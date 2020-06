Le ha salido una novela de 700 páginas.

Siempre he sido un grafómano reprimido, así que ahora que tengo tiempo para escribir, me explayo.

En esta novela cambia por completo de registro respecto a la anterior. ¿Qué es ‘El mejor lugar’?

Fundamentalmente, una historia de amor. Sus protagonistas pasan cuatro décadas amándose y desamándose. Pero ninguna novela es una sola cosa, y esta, ambientada a lo largo de cuarenta años, tampoco. Cuento también lo que ocurre a lo largo de ese periodo, pero no quiere ser una crónica periodística. Principalmente porque tiene el defecto de ser absolutamente parcial: el protagonista cuenta lo que ocurre sin hacer distinción entre información y opinión.

Esa ha sido una de las reglas clásicas del periodismo. En estos tiempos...

Hay muchos medios que la respetan, otros la han perdido y algunos no la han observado nunca. Pero los hechos son sagrados y la opinión libre.

Su protagonista, Víctor Lacambra, es un escritor con alma de periodista que viaja al Sarajevo sitiado. Y allí...

Toma partido por los únicos por los que puede tomarlo: las víctimas.

¿Tiene mucho de usted el protagonista?

Obviamente, y también los personajes secundarios. Pero el protagonista no es un ‘alter ego’ mío, pese a que muchas de las cosas que ocurren las he vivido personalmente o han ocurrido a gente muy cercana.

Pues el protagonista, Víctor Lacambra, llega a encontrarse con el famoso ‘Billy el Niño’...

Yo fui militante del Partido Comunista durante el franquismo.

¿Y cómo ve la Transición? Ahora en determinados círculos políticos se pone en cuestión.

Sabiendo lo que sabemos ahora, y teniendo en cuenta que es imposible preverlo todo, creo que no se pudo hacer mejor. Yo le daría un notable muy alto o un sobresaliente.

En la novela ha querido también hacer un retrato de su generación.

Cierto, y también rendir homenaje a las mujeres que lucharon por la igualdad en circunstancias difíciles. Algunas de ellas fracasaron tras estrellarse contra sus propios maridos.

¿Cómo ha vivido el confinamiento?

Con el mismo miedo y temor que todos, y con la sensación de que las autoridades no sabían qué hacer y han ido probando cosas a ver qué funcionaba. Al final, lo más exitoso ha sido lo que se hacía en la Edad Media. Pero veo muy preocupado que un pequeño porcentaje de la población, y no solo jóvenes, no es consciente de lo que ha pasado y de los peligros que aún corremos.

¿Y lo económico?

Me preocupa menos, aunque se avecinan tiempos difíciles. Está claro que seremos uno de los países más perjudicados, por las debilidades de nuestra estructura productiva. Pero al acabar la Segunda Guerra Mundial toda Europa estaba devastada y en una década se salió del pozo.

¿Seremos mejores después de la crisis?

Lo dudo, porque cada uno de nosotros lleva su propia mochila a la espalda. De esta crisis saldremos tal y como somos, ni mejores ni peores. La verdad es que no estábamos tan mal antes de que pasara todo esto. Y eso que éramos un país con graves problemas y con unos políticos desastrosos.

¿Eran mejores los políticos en la Transición?

Había algunos que me gustaban más y otros que me gustaban menos, como ahora. Pero no creo que entre Sánchez y Casado existan hoy diferencias mayores que las que en su día separaban a Fraga y Carrillo, por ejemplo. Y estos dos últimos llegaron a acuerdos muy importantes para nuestro país.