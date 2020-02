Coque Malla Xóel López o La Habitación Roja, en el Polifonik Sound de Barbastro

Coque Malla, Xoel López o La Habitación Roja constituyen el cartel de la 13ª edición del PolifoniK Sound, uno de los festivales de referencia en la música independiente de nuestro país y que se ha consolidado como un atractivo turístico para finales de junio en el Somontano.

Los detalles de esta edición, que se celebrará el 26 y 27 de junio en Barbastro, se han presentado este mediodía en el Museo Diocesano. Por allí han pasado varios de los patrocinadores del festival como la bodega Laus o el vermut Turmeon, así como el alcalde de Barbastro, el presidente de la Comarca, o la diputada delegada de Cultura de la DPH, el director gerente de TuHuesca, entre otros.

Todos han recalcado el potencial de este festival, que ha puesto en el mapa de los festivales de música independiente a Barbastro y se ha convertido en un "evento más turístico que cultural", como lo ha definido el responsable de la asociación cultural PolifoniK Sound, Iván Arana. De hecho, antes de la presentación de este cartel ya se han vendido 600 abonos, buena parte de ellos en Zaragoza y Barcelona.

“Para esas fechas no hay alojamientos ni en Barbastro ni en Monzón y estamos derivando a los artistas a Huesca a dormir”, ha señalado Arana. De ahí que la principal novedad sea la ubicación de un camping en el pabellón de La Merced, muy demandado por la organización para alojar a tanto público joven que acude a este festival de varios puntos de España. Ello junto a las plazas del albergue de la ermita de San Ramón garantizan doscientas camas o espacios para dormir.

En el aspecto musical, el festival contará con tres escenarios: Laus, en la parte exterior del recinto ferial, el Guara Somontano, en el interior, y el Turmeon en el Paseo del Coso con sesiones vermut vespertinas que este año llegarán hasta las 19.00. Además, el jueves 25 de junio, víspera del festival, frente a la cervecería El Cortés de Barbastro se organizará una “Fiesta Bienvenida” con djs del “Tardeo Zaragoza”.

Cerca de una treintena de grupos y artistas se darán cita en un festival que inicia la temporada de fiestas estivales en el Somontano. A los citados hay que unir La Bien Querida, que ofrecerá un concierto acústico, Los Punsetes, Cariño, Veintiuno, los djs Ley, Maadraassoo, We are not Djs, bandas incipientes como Glas, Kuve, Basanta o Sierra Leona que se presenta como una de las grandes revelaciones de la música nacional independiente.

Los organizadores confían en continuar con la trayectoria ascendente de un festival que está plenamente consolidado en Aragón y que en la última edición contó con 4.100 visitas que dejaron un impacto económico en el territorio de más de 290.000 euros. El PolifoniK Sound cuenta con un público fiel, a menudo procedente de otras provincias como País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid o incluso Andalucía y mayoritariamente de Zaragoza, lo que obliga a los fans de la música independiente a buscar alojamiento, cuyas opciones se incrementaron el pasado año con la incorporación de albergue y camping oficial.