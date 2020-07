Luis Granell: ‘Regreso al Sahara’ o la historia de nuestras vergüenzas

Hay viajes que duran toda una vida. O casi. Y hay viajes que cambiando el tiempo aun siendo idéntico el espacio, ya no parecen el mismo. 'Regreso al Sahara' es uno de esos trayectos, vitales además de geográficos, que compartiendo destino pero mediando cuatro décadas entre ida y vuelta, se convierte en este libro no sólo en experiencia, la del autor Luis Granell primero de joven soldado en un servicio militar entonces obligatorio y después de periodista afín a la causa saharauí, sino también en ensayo de una historia -la del Sahara- para la que no pasan los años, congelada como esta en el limbo de la injusticia.

En 1972, el Sahara no solo era la última colonia española, era también la provincia 51 y sus habitantes de más edad conservaban el DNI español en el bolsillo. Entonces, nuestro mapa se expandía por África lo mismo que los soldados a los que les tocaba hacer la mili por este rincón olvidado. Granell pasó en un paisaje que no comprendía y en un cometido -el de recluta obligado- que no compartía, 15 meses de su vida, los que entonces duraba “la mili”. De ese “universo hostil” escapaba como escapamos los de letras y amantes de la literatura, escribiendo. Lo que no se imaginaba el entonces joven periodista es que, 40 años después, querría volver.

Dice Granell y corrobora su editorial, Comuniter, que éste no es un libro de viajes. Y no lo es. Tampoco de geografía, ni de política, ni de economía. Aunque cuando uno lo lee aprenda de todo un poco. 'Regreso al Sahara' es sobre todo una experiencia vital y un documento real, porque la historia del autor en esta ida y vuelta se cuenta a pachas, vivencia y documental del lugar, análisis y sensación, lo que hay y lo que percibe, simbiosis del periodista que no puede evitar relatar su propia experiencia con datos, nombres y fechas. Emociones personales que solidifican con la información y convierten, a ratos, el texto en reportaje.

'Regreso al Sahara' es la vuelta de una conciencia sorprendida, la que se formó en cuarenta años un joven soldado recién licenciado en periodismo y geografía, cuando le tocó conocer el desierto

Por eso, leyendo 'Regreso al Sahara', el lector acompaña al viaje y descubre lo desconocido, primero porque la dictadura lo ocultó y después porque el desinterés absoluto lo sepultó. La historia del Sahara es también la de nuestras vergüenzas y promesas incumplidas con un territorio que nunca pudo hacerse mayor, pero también la de unos militares que, decepcionados por el abandono, se comprometieron después con la transición a la democracia, o el papel del Rey y su calculada ambigüedad y la de una economía interesada que sigue lastrando e hipotecando la relación de España con Marruecos.

Cuando en 1973, el autor volvió a la península tras haber cumplido con el servicio militar, se sintió feliz de abandonar ese desierto seco e interminable, pero cuando regresó -cuarenta años después- lo que sintió es el desgarro de los campamentos de refugiados, la desesperanza de los saharauis y el olvido gélido de España.

LA FICHA

‘Regreso al Sahara’. Luis Granell. Comuniter. Zaragoza, 2020. 174 páginas.