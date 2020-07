Jorge Carrión reflexiona sobre el coronavirus e internet en 'Lo viral'

Una sola frase de 'Lo viral' podría definir en conjunto el nuevo libro de Jorge Carrión: “Escribir no tiene sentido si no trata, una y otra vez, de tensar la forma”. Eso es justamente lo que consigue esta obra, que su autor define como “un antidietario de no ficción, un informe, una sucesión de preguntas, un diario fake o una reconstrucción (…) Porque la literatura será artificial o no será”.

La obra es, en efecto, un artificio que se lee con placer, pues las fechas a veces apócrifas del diario confieren a la reflexión y al ensayo un dinamismo y una fragmentación del que sin ellas carecería, amén de la originalidad de la propuesta narrativo-ensayística. La inquisición del autor comienza el 17 de noviembre de 2019, cuando en la ciudad china de Wuhan, un virus que desconocíamos hasta entonces entró en el cuerpo de un hombre de 55 años.

Carrión concluye categórico que esa tarde en Wuhan comenzó el siglo XXI y pasa, a continuación, a adentrarse en el tema del libro: los efectos del coronavirus sobre nuestras vidas y, en particular, sobre nuestra relación con internet, las redes sociales y toda suerte de dispositivos electrónicos. Para entroncar con el virus biológico, comienza explicando el concepto de lo viral en el ciberespacio.

Es viral en internet todo aquel contenido que se comenta, evalúa y comparte masivamente: que se convierte en “epidemia o pandemia”. Entre los contenidos virales destacan los memes: unidades miméticas, “más allá de la estética, la moral, el bien y el mal. No son buenos ni malos, feos ni bellos, inteligentes ni tontos, verdad ni mentira, útiles ni inútiles: son emoción, fe, intuición (…) para no sentir el vértigo del vacío. Del sinsentido”. Y concluye el autor: “Vivimos en la época de mayor alfabetización de la historia y, sin embargo, en la que menos tiempo se invierte en discernir lo verdadero de lo falso, lo conveniente de lo reprochable”. La paradoja está servida.

Stefan Zweig escribió a propósito de Montaigne que el ensayo moderno nació en un confinamiento. Jorge Carrión emula al francés y escribe un libro cuya redacción apenas le ocupó dos meses y medio, el tiempo que debió permanecer en su casa encerrado, atendiendo a sus hijos, a las tareas domésticas, a sus clases virtuales. Afirma que para él lo vírico no es otra cosa que la ficción, la literatura.

Desde el origen de las redes sociales y sus algoritmos que, cada vez más, controlan nuestras vidas, Carrión lleva años considerando que el nuevo realismo es, en realidad, la ciencia ficción: “Ya no hay movimiento ni deseo ni acción del ser humano que no sea archivado, rastreado en esa dimensión digital (…) Donde según el pensamiento mágico se encontraba el alma, ahora se encuentran los datos”, escribe.

La iglesia de la disrupción del tiempo. Se nos impone una vida ultrarápida: correos electrónicos, páginas web, podcasts, todo a la carta y al instante…

También dedica sus páginas el autor a reflexionar sobre las grandes empresas tecnológicas, lo cual ya hiciera en su anterior obra: 'Contra Amazon'. Afirma que el éxito de Amazon y de Google se basa en multiplicar nuestros estímulos y deseos y en acelerar el tiempo para su consecución: perder menos tiempo para hacer las cosas es el nuevo paradigma del capitalismo. El capitalismo ha creado una nueva fe: la iglesia de la disrupción del tiempo. Se nos impone una vida ultrarápida: correos electrónicos, páginas web, podcasts, todo a la carta y al instante…

Frente a este dogma, está nuestra experiencia vital, que se prolonga durante décadas: el matrimonio, la paternidad, la educación, la hipoteca, la vida laboral, la maternidad. Todo ello, por obra de la ultrarapidez en que vivimos, nos parece ultralento y, a menudo, el contraste provoca disfunciones, como la incapacidad de muchos de disfrutar.

Resulta complejo abarcar o resumir el contenido de 'Lo viral', una obra en que contrasta la amplitud y la profundidad de ideas que pone en juego con su lectura, tan grata y fácil para el todo tipo de lectores.

LA FICHA

‘Lo viral’. Jorge Carrión. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2020. 176 páginas.