El raro de Fonz 

Joaquín Manuel de Moner y de Siscar (1822-1907) fue un raro de los de verdad. Era natural de Fonz, allí vivió muchos años y allí puso en marcha una imprenta -que dedicó a su paisano Pedro Cerbuna- para editarse sus libros, casi todos ellos tan raros como él: Biología del alma, que no he visto nunca, la Historia de Tamarite, que sólo he visto una vez, o la Historia de Rivagorza (sic) en cinco volúmenes, de los que sólo he podido encontrar cuatro. Palau decía que los libros de Moner editados en Fonz eran tan raros que ni Menéndez y Pelayo los había visto nunca. Su erudición era asombrosa, pero asistemática, falta de sentido crítico y un tanto disparatada. Le interesaban la historia y el derecho, pero también la grafología y la quiromancia. Fue un foralista convencido, en la mejor tradición de los juristas aragoneses, y asistió en representación de Fraga y Tamarite al Congreso de Jurisconsultos aragoneses celebrado en Zaragoza en 1880 y 1881. Con los textos de sus intervenciones publicó también en Fonz, en 1881, un libro con el título de Una voz salida del Congreso de Jurisconsultos Aragoneses escrito “para los amantes de nuestras glorias jurídico aragonesas”. En política fue conservador en extremo y regionalista a machamartillo. Fue dueño de una extraordinaria biblioteca de más de veinte mil volúmenes, una buena parte de los cuales desapareció durante la guerra. Pero ya antes, el librero catalán Salvador Babra, uno de los más importantes de su época, había conseguido arrancarle por poco dinero algunos de los ejemplares más valiosos, entre ellos una Celestina desconocida y algunos manuscritos y góticos castellanos. Nadie entendió cómo el huraño y solitario Moner, que tenía prohibida la entrada a su biblioteca incluso a los sirvientes, llegó a negociar sus libros con Babra. Pero una vez más todo aquel patrimonio se perdió para Aragón.

