Aviones llenos para el puente de diciembre

Quizá ha pensado en hacer un viajecito próximamente, puede que en el puente de la Constitución, por aquello de cambiar de aires y recargar las pilas. Si es así, ya puede darse prisa, porque los destinos programados desde Zaragoza van que vuelan. Literalmente.

Si usted es de los que viaja en cualquier otro medio de transporte, o si directamente no tiene intención de salir de Zaragoza, no siga leyendo si no quiere. Pero si está interesado en subirse a un avión, solo advertirle de que la mayoría están ya llenos, dada la gran afluencia de ciudadanos que han decidido levantar el vuelo. Viena, Bratislava, Jordania o un crucero por el Rhin están ya entre las ofertas que han colgado el cartel de no hay billetes, y si se da prisa, puede que encuentre una plaza en los vuelos a Estambul, Marrakech o Düsserdorf.

Y es que los cuatro días que van del viernes 6 al lunes 9 de diciembre se antojan una manera perfecta de desconectar y ver mundo, a pocas semanas de la Navidad y su espíritu festivo. Desde la zaragozana agencia de viajes Área avisan de que queda ya muy poca oferta, aunque siempre se puede rascar algún huequito en el avión.

Por ejemplo, una visita a la ciudad alemana de Düsserdorf y sus mercadillos navideños es posible desde 635 euros, con traslados, tasas y en hotel de tres o cuatro estrellas en régimen de alojamiento y desayuno. ¿Que prefiere no pasar frío, que de eso ya tenemos suficiente por estas latitudes? Siempre puede escaparse a Marrakech, cinco días desde 619 euros, visitas con guía turístico incluidas, o a Estambul, donde, desde 650 euros, puede darse una vuelta por la afamada mezquita azul y asomarse al Bósforo.