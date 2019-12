¿Quieres ir al cine por 2,95 euros? Esto es lo único que necesitas

Debes ver 'Frozen II' para comprobar si se cumplen (o no) las diversas teorías fan . Tampoco debes dejar pasar 'Joker ', para corroborar si toda la polémica que ha creado es veraz y para disfrutar del papel de Joaquin Phoenix , para el que muchos piden un Oscar.

Si te apetece cine español...

No puedes dejar de ver 'Mientras dure la guerra', de Amenábar, una cinta aclamada por la crítica y que cuenta con 17 nominaciones a los premios Goya. Y si quieres disfrutar de humor 'made in Spain', no puedes perderte la exitosa comedia 'Si yo fuera rico', muy adecuada para esta época pre-navideña.