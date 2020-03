Maxi Campo: "Es tiempo de dejar a un lado los egos y compartir lo que nos mueve"

¿Cómo lleva la cuarentena?

Pues regular, porque justo cuando la decretaron llevaba ya más de dos semanas encerrado sin salir de casa por una lumbociática. ¡Estoy que muerdo!

¿Es este un buen momento un contador de historias?

Una situación adversa predispone a sentarse y liberar tus emociones a través del papel. A mi pilla en la fase opuesta, acabo de poner fin al arduo proceso creativo de escribir mi primera novela y lo que me pide el cuerpo es todo lo contrario: estar en familia, leer despacio, paladear una buena película...

Su primera novela, si me lo permite, es un buen ‘ladrillo’. ¿Idónea para este encierro?

Es una buena manera de sobrellevar este tedio. Los protagonistas son gente normal y ponerse en su piel y entender cómo han llegado hasta donde lo han hecho es entretenido. Y efectivamente, por su volumen, al libro se le pueden encontrar otros usos: levantar unos centímetros el monitor o tirárselo a la cabeza a un vecino.

¿Ha requerido una reclusión el escribir esas más de 400 páginas?

Es fruto de ser disciplinado y de arañar cientos de momentos a la exigente rutina diaria laboral y familiar. Sacrificar parte del ocio, los días de descanso e incluso las vacaciones. Así, dos años. Con ninguna otra tarea se me pasa tan rápido el tiempo como escribiendo.

Tiene experiencia en cortos, ¿qué diferencias encuentra entre la narrativa audiovisual y la novela?

‘Las cenizas del éxito’ nace de un guión cinematográfico. Escribí la historia para convertirla en una película de dos horas, así que la estructura la tenía muy trabajada. Decidirme a transformar ese lenguaje descriptivo y encorsetado de escenas en un texto instrospectivo ha sido una tarea apasionante que me ha hecho disfrutar mucho. Me ha costado, pero he ido aprendiendo el oficio y superando mis limitaciones.

Debuta en un género complicado, el de la intriga y el suspense...

Es el género que más me gusta y estimula, tanto en el cine como en la literatura. Ritmo ágil, dilemas morales, actos delictivos, situaciones límite... Para mí sería mucho más difícil escribir una novela romántica o de fantasía.

¿No cuenta de qué va por aquello de los ‘spoiler’?

Claro. El lector debe llegar sin más información que la que le haya evocado el título; si no, la capacidad de sorprender se pierde. Preservar detalles de la trama es importante. Con los quince segundos de un tráiler o las primeras líneas de la sinopsis es suficiente.

Dejó el libro gratis en Amazon el pasado fin de semana...

Vi que, ante el confinamiento, varios artistas hacían actuaciones gratis por las redes y me pareció una iniciativa bien bonita. Por suerte, y en todas las esferas (sanitarios, transporte o alimentación), gran parte de la gente que nos rodea es generosa, inteligente y altruista. En lo relativo a la cultura, es tiempo de dejar a un lado los números, los egos, lo accesorio y de compartir lo que nos mueve.

Sus cortometrajes también pueden verse gratis en Youtube...

Los tres últimos agotaron su paso por festivales y los tenía algo olvidados. Empecé con el documental ‘Con la solfa en la cabeza’ y el próximo día 25 colgaré ‘Descubriendo a Mosén Bruno’, mi obra más ambiciosa hasta la fecha. La siguiente semana pondré ‘El director maldito’.

¿Hay alguno del que se sienta más orgulloso que de otro?

Todos son especiales porque me han hecho aprender, mejorar y conocer a gente. Han sido proyectos personales empujados por el corazón, no por el dinero.

¿Qué series o libros disfruta estos días?

Salgo de leer John Katzenbach y Arturo Pérez Reverte y Juan Gómez-Jurado. De series he devorado ‘Vergüenza’, ‘Justo antes de Cristo’, ‘Better call Saul’... Y películas veo muchas. ‘Doctor sueño’ o ‘Sordo’ me han sorprendido y Aguardo el momento de ver ‘Ad Astra’, porque de mayor quiero ser como Brad Pitt.