Así suenan las canciones del reparto de temas de la gala 5 de Operación Triunfo 2020

La pasada gala de Operación Triunfo dejó mal sabor de boca a unos cuantos: a Anne y Gèrard, muertos de vergüenza, tras hacer público su beso durante la gala inesperadamente y justo antes de salir a cantar, a Noemí Galera, que quiso recalcar que 'Operación Triunfo' no era 'Tu cara me suena', Natalia Jiménez, que se ha hecho viral tras unos -según cientos de usuarios- desafortunados stories en los que respondía a sus haters tras su valoración como miembro del jurado. Pero entre todos ellos el sabor más amargo se lo llevaron Anaju y a Javy, que tendrán que defender su lugar en la academia el próximo domingo.

Aunque no es la primera vez que la alcañizana acaba entre los nominados de la noche, la batalla de gallos de 'OT' que dejó a Anaju en la cuerda floja no terminó siendo decisiva para ella, ya que los profesores la salvaron de pasar la decisión de permanecer en la academia a manos del público.

En manos del público quedan ahora Anaju y Javy, que han escogido dos temas de lo más diferentes, uno de ellos, el de Javy, muy previsible: una creación propia titulada 'Qué sabrá Neruda', que se ha producido estando el autor dentro de la propia academia y que se publicará el viernes 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín. Por parte de Anaju, en cambio, la decisión de apostar por 'La Sandunguera' de Nathy Peluso ha sido toda una sorpresa incluso para los profesores, pero tal y como indicaba la joven alcañizana al profesor de interpretación de este año, Iván Labanda, la joven se identifica con la canción: "Es que esta soy yo en mi día normal". A lo cual Labanda responde con otra pregunta: "¿Por qué no la hemos visto?".

"Porque no me sentía a gusto, no me sentía en mi salsa. Yo lo que he ido viendo es que aquí soy la mami, pero yo en la vida he sido la mami. No estoy diciendo de que todo esto sea yo - añade señalando el cuaderno con la letra de la canción-, pero esta es una Anaju". ¿Conseguirá la representante aragonesa seguir una semana más en la academia?

Estos son los temas que sonarán el próximo domingo en OT 2020