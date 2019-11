Los pros y los contras de Apple TV Plus, la recién llegada a la guerra del 'streaming'

"No hemos sido los primeros, pero seremos los mejores", defendía Steve Jobs, que también dejó una frase para la posteridad: «Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas». Apple, la empresa que supo hacer objeto de deseo móviles, ordenadores y tabletas, desembarca en la guerra del 'streaming'. Lo hace tarde y mal, a tenor de las críticas que ha recibido su producto estrella 'The Morning Show', una serie cómica con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell masacrada por la crítica y que ha superado el presupuesto de la mismísima 'Juego de Tronos', con 15 millones de dólares por episodio. «Brutalmente aburrida», sanciona el 'Hollywood Reporter'.

Apple TV Plus ha llegado este viernes a España y a otros 150 países a un precio de 4,99 euros al mes, bastante menos que competidores como Netflix, HBO y Amazon Prime. Desembarca con pocos (solo nueve) pero carísimos contenidos, como la serie fantástica 'See', del creador de 'Peaky Blinders' y con Jason Momoa al frente del reparto, y un programa de literatura presentado por Oprah Winfrey. Directores como Steven Spielberg, M. Night Shyamalan, Sofia Coppola, Alfonso Cuarón y J.J. Abrams ya han firmado el desarrollo de películas y series para el gigante de Cupertino.

Aún así, a estas alturas, Apple TV Plus, al contrario que Netflix, carece de una amplia bliblioteca de programas o películas y, de momento, tampoco lanzará sus producciones al completo. La compañía de la manzana prefiere el menú televisivo ligero al atracón de series. La mayoría se estrenarán con sus tres primeros episodios, seguidos de uno nuevo cada semana. Aunque la compañía no descarta variar de estrategia según el título.

Pero el gran 'handicap' de Apple TV + en su arranque es que solo está disponible para el iPhone, iPad y Apple TV, así como para todos los televisores inteligentes de Samsung fabricados en 2019 y en algunos modelos de 2018. Los clientes deben actualizar a las versiones más modernas de los sistemas operativos iOS 12.3 o macOS 10.14.5 para ver Apple Tv +. También está disponible en algunas smartTV con Roku y para los sticks Amazon Fire TV. A finales de año, estará disponible para los televisores LG, Sony y Vizio.

En cuanto a la compartición de cuenta, se puede hasta con seis familiares.

Más platos en la carta

Por si esta oferta fuera poco, la carta de la televisión a la carta sigue añadiendo platos. A la vuelta de la esquina, el próximo 12 de noviembre, está el lanzamiento de Disney +, aunque de momento será únicamente en Estados Unidos. Su precio inicial será de 6,99 dólares (en torno a 6 euros) al mes.

Considerado un gigante, coloso o, incluso, imperio del entretenimiento, Disney pisará fuerte en el mercado de las plataformas digitales con un producto que incluirá su catálogo íntegro de películas clásicas, más todas las producciones de las factorías Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic y sus canales para el público infantil.

En su oferta, la franquicia Star Wars tendrá un lugar destacado con las series 'The Mandalorian', 'Rogue One' y 'Las Guerras Clon', además Ewan McGregor regresará como Obi-Wan Kenobi en una producción cuyos detalles están aún por concretar.

Hablando de retornos, dos ficciones pensadas para el público milenial: las nuevas versiones de 'Lizzie McGuire' y 'High School Musical'. La primera, con Hilary Duff será de nuevo, imaginará la vida adulta del personaje. La segunda se reinventará más de diez años después de su estreno en una producción muy diferente que parte del éxito del musical protagonizado en 2006 por Zac Efron y Vanessa Hudgens.

Por su parte, el universo cinematográfico de Marvel contará con hasta 8 nuevas series que seguirán las aventuras de los superhéroes de la popular franquicia de cómics.

WarnerMedia, por su parte, lanzará una futura plataforma en mayo de 2020 bajo la marca HBO Max que integrará en su oferta a las marcas HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y Looney Tunes, entre otros.

Además, 'Friends' abandonará el catálogo de Netflix y pasará a formar parte de HBO Max, junto a 'The Big Bang Theory','El ala oeste de la Casa Blanca', 'Pequeñas mentirosas', la colección completa de Studio Ghibli y todos los capítulos de 'Barrio Sésamo'. El precio será el más elevado de todos los competidores: 14,99 dólares (13 euros) al mes, de momento solo en EE.UU., por encima de los 12,99 dólares (12 euros) de Netflix y los 5,99 (alrededor de 5 euros) que cobra Hulu.