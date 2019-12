¿Qué películas se estrenan la semana del puente de diciembre?

Todos los vuelos chárter del puente de diciembre con salida desde Zaragoza están llenos y algunas casas rurales ya no tienen disponibilidad. Si te has quedado sin plan (o si prefieres disfrutar de la ciudad en estas fechas) te proponemos una alternativa a la que no podrás resistirte: acercarte al cine a disfrutar de alguno de los estrenos semanales. Aunque la segunda parte de 'Frozen' sigue siendo la reina de la cartelera (como demostraron las cifras que obtuvo en el fin de semana de su estreno), este jueves se estrenan otros tentadores títulos con los que no vas a querer salir de las salas de cine este puente.

¿Cuáles son los estrenos de esta semana?

1 'Midway' Roland Emmerich, quien también dirigiera 'El patriota', lleva al cine la contraofensa estadounidense al ataque de Pearl Harbour, que llevó a detonar las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Woody Harrelson y Ed Skrein protagonizan 'Midway' en los papeles del almirante Nimitz y el piloto Best respectivamente. La cinta narra cómo se tomó esta decisión que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial.

2 'Los ángeles de Charlie' Elizabeth Banks dirige un nuevo 'reebot' sobre la mítica serie de los 70 'Los ángeles de Charlie'. En esta ocasión, son Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska quienes se ponen en la piel de las mujeres más inteligentes y valientes del mundo que proporcionan seguridad e investigación por todo el globo. Todo se complica cuando un joven ingeniero de sistemas denuncia una tecnología peligrosa.

3 'Legado en los huesos' La segunda parte de la exitosa Trilogía del Baztán, 'Legado en los huesos', llega a los cines de la mano de Fernando González Molina. En esta ocasión, la inspectora Salazar debe luchar por mantener el equilibrio entre su trabajo y su maternidad, mientras intenta resolver un nuevo caso: los acusados de sus anteriores investigaciones se suicidan dejando un inquietante mensaje dirigido a la inspectora, 'Tarttalo'.

4 'Bayala, una aventura mágica' De cara a la Navidad, el público familiar es uno de los más afortunados por la cantidad de títulos disponibles en cartelera. El último en llegar es 'Bayala, una aventura mágica', protagonizada por hadas y dragones, estos últimos casi extintos. Cuando el hada del sol encuentre el último huevo de dragón, la princesa del reino, Surah, se unirá a sus amigas en una aventura para salvar al pequeño animal y así salvar la magia del mundo. 5 'La gran mentira' Dos de los actores británicos más reconocidos internacionalmente, Ian Mckellen y Helen Mirren, se ponen a las ordenes de Bill Condon para interpretar en 'La gran mentira' a los protagonistas de una estafa que se tuerce: la de Roy, un ladrón profesional que trata de seducir a la viuda Betty, pero que termina enamorándose de ella. 6 'El traidor' El realizador italiano Marco Bellocchio narra en 'El traidor' el enfrentamiento real entre dos jefes de la mafia siciliana que llevó al criminal Tomasso Busccetta a huir a Brasil mientras sus hijos eran asesinados. Una vez allí, iniciará un juego de lealtades y secretos que culminará en un trato con el juez Giovanni Falcone, traicionando a la sociedad criminal Cosa Nostra.

7 'El joven Ahmed' Los hermanos Dardenne abordan en su última cinta, 'El joven Ahmed', la radicalización religiosa de un joven de 12 años en Bélgica, interpretado por el debutante Idir Ben Addi, que abandona a su familia obsesionado por la pureza de los preceptos islámicos. La película consiguió el premio a mejor director en Cannes y el de mejor guión y montaje en el reciente festival de Valladolid.



