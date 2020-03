Escritores ante el confinamiento: Lecturas, disciplina y "sin perder la cabeza" en la compra

Escritores españoles como Luis Landero, Fernando Savater, Almudena Grandes o Javier Reverte han reconocido que este confinamiento por el estado de alarma ante la pandemia de coronavirus no supone una gran alteración en su vida cotidiana, recomiendan lecturas y películas para pasar este periodo, e insisten en evitar "escenas de pánico".

"Yo soy un poco monje, vivo mucho en casa y solo salía las tardes para pasear y poco más. Entonces, no he alterado mucho mi plan: me dedico como siempre a escribir por las mañanas y por las tardes a leer y ver películas: todo ese tipo de cosas que sirven para pasar mejor la soledad", ha explicado en declaraciones el autor Luis Landero.

Landero, quien pasa este periodo de confinamiento junto a su mujer en su casa del madrileño barrio de Chamberí, ha apuntado en la importancia de "no perder la cabeza", en especial a la hora de comprar. "Nosotros fuimos a comprar a un mercado al lado de casa y había tres paquetes de servilletas. No es para ponerse una medalla, pero nos llevamos solamente uno de los tres porque pensamos que detrás vendrán otros que quizás lo necesitarán: el sistema va a seguir funcionando", ha señalado.

De la misma línea es el filósofo Fernando Savater, quien estos días los pasa en su casa de San Sebastián sin "hacer nada diferente". "Siempre estoy en casa leyendo, viendo películas y escuchando un poco de música. Lo único que lamento de verdad es no poder salir para ir a las carreras de caballos", ha apuntado el autor de 'Ética para Amador'.

La escritora Almudena Grandes ha resaltado que se trata de una persona "muy disciplinada" y por ello lleva "bien" el aislamiento, "Por eso escribo novelas de 1.000 páginas", ha bromeado, para luego reconocer que echa "mucho de menos la vida de la calle". "Y también estoy resignándome a no poder bajar a Rota para Semana Santa", ha indicado, para luego añadir que uno de sus proyectos estos días será el de leer las 'Novelas ejemplares' de Cervantes "de un tirón".

Javier Reverte también está pasando el estado de alarma en Madrid, "sin ningún problema" porque sigue su rutina habitual salvo "privarse de tomar un vinito en el bar, bajar a jugar al mus o dar un paseo por el bosque". "No me causa problemas psicológicos. Muchos se han hecho la idea de que yo estoy siempre viajando, pero en realidad son tres meses de viaje y luego los libros se escribe sentado, con el culo en la silla", ha ironizado.

"No sabía que íbamos a llegar a este punto"

Ninguno de ellos vio venir esta crisis sanitaria que ya está teniendo consecuencias en la economía. "Yo no soy médico, aunque alguna que otra gripe hemos pasado. Si hay algo que aprendí de la anterior es que no me ha hecho falta comprar líquidos para desinfectar las manos, porque ya tenía. Pero no sabía que íbamos a llegar a este punto", ha admitido Savater.

Grandes incluso reconoce que ya ha pedido perdón por haber minimizado lo que se venía con el coronavirus. "Pedí perdón porque no me lo tomé en serio y la culpa es solo mía. Pero sí creo que el estado de espectacularización en los medios es tal, que mucha gente reaccionamos pensando que era una estrategia de márketing de los informativos. Ahora me siento muy culpable, porque tenemos una responsabilidad", ha explicado.

Luis Landero tampoco lo vio llegar. "Nadie se imaginaba esto, quizás hubo un momento cuando empezó en Italia que se podía vislumbrar que esto podía ser más gordo y, al final, nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Esto también tiene que ver con que en Europa no estamos acostumbrados a que nos pase algo grave", ha lamentado.

El futuro y la crisis económica

En cualquier caso, todos ellos miran con preocupación al futuro, no únicamente para el sector cultural. "La situación es muy preocupante, no solo por la pandemia sino también por las consecuencias económicas. Es un cambio de civilización que nos hará reflexionar sobre el mundo que hemos construido: es una pandemia que casi podemos decir que nos merecemos", ha criticado Reverte.

"No creo que lo de la cultura sea lo más grave, ahora han tenido que cerrar tiendas, bares... Quizás es que los de la cultura somos los más privilegiados y por eso luego los más privilegiados son los que más se quejan", ha alertado Savater. Para Landero, lo más importante ahora "es la salud de la gente".

"A mí no me preocupa tanto la cultura sino la economía que golpea a esos miles y decenas de miles que se han quedado sin trabajo y los autónomos en el aire. Creo que el Gobierno debería sacar toda su artillería económica para proteger a los más debiles y ya saldremos adelante como sea: lo importante es parar esto", ha concluido Landero.