Coque Malla: "Más que músico, soy un compositor de canciones con instinto animal"

En ‘¿Revolución?’,¿cuestiona quizá un tipo de revuelta que no pasa de las redes sociales?

Creo que va por ahí. Y no solo en las redes sociales. Es una percepción, quizás como todas mis percepciones, que no son nada racionales, objetivas, sociológicas o políticas, sino más bien poéticas y creativas. Tengo la impresión de que está un poco de moda esa apreciación de estar cambiando las cosas a través de las nuevas tecnologías. Pero resulta algo superficial y se queda ahí, en las formas, y no se produce realmente un cambio profundo que nos haga más libres, más felices y mejores.

¿Hay también evolución respecto a su anterior álbum ‘El último hombre en la Tierra’?

Es un disco que parte un poco del mismo espíritu en cuanto al tipo de canciones, complejas y con estructuras diferentes a las habituales en el pop español. Muchos de los temas son muy largos, con un desarrollo casi cinematográfico. En ese sentido está muy hermanado con ‘El último hombre en la Tierra’. Pero luego creo que va a otro sitio, contiene otros sonidos y es un trabajo muchísimo más optimista, alegre y festivo.

Para esta celebración ha echado mano de Jaime Urrutia...

Fue una idea absolutamente brillante de Toni Brunet, uno de los productores del álbum. En mis discos es habitual que aparezca un recitado. En esta ocasión, en el tema ‘Polvo cósmico’ quise contar con una gran voz reconocible, clásica y, digamos, totémica. Creo que Jaime Urrutia está en un sitio que no se merece pero es algo muy típico de este país. Me pareció una manera de reivindicarle, de agradecerle su talento y de homenajearle.

¿Y como surgió la colaboración con Kase.O?

De repente, componiendo la canción ‘Un lazo rojo, un agujero’, decidí meter un rap (es un recurso muy habitual en una canción pop, se introduce igual que un solo de guitarra, 16 compases y luego la canción sigue...). Y entonces pensé: «Quiero al mejor». Si iba a incluir un rap en español debía contar con el artista más creíble. Y ese es Kase.O, un gran tipo y un talento de los que hay pocos.

En su música, ¿es más de mirar hacia delante e intentar cosas nuevas?

No queda otra si quieres disfrutar como un niño pequeño cada disco, cada gira, por muchos años que pasen. Mi arte es la música y llega un momento en que descubres que lo interesante es convertirse en un viajero de ese universo infinito y no tener la más mínima pereza, ni miedo, ni reparo, sino viajar todo el rato e ir probando diferentes sonidos, instrumentos, estructuras, melodías...

El año pasado ganó un Goya por su canción en ‘Campeones’, ¿no le tienta volver a componer para cine?

Hace años hice la banda sonora del cortometraje ‘El columpio’ y también la de la película ‘Todo es mentira’. Fue muy duro. Se precisan unas aptitudes muy específicas para componer para cine y es un lenguaje que no tiene nada que ver con lo que yo domino. A veces pienso que no soy ni músico, menos aún instrumentista, sino mas bien un compositor de canciones con instinto animal para encontrar la canción bonita y que funciona.

En cualquier caso, ha compuesto la banda sonora de la vida de muchos de sus seguidores, desde Los Ronaldos hasta ahora.

Eso sí. ¡Qué bonito!

En Zaragoza le echaban de menos. Hace un mes que ya no quedan entradas para su concierto...

Es increíble. Hemos agotado en casi todas las ciudades pero en Zaragoza y Donosti ha sido una burrada: los dos ‘Sold out’ más adelantados de toda la gira. Recuerdo el concierto de Las Armas (2016), que fue brutal, muy alucinante. Y notaba que desde entonces, cuando ponía información sobre conciertos en las redes sociales, aparecían un montón de mensajes preguntando: «¿Y Zaragoza?».