Carla Pérez de Albéniz: "El potencial de Aragón en el cine irá a más"

¿Qué impresiones tiene de la gala de entrega de los Goya, en la que recibió el premio al que estaba nominada?

Ha sido muy emocionante, una experiencia inolvidable y, como es lógico, estoy muy contenta y muy agradecida a mi equipo porque sin ellos no habría podido recoger este premio, que me hace muy feliz. Como digo siempre, esto es un trabajo de muchas personas. Esto que me está pasando es algo muy bonito, estoy recibiendo mucho cariño y muchas felicitaciones, cientos de mensajes por parte de amigos, compañeros y familia.

¿Le sabe a poco el resultado cosechado por la película de Alejandro Amenábar, teniendo en cuenta las nominaciones que tenía?

Ya pensábamos de antemano que los premios iban a estar muy repartidos porque este año la competencia era feroz, con grandes películas compitiendo, contábamos con que los Goya se iban a ir a muchas manos. No sabíamos cómo iba a quedar el palmarés, pero no nos ha sorprendido. Además, hay que reconocer que ‘Dolor y gloria’ es una gran película. Yo hubiese preferido que ‘Mientras dure la guerra’ hubiera obtenido más premios, pero el filme de Pedro Almodóvar también se merecía buenos resultados y hay que darles la enhorabuena.

Los tres Goya con sello aragonés parecen un buen balance para el cine de nuestra tierra.

En Aragón hay un gran potencial cinematográfico, conozco a mucha gente que se dedica a esta actividad y que está logrando muy buenos resultados. Creo firmemente y espero que esto va a ir a más porque se están haciendo muy bien las cosas.

¿Cree que hay que potenciar más fuera de aquí las posibilidades que ofrecen nuestra geografía y nuestro patrimonio?

Seguramente sí, porque es una comunidad que tiene de todo, Aragón es precioso, tiene unos escenarios especiales, tanto urbanos como naturales, y la verdad es que está un poco desaprovechado a la hora de utilizar localizaciones para rodajes. Además, está en una ubicación perfecta, con Zaragoza a mitad de camino entre Madrid y Barcelona y con tan buenas comunicaciones. Está todo muy cómodo y muy accesible y ojalá se rodara más en esta tierra.

¿Qué planes profesionales hay en su agenda inmediata?

Llevo unos pocos meses con Movistar + al frente del departamento de producción de cine y series originales y estoy con todos los proyectos de la casa, tanto de series como cinematográficos.

¿Se fija como meta aspirar a más premios de esta talla?

De momento me contento con este Goya. Todavía tengo que bajar de la nube. Apenas he dormido porque tras la gala se hizo la fiesta de la Academia, en el mismo recinto, y luego hubo una fiesta de la película.