semana ha sido decepcionante: 23,2 millones de dólares, 6,6 millones menos que 'Tenet', filme al que esperaba superar con creces.

La productora estadounidense se había propuesto compensar con el goloso mercado chino, el segundo mayor del mundo, los efectos adversos que están teniendo en la recaudación del resto de países por el estreno 'online' al que ha obligado la pandemia, y la llamada al boicot realizada por activistas prodemocracia que le declararon la guerra a la actriz protagonista, Liu Yifei, después del apoyo que le brindó a la policía de Hong Kong en la represión de las manifestaciones.

Por si fuese poco, ha trascendido que parte de la película se rodó en Xinjiang, donde China ha encerrado a cientos de miles de uigures en centros de reeducación, y que Disney agradece en los títulos de crédito la ayuda recibida por varios organismos de seguridad en esa región de población mayoritariamente musulmana.

Este embrollo político parecía que iba a lograr que los espectadores chinos fuesen a ver 'Mulán' en masa para mostrar su apoyo en un acto patriótico, y así lo había hecho creer incluso el diario ultranacionalista 'Global Times'. Antes del estreno, afirmó que "quienes tratan de boicotear a Liu fracasarán, porque 1.400 millones de chinos la apoyan a ella y a 'Mulán'".

Sin embargo, tras ver la película, el mismo diario ha tenido que rendirse a la evidencia. "Un pobre nivel artístico y la falta de entendimiento sobre la cultura china provocan el fracaso de 'Mulán' en China", tituló el pasado viernes. A todo esto se suma la circulación de copias piratas de la cinta, un escollo más para que Disney recupere los 200 millones de dólares del presupuesto. Quería contentar a todos y, al final, nadie sale satisfecho.