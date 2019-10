De la seda a las alfombras de Ikea: el arte de vestir a "Juego de Tronos"

Aunque hace más de cuatro meses que "Juego de Tronos" llegó a su fin, su esencia sigue viva a través de una exposición que aterriza este viernes en la Feria de Madrid IFEMA con el vestuario que lucieron sus protagonistas y cuyas creaciones están firmadas por Michele Clapton.

"Hemos utilizado todo tipo de telas, como la seda, la piel y el cuero y viajamos por muchas partes para encontrar los materiales específicos. Y cuando no los encontrábamos, fabricábamos nosotros mismos las telas", señala Michele Clapton, figurinista de la aclamada serie de HBO.

Un vestuario por el que Clapton (Irlanda, 1969) ha recibido cinco premios Emmy -2012, 2014, 2016, 2018 y 2019- y para cuya elaboración tuvo que recurrir incluso a Ikea, la empresa de muebles y decoración del hogar.

"En el episodio piloto, para el que no teníamos mucho presupuesto para la Guardia de la Noche, utilizamos unas alfombras de Ikea que eran de lana. Cuando las vi en la tienda me dije 'esto puede funcionar perfectamente'", declara con humor Clapton.

Un vestido de novia que lució Margaery Tyrell en la Boda Púrpura con flores en lino y seda, o el traje estructurado de cuero que llevó Cersei Lannister cuando subió al trono son algunas de las muchas piezas que se pueden ver en la muestra, algunas de las cuales requirieron entre 12 y 14 semanas de trabajo por un grupo de profesionales.

El traje de cuero de Cercei Lannister que también forma parte de la exposición. Heraldo.es

"Teníamos 20 personas en el taller que estaban cortando, cosiendo y que se encargaban de las armaduras y del envejecimiento de las prendas y los bordados", señala Clapton, quien se ve así misma como una "narradora de historias".

"A veces los trajes dicen cosas que no han sido dichas. Tal vez sugieran algo que no ha sido verbalizado, pero nunca deben interponerse a la voz del actor", afirma Clapton.

Por ejemplo, con Sansa Stark, cuyo personaje interpreta Sophie Turner y que fue víctima de abusos y violaciones, su atuendo negro con correas y cuero y de aspecto opresor sugiere que "nadie la va a tocar nunca más" y aunque no lo dice el propio personaje, lo expresa a través del vestuario.

Durante las ocho temporadas que ha durado la serie de HBO, se ha podido ver una evolución de los personajes a través de su vestuario a medida que avanzaba la acción.

"Daenerys Targaryen fue la más difícil de vestir. Al principio llevaba muy poca ropa y tenía que parecer todo muy sencillo, pero tenía mucho trabajo detrás. Luego, en las últimas temporadas, fue cambiando y adaptándose al entorno con pieles y piezas más elaboradas", aclara la figurinista.

Sin duda, "Juego de Tronos" ha supuesto un "boom" para esta diseñadora que ya cuenta en su currículum con trabajos como la serie "The Crown" o la película "Mamma Mia! Here We Go Again".

En la exposición, además del vestuario también se muestran joyas, espadas, coronas y otras piezas que transportan al público al mundo de fantasía medieval que representa "Juego de Tronos".