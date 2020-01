Josema Carrasco: "El cómic es muy parecido a la poesía"

Usted empezó como poeta, hace 30 años, con ‘Penúltimos poetas aragoneses’. ¿Cuál ha sido su relación con la poesía en estos años?

A mí la poesía siempre me ha parecido un acto íntimo y placentero. En este tiempo he disfrutado de la lectura y he escrito algunos poemas horrorosos que permanecen en el olvido. Pero la poesía siempre ha estado presente de una manera u otra en todo lo que hacía, ya lo escribió Gabriel Celaya, «poesía necesaria como el pan de cada día».

Josema Carrasco ha trabajado, en este tiempo, en otras cosas. ¿Qué le ha dado la ilustración?

Ilustrar es aprender a sintetizar, a transmitir, a explicar ideas y conceptos con dibujo y color. Me gusta mucho la definición de la RAE: «Dar luz al entendimiento». La ilustración me da la oportunidad de contar una historia en una sola imagen o transmitir una sensación, también me ha dado la oportunidad de conocer y aprender de autores y autoras aragoneses que son talento puro como David Guirao, Óscar Sanmartín, Sara JB, Marta Martínez, etc.

También ha destacado, y destaca, con el cómic. ¿Cómo se siente ahí?

El cómic es otro lenguaje, necesitas la complicidad del lector, es muy parecido a la poesía. Toda la magia transcurre en el espacio entre viñeta y viñeta, ahí es dónde necesitas que el lector relacione una viñeta con otra como entre un verso y otro o entre una palabra y otra. Es un medio en constante evolución y que se combina con otros lenguajes y otros soportes. También tiene ritmo, tono, estilo y narrativa, como un poema. Me siento cómodo con el cómic me permite experimentar gráficamente y probar conceptos nuevos.

Ha hecho cómic convencional y cosas más audaces: ilustrar las canciones de Ángel Petisme y un poemario tan complejo y surrealista como ‘Espectral’ de Ángel Guinda. ¿Se pueden unir esas cosas, no resulta extraño, casi una excentricidad?

Petisme es el ministro de la felicidad y yo soy su delegado sindical. ‘Mapa de besos’ fue un experimento visual, aprendí a narrar con imágenes sin caer en la repetición o en la redundancia, a que el dibujo fuera complementario e incluso a contar otra historia diferente que junto al texto compone una sola. Ángel Guinda es el vitalismo y yo soy su discípulo. ‘Espectral’ fue más complicado, es un poema largo y precioso sobre la muerte pero desde las ganas de vivir. Usé a Ángel como un personaje y a la muerte como otro, se parece mucho a ‘La Divina Comedia’ de Dante. Guinda nos guía a través de la vida desde su poesía en forma de dibujos. Mi viñeta favorita es la última, en la que Ángel enseña el culo al lector y a la muerte. Mi suerte es haber trabajado con dos «ángeles».

Una ilustración de Josema Carrasco. Josema Carrasco.

El año 2019 ha sido especial e intenso para usted. También ha dibujado ‘La revelación’, un cómic para adultos con Roberto Malo. ¿Cómo fue la experiencia?

Estupenda, Roberto Malo es muy buena gente. Procuramos que no fuera un cómic pornográfico y nos esforzamos por que las mujeres no fueran representadas como objetos sexuales. Cambiamos detalles que nos parecían machistas y aprendimos mucho juntos. Seguro que repetimos.

¿Qué ha significado, qué significa para usted La Harinera?

Lamentablemente no participo en ella todo lo que quisiera. Harinera ZGZ es cultura comunitaria y uno de los espacios que hacen que Zaragoza sea menos provinciana, rancia y conservadora. Es un modelo colaborativo de futuro, en crecimiento constante, que implica a su entorno y a la ciudad. También es un espacio creativo en el que, junto a mi socia, damos un taller de ilustración y cómic desde hace cuatro años.

Y ahora, tras años de silencio, llega su poemario ‘La felicidad, cariño, es para malgastarla’ en Olifante, que presenta mañana en el Cubit. ¿Por qué?

