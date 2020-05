Guitarrica de la Fuente: "La jota forma parte de mis raíces"

A sus 22 años, el artista nacido en Benicasim, Álvaro Lafuente, más conocido como Guitarrica de la Fuente, apenas puede creer cómo ha cambiado su vida en el último año. Desde Madrid, donde permanece confinado, recuerda que el 15 de mayo tenía que estar sobre el escenario del Teatro de las Esquinas de Zaragoza donde había colgado el cartel de entradas agotadas pocos días después de ponerse a la venta.

Durante la entrevista el joven derrocha naturalidad y frescura, la misma que transmiten sus temas. Esos que le han hecho saltar a la fama a través de las redes sociales que, como ocurre en algunos casos, hacen las veces de catapulta para algunos jóvenes artistas. El cantautor acaba de presentar ‘Desde las alturas’, un claro homenaje a sus raíces aragonesas en el primer adelanto del que será el álbum debut del artista.

NOTICIAS RELACIONADAS El Conservatorio de Aragón organiza unas jornadas de puertas abiertas virtuales

Un tema muy espacial para el joven pues se trata del primero que hace de manera profesional. “Es la primera canción que no he producido por mi cuenta y esto me ha permitido darle una vuelta a mis temas”, explica de la Fuente. Producida por Raúl Refree, productor de artistas como Rosalía, Silvia Pérez Cruz o Kiko Veneno, el single arranca con unos acordes de jota que trasladan al espectador a tierras aragonesas. El videoclip, que suma más de 400.000 reproducciones, ha sido dirigido por Pedro Artola.

“Quería tratar de resumir lo que he vivido este año ya que mi vida ha dado un giro muy rápido y de repente estoy pudiendo vivir de esto y llenando salas”, afirma. A su vez, el músico describe la situación como una mezcla “de vértigo y agradecimiento al mismo tiempo”. “Quería explicar todo lo que estoy viviendo desde fuera, desde las alturas, donde todo se ve con más claridad”, resume. Y para eso se decantan por utilizar la mirada de un niño, la visión de la infancia, una etapa marcada, explica, “por la inocencia y la pureza”.

‘Desde las alturas’ arranca con unos acordes de jota, aquella que, de la mano de su abuela, le introdujo la pasión por la música cuando solo era un niño. Desde su propio nombre artístico, que viene de aquellas tardes de verano en el pueblo de su abuela materna, Cuevas de Cañart, en Teruel, donde asegura que surgió su amor por la música. “Recuerdo los veranos cuando me veían pasar por la calle y decían “Todo el día con la guitarrica a cuestas”, y así se quedó el nombre”, reconoce el cantautor.

Además, no es el único vínculo del joven con Aragón pues sus padres son de Zaragoza. “Antes de todo esto estudiaba y trabajaba pero sentía que no estaba haciendo nada con mi vida. Fue la música lo que hizo que todo esto cambiase”, reconoce. Sin embargo, al tiempo afirma que los músicos de su familia, como su abuela –que tocaba la guitarra y la bandurria- o su bisabuelo -que era profesor de bandurria "de los chiquillos del pueblo" y a quien todos allá recuerdan- contribuyeron a la hora de despertar su inquietud musical. “La jota forma parte de mis raíces, es algo que ha formado y forma parte de mí desde muy pequeño”, recuerda.

Sin embargo, y a pesar de haber vivido en contacto con la música desde niño no empezó a tocar la guitarra hasta los 15 años cuando su padre le regaló su primera guitarra. “Empecé como quien no quiere la cosa, tocando para mi familia y amigos y con lo que tenía a mano”, reconoce. A pesar de que hoy todo el mundo lo conoce, recuerda con cariño las primeras grabaciones realizadas “en plan casero”, con el ordenador de casa y el micrófono de la Play Station. “Tenía mi voz y mi guitarra, no necesitaba nada más. A veces miro el micrófono que tengo ahí, en mi cuarto, y veo cómo ha cambiado todo. Todo el mundo que ama la música se busca la vida con lo que tiene y hace lo que puede por hacer llegar tu música a la gente”, reconoce.

Sus primeras canciones llegaban al mundo sin necesidad de productores ni discográficas y a través de las redes sociales. Sin embargo, todo cambiaría a mediados de 2019 cuando lanzó el single ‘Nana triste’ junto a Natalia Lacunza de OT 2018. “No nos conocíamos de nada, me contactó por instagram porque le gustaba lo que hacía y le invité a mi primer concierto en Madrid”, explica. De ahí surgiría la colaboración que lo puso en boca de todos.

“Jamás habría imaginado nada de esto. Todo empezó de manera natural e inconsciente y hoy es una realidad. Tuve un golpe de suerte pero ahora toca mantenerlo”, señala.

Un escenario de lujo en Cuevas de Cañart



Su primer single, que llegaba a Youtube tan solo unos días antes de la publicación de esta ‘Nana triste’, fue ‘Guantanamera’, cuyo videoclip fue rodado, también, en su amado pueblo turolense. El tema en cuestión dice algo así: “En las Cuevas de Cañart la vida es tan bonita que parece de verdad”. Un fiel reflejo de cómo sus raíces aragonesas, y sobre todo turolenses, acompañan al artista en su día a día.

Incluso de la mano del colgante que luce en muchas fotografías a través de las redes sociales con forma de pata de jamón y que ya ha pasado a formar parte del look identificativo del artista aunque reconoce que es algo completamente casual. “Es una pieza que me regaló la diseñadora de joyas Glenda López y me hizo gracia por eso siempre lo llevo”, concluye.