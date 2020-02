La revista 'Nature', en sus 'Scientific Reports', publicaba hace unas horas un estudio realizado a partir de las campañas de excavación llevadas a cabo en la cueva de Els Trocs (San Feliu de Veri/Bisaurri, Huesca) entre 2009 y 2019, y según la cual en la citada cueva tuvo lugar una matanza violenta hace 7300 años, en la que murieron al menos cinco adultos y cuatro niños. El estudio parte de los restos humanos encontrados en los 50 metros cuadrados excavados en el yacimiento arqueológico y que pertenecen a al menos dos docenas de individuos..

El estudio se ha realizado bajo la dirección del profesor Manuel Rojo, de la Universidad de Valladolid, y de José Ignacio Royo, arqueólogo del Gobierno de Aragón, y las investigaciones antropológicas son fruto de una cooperación con las universidades de Krems (Austria), Basilea (Suiza), UAM y el Incipit del CSIC. Los nueve individuos identificados (5 adultos y 4 niños) en los que se ha centrado el estudio publicado en 'Nature' se adscriben por cronología y estratigrafía al horizonte más antiguo de la cueva, hace unos 7300 años. El resto de individuos es de momentos posteriores y claramente más recientes.

Datos obtenidos a través del estudio de su genoma indican que dos de ellos (un varón de en torno a los 30 años y un niño de unos 6) son padre e hijo. Los otros tres niños tienen madres diferentes, cuyos genomas no se han detectado en el resto de huesos humanos de la cueva. A los investigadores les ha sorprendido el alto grado de fragmentación de los restos óseos y su enorme dispersión por la cueva. No existen conexiones anatómicas claras, por lo que deducen que los restos no se corresponden con enterramientos estructurados. Además se han hallado evidencias de una extrema violencia, incluso 'post mortem'.

Así por ejemplo, cuatro de los cinco adultos muestran heridas similares de impactos de flecha en el cráneo que, con mucha probabilidad, fueron los causantes de su muerte. Además, todos los individuos, tanto adultos como infantiles, presentan numerosas lesiones por objetos contundentes en el cráneo y otros huesos (especialmente los huesos largos), que también pudieran haber provocado su muerte. Por su parte, las características de las lesiones producidas por el impacto de flechas indican que éstas fueron ocasionadas fuera de la cueva y que posteriormente los cuerpos fueron trasladados al interior, donde sufrieron nuevas manipulaciones y golpes. Los especialistas señalan un dato inquietante: "La mayoría de los impactos violentos fueron ciertamente infligidos alrededor del momento de la muerte, sin embargo, y debido a la similitud de las huellas de violencia postmortem, éstas pudieron haber formado parte de un ritual de difícil comprensión hoy en día y que podríamos considerar como una 'segunda ejecución'".

Apuntan que en el trasfondo de la matanza "podría haber existido una cuestión de disputas territoriales o de robo de ganado o de mujeres, que se intensificaron hasta tal punto que se produjo una especie de ensañamiento hacia las víctimas. El alto potencial de violencia de los autores y el curso de la masacre así lo sugieren".

Según los datos genéticos obtenidos, las víctimas forman parte del elenco poblacional que desde el Oriente Medio aportan los primeros inmigrantes Neolíticos, que se extendieron por toda Europa desde hace 10.000 años. Los perpetradores de la masacre, por su parte, podrían haber sido cazadores-recolectores locales que se sintieron perturbados por las actividades de los pastores neolíticos en su territorio, o bien podrían haber sido grupos agroganaderos rivales, con los que se habrían intensificado las disputas.

La constatación científica de que los ocupantes de la cueva de Els Trocs eran pastores trashumantes sugiere que, con toda probabilidad, el resto de parientes de las víctimas, esto es, los adultos más jóvenes, y los adolescentes, se encontraban en otro lugar en el momento de la masacre, "con toda probabilidad en las tierras bajas del Valle del Ebro donde cultivarían los campos que les suministraban cereales (trigo y cebada), presentes también en la cueva, y donde toda la comunidad viviría durante los meses de invierno.

Las investigaciones arqueológicas en la cueva de Els Trocs, en las que participa un amplio equipo de especialistas, cuentan con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca, la Universidad de Krems (Austria), el MICCIN (La Memoria del Camino I y II) el proyecto AGRIWESMED del Laboratorio de Arqueobiología del CSIC (Madrid), la Asociación Trashumancia y Naturaleza y la Universidad de Valladolid.