Porque malgastar también es compartir, y porque intento ser feliz, y porque Trinidad Ruiz Marcellán, la editora de Olifante pensó que eran lo suficientemente buenos como para publicarlos.

¿Qué ha querido abordar, contar, sugerir?

No tenía un propósito especial, es como un diario personal, una colección de momentos o de instantes que puedes compartir con cualquiera. Lo que sí quería era reivindicar el derecho y la obligación de ser felices a pesar de todo lo que nos rodea.

¿Por qué dice que le debe este libro al concejal y periodista y escritor Fernando Rivarés?

Porque Fernando, que es obstinado y cariñoso, me motivó a volver a escribir y porque establecimos un juego que consistía en mandarme ideas o palabras sobre las cuales yo construía un poema. Y jugando, jugando llegamos a estos setentaytantos poemas, además de ser una excusa preciosa para vernos más a menudo.

Uno de los nuevos proyectos de ilustración y poesía en los que trabaja Josema Carrasco. Josema Carrasco.

Hay varias líneas en el texto: poesía vinculada a su oficio, el cómic, la arquitectura, la música…

Procuro aprender de todo lo que me rodea y ponerlo en forma de verso, combinar disciplinas artísticas y extraer de ellas ideas y conceptos que sirvan para escribir un poema.

Hay poemas de amor: a su hija, con cariño e ironía, a su compañera o musa, con entrega y un poco de humor. ¿Qué es más importante el amor o el humor?

No hay amor sin humor, si reímos no tenemos miedo, si no tenemos miedo podemos cambiar lo que nos rodea y mejorar nuestras relaciones. La risa es empatía y es más fácil querer a alguien desde la alegría que desde la tristeza. El amor no es contemplación sino acción. Las dos son mujeres fantásticas y maravillosas, una es el presente y la otra el futuro.

¿Cuál es la impregnación de la vida cotidiana en el libro?

Toda, no puedo escribir de lo que no conozco. Hay que construir metáforas nuevas con lo cotidiano, hay que ver o sentir la poesía en cualquier elemento que nos rodea, así lo que era un objeto de consumo pasar a ser un objetivo poético.

¿Cómo brotan las palabras, cuál es su vínculo con el lenguaje, su relación con las rimas en asonante?

Hago una asociación entre forma y significado, por ejemplo: «La noche es un gato negro»; a partir de ahí cuento una historia, busco el tono, el ritmo, la pausa, el ‘flow’. Se parece mucho a improvisar un rap, quizás por eso predomine la rima asonante.

¿La poesía es lenguaje, emoción o nace de la cabeza fría?

La poesía es una forma de pensamiento, como dice Ángel Guinda: «Uno es poeta las 24 horas». También es filosofía, preguntar y cuestionarse, buscarse y encontrarse, descubrir nuevos interrogantes y nuevas ideas, por lo menos para mí y así es como la entiendo.

¿Cómo ha escrito el libro, en qué circunstancias, a ordenador, con dibujos, en los cafés…?

Me encantaría mentirle e inventarme una escena bohemia y romántica pero no. Escribo en cualquier parte, aunque procuro guardar el primer verso que se me ocurre en la memoria y poco a poco ir estirándolo como un chicle hasta que puedo pegarlo con otros y formar un poema.

¿Diría que todo el volumen es un ‘carpe diem’ constante?

Sí, somos el presente y el ahora. Este es mi consejo:«Sean felices y malgasten su felicidad».

El cartel de la presentación. Varios amigos de Josema Carrasco recitan un poema suyo. Archivo Carrasco/Olifante.

LA PRESENTACION

‘La felicidad, cariño, es para malgastarla’. Josema Carrasco. Prólogo de Ángel Guinda. Epílogo de Fernando Rivarés. Olifante. Intervendrán, además del poeta, Fernando Rivarés. Trinidad Ruiz Marcellán, Roberto Malo, Jorge Martínez, Nemesio Mata, Marta Martínez y José Luis Blasco

