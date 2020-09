Netflix y su catálogo por origen es perfecto para aprender un idioma mientras disfrutas del cine y las series

Como sabes, para facilitar su búsqueda, las plataformas de streaming clasifican el contenido. A menudo por géneros (comedias, thrillers, de terror, románticas...). Algunas también añaden un catálogo para las series y películas que tienes a mitad o aquellas que, por similitud con tus gustos definidos según tu consumo, te recomienda la aplicación. ¿Pero sabías que en Netflix puedes encontrar series, películas y documentales clasificados por su origen? Series de la televisión británica, dramas coreanos, películas y programas de Italia, series en francés, y otro tanto en alemán y en árabe... Perfecto para complementarlo con tu formación de otras lenguas, hacer un poco de oído y mejorar tus destrezas, ¿no crees?

Así no tienes que ir comprobando si cada película, serie o documental está doblada a la lengua que quieres practicar o cuál es su versión original: el buscador del servicio de streaming te ofrecerá directamente el catálogo de material que tenga en ese momento en la lengua seleccionada, dividido a su vez en subgrupos: dramas, documentales, estrenos, series de televisión, películas, populares, etc. Además, al estar clasificadas por su lugar de origen, puedes sumergirte la atmósfera de su cine y aprender más sobre su cultira.

Encontrar este material es muy sencillo: basta con utilizar el buscador de la aplicación de streaming o incluso poner en el de Google: series y películas en -inserte el idioma deseado- Netflix, 'et voilà!' Te dejamos por aquí unos cuantos ejemplos:

Películas y series en francés, como 'Guapis', 'Antoine Griezmann: campeón del mundo' o 'El bazar de la caridad'.

Películas y programas de Alemania, como 'Dark', 'Unorthodox' o 'La ola'.

Series de la televisión británica, como 'Sex Education', 'The Crown' o 'Artistas del maquillaje'.

Dramas coreanos, como 'Está bien no estar bien', 'Love alarm' o 'My first, first love'.

Películas y programas de Italia, como 'Baby', 'A tres mestros sobre el cielo: la serie' o 'Il proceso'.

Películas y series en árabe, como 'Tormenta de arena', 'Ms. Mammy' o 'Nacido en Gaza'.

