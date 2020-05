El primer festival Vive Latino de Zaragoza cae víctima de la crisis del coronavirus

El que iba a ser el acontecimiento cultural del año en Zaragoza, y el más multitudinario aquí anunciado desde los tiempos de la Exposición Internacional de 2008, cae también víctima del coronavirus. La organización del festival Vive Latino, convocado para los próximos 11 y 12 de septiembre en lo que fuera la Expo en el meandro de Ranillas, se dispone a comunicar ahora su cancelación y el traslado de su cartel casi íntegro (solo hay un cambio en los 36 nombres que lo componen) a un año después.

Este festival era un viejo anhelo del promotor zaragozano Nacho Royo, mánager de Enrique Bunbury y buen conocedor del entramado musical latinoamericano. Tomó el nombre y los criterios fundamentales que rigen su programación de uno que se celebra en Ciudad de México desde 1998, y que constituye el principal de los dedicados al rock y otras músicas populares contemporáneas en Hispanoamérica. Lo promueve Ocesa, un gigante de la producción de conciertos, festivales y espectáculos teatrales mexicano, empresa con la que Royo se había aliado para sacar adelante una primera edición a este lado del Atlántico.

El Vive Latino de Zaragoza se presentó a mediados del pasado diciembre y ya tenía el éxito de público asegurado: había ido despachando abonos y entradas de día a un ritmo mayor al previsto y, a ocho meses de su materialización, contaba con la garantía de 26.000 asistentes. La mayoría de estos compradores son aragoneses, aunque también ha habido una demanda apreciable del resto de España y ha llegado igualmente de otros países (particularmente de México, desde donde se planteaba incluso fletar vuelos chárter para facilitar su asistencia). Todas estas entradas, sin necesidad de efectuar ningún trámite, seguirán siendo válidas para las nuevas fechas del festival: los días 10 y 11 de septiembre de 2021, también viernes y sábado. En el caso de quien prefiera recuperar el importe abonado, podrá hacerse entre el 1 de junio y el 31 de agosto próximos, por la misma vía en la que formalizó la adquisición.

El nombre que se cae del cartel es uno de los que iban en letras grandes (y el que más chocaba, a pesar del eclecticismo de la programación, entre tantos grupos de pop-rock y otras músicas próximas): el violinista Ara Malikian, un popularísimo divulgador de la clásica, que tenía compromisos firmados ya para esas nuevas fechas. Será sustituido por un grupo que también goza de mucho predicamento en la ciudad: Love of Lesbian. Y no hay más cambios. Se mantienen en el Vive Latino de 2021 Bunbury, presentado su nuevo disco, ‘Posible’, que se dispone a publicar el día 29 de este mes de mayo, o Kase.O, entre los músicos de casa con más seguidores. Siguen Vetusta Morla, León Benavente, Iván Ferreiro, Leiva, Taburete, Viva Suecia, Miss Cafeina, Sidonie, Mikel Erentxun o Bebe, entre los nacionales. Y, entre los americanos, Andrés Calamaro, Café Tacvba, Molotov, Aterciopelados, Babasónicos, el Instituto Mexicano de Sonido, Carla Morrison, Ximena Sariñana, Mon Laferte…

La producción continuará adelante, asimismo, en lo referente a todos los planes para la transformación temporal de la Expo. En su recinto está previsto habilitar un escenario en la explanada del Palacio de Congresos, otro en el anfiteatro a orillas del Ebro y uno más en la zona de islas, que serán entre los que se repartan las 35 actuaciones reconfirmadas y esa única novedad de Love of Lesbian respecto a la edición cancelada de 2020. "Siempre tuvimos claro que la única opción posible era el aplazamiento, nunca la suspensión. Cuando empezamos a rearmar el cartel, nadie apostaba por poder mantenerlo con una única excepción. Ha sido un milagro. Estamos muy agradecidos a los artistas por su disposición y compromiso, y seguimos trabajando con las mismas ganas para hacer el festival en 2021", decía ayer Nacho Royo, al frente de un equipo que ha trabajado en la organización del Vive Latino junto al Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

¿Es posible un Monegros Desert con 45.000 personas en agosto?

Suspendido el Vive Latino del próximo septiembre, se hace más que complicado pensar en la materialización de las otras citas musicales para públicos masivos que están convocadas para los meses anteriores. Pero la más multitudinaria de todas las del verano aragonés, el festival Monegros Desert, que aspira a reunir a 45.000 personas el 1 de agosto en Fraga, sigue con la cuenta atrás en su web oficial y vendiendo entradas. Su organización señala que está pendiente de que haya un pronunciamiento de las autoridades sobre el encaje de este tipo de espectáculos en la ‘nueva normalidad’ en la que España vivirá desde finales de junio.

El Monegros Desert anunció su resurrección este año tras un largo parón. Desconvocado abruptamente en 2015 cuando quedaban apenas dos meses para su celebración, llegó a atraer al desierto aragonés por excelencia a más de 40.000 personas con el reclamo de la música y la fiesta habituales del club fragatino Florida 135. Para su reaparición ha programado 20 horas de música ininterrumpidas con primeros espadas del techno, la electrónica y el hip hop: Richie Hawtin, Vitalic, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Wu Tang Clang, SFDK, Natos y Waor... Y está despachando entradas a buen ritmo, buscando batir su récord de asistencia.

El fantasma de las cancelaciones se va acercando al otoño

La decisión tomada sobre el festival Vive Latino, que la organización justifica por «el estado de emergencia sanitaria global por la covid-19 y las restricciones dictadas por las autoridades competentes», acerca, y mucho, las cancelaciones por el coronavirus hasta las fechas de más actividad en los escenarios de Zaragoza: las fiestas del Pilar.

El 3 de octubre, una semana antes de que estas den comienzo, está prevista la vigésima edición del FIZ en la sala Multiusos del Auditorio, con Dorian, La Casa Azul, Carolina Durante, Ojete Calor y Cariño confirmados y las entradas a la venta. Michel Pérez, promotor de este festival, se mostraba hace unos días pesimista sobre el futuro próximo de los grandes conciertos. «La situación es muy complicada y me temo que hasta que no haya una vacuna que garantice que no habrá un contagio masivo del coronavirus no podremos volver a programar en escenarios de la capacidad del pabellón Príncipe Felipe», decía Pérez, quien está detrás de muchos de los espectáculos musicales en este recinto o en la citada Multiusos, y también de las actuaciones del Espacio Zity en Valdespartera, el más multitudinario de los que abren durante las fiestas.

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza había apostado, precisamente, por recuperar los espectáculos masivos, tras unos años en los que Zaragoza en Común había renunciado a su realización y en que antes el PSOE había tenido que abandonarlos por cuestiones presupuestarias ligadas a la crisis económica desatada en 2008, tras alentar los últimos superfestivales o conciertos ‘de estadio’ habidos en la ciudad, entre estos los de Madonna o los Rolling Stones.

El viraje en la política cultural también se debía materializar con la vuelta de los conciertos a la Romareda. Alejandro Sanz iba a actuar allí el próximo 27 de junio, pero ha cancelado su gira debido a la covid y dejado este concierto para el próximo año.