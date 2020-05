La acuarelista Lana Matich, que trabaja en Estados Unidos, expondrá en Zaragoza en otoño

La pintora y acuarelista Lana Matich Privitera (Zaragoza, 1961), que ha forjado su carrera en Estados Unidos, en concreto en Nueva Jersey y Princeton, expondrá por primera vez en la ciudad que la vio nacer el próximo otoño. Será en la galería A del Arte, del 7 de octubre al 13 de noviembre. Por ahora baraja el título provisional, ‘Momentos en el tiempo’, para una muestra que constará de dos partes: una sección de bodegón naturalista y otra de cuadros de temática aragonesa, realizadas ambas con su estilo hiperrealista y con su gran dominio de la acuarela, que le ha dado repercusión en el país donde vive desde 1990.

"Desde que terminé mis estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza en 1983, soñé con exponer en alguna galería en Zaragoza algún día. Pero la vida me llevó por otros caminos y acabé viviendo en Estados Unidos, donde llevó ya 30 años. Aunque le he dedicado mucho tiempo al arte, no empecé a pintar acuarelas a jornada completa hasta el 2015", dice esta mujer que acudió al estudio de Alejandro Cañada, al que le tomó «gran cariño».

'La carabina', un bodegón naturalista de Lana Matich. Lana Matich Privitera.

El eco de su obra, gracias a su sentido de la perfección y a su gusto por el paisaje arquitectónico y los animales, empezó a expandirse y a ser elogiado. Agrega la pintora desde su casa en Nueva Jersey: "En el momento que empecé a ganar premios con mis acuarelas, mis sueños de exponer en Zaragoza se reactivaron. Llevaba ya varios años dando talleres y participando en competiciones internacionales en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero, curiosamente, aún no tenía contacto con acuarelistas españoles". Todo llega. Las redes sociales siempre han jugado de su lado. "En febrero del 2018 una compañera del colegio del Carmelo me encontró en Facebook y compartió mis acuarelas. Al día siguiente, su amiga Montse Navarro, copropietaria de la galería A del Arte, vio mi obra ‘online’ y contactó conmigo", dice Lana Matich.

La relación fue algo más allá: "Montse se convirtió en mi representante en España y en la embajadora de mi trabajo por todo Aragón. Así que, después de tantos años de soñar con ello, por fin he logrado alcanzar mi meta de la manera más inesperada. Esta será la primera vez que mis paisanos de Zaragoza puedan ver muchas de mis acuarelas". La galería A del Arte tiene una extensa tradición en mostrar la obra de distintos acuarelistas, con Aurora Charlo a la cabeza.

Memoria, belleza, atmósfera

Explica así su poética esta gran admiradora de Joaquín Sorolla: "Siempre he sido realista y he intentado representar algo reconocible. Me gusta recrear la realidad para que la gente tenga una buena memoria de su vida. Quiero que las cosas de mis cuadros le traigan recuerdos de otra época, de una atmósfera, de una forma de belleza. Me gusta que mi obra despierte evocaciones; si son sensaciones agradables, mejor que mejor. Pinto la realidad para hacer feliz a la gente".

Antes de la pandemia, Lana Matich estaba en un gran momento. "He tenido que cancelar –dice– tres eventos importantes a los que había sido invitada a participar: el famoso Festival de la Acuarela de Fabriano, Italia; la International Watercolor Masters Exhibition en Inglaterra y la Exposición Internacional de MOWS en el Museo Europeo de Arte Moderno en Barcelona".

'Tazas del arco iris', una obra hiperrealista de Lana Matich. Lana Matich Privitera.

Por otra parte, pronto saldrán al mercado la venta las ediciones de primavera y verano de dos revistas internacionales de acuarelas en las que le dedicarán abundante espacio a su trabajo reciente: ‘The Watercolor Artist Magazine’ y ‘L’Art de l’Aquarelle’.