Sofá y mantita: todas las series que ver en noviembre

Asoma el frío pidiendo sofá, mantita... y un buen atracón de series. Entre lo que llega en noviembre hay esperados regresos, como 'The Crown', la gran superproducción, en parte esta vez rodada en Sevilla, sobre la vida de Isabel II de Inglaterra, que en su tercera temporada en Netflix pierde a Claire Foy y ficha a la oscarizada Olivia Colman para interpretar a una reina ya más madura. Al mismo canal también vuelven la comedia 'Atipico' o 'The end of the f**** world'. 'La peste' tendrá también una segunda temporada en Movistar donde también se verá la décima temporada de la longeva 'Shameless'. Hay también muchos estrenos, algunos españoles, como 'Hache' (Netflix) o 'Atrapa a un ladrón'. La gran batería de novedades llega con la plataforma recién llegada Apple TV +, que ofrece 'See', 'Dickinson' o 'The Morning show', el regreso a la televisión de Jennifer Aniston. HBO contraataca con la ambiciosa 'La materia oscura', basada en la serie de novelas del mismo nombre de Philip Pullman.

1 DE NOVIEMBRE

'The Morning Show', producida por Reese Whiterspoon, supone el regreso de Jenniffer Aniston a la televisión. Heraldo.es

'The Morning Show' (Apple TV +, estreno). Reese Witherspoon sigue abonada a producir y protagonizar series. Tras su éxito en HBO con 'Big Little Lies', la actriz ficha ahora por la nueva Apple TV + en la que forma parte de un elenco tan estelar como en la anterior, en la que compartía pequeña pantalla con Nicole Kidman o Meryl Streep. En esta ocasión, sus compañeros son Jennifer Aniston, en su esperado regreso a la televisión, y otro rey de la comedia, Steve Carell. Los tres dan vida a los presentadores de un programa matinal de televisión.

'Para toda la humanidad' (Apple TV +, estreno). ¿Qué hubiera pasado si rusos y estadounidenses nunca hubieron dado carpetazo a la carrera espacial? Este es el punto de partida de otra de las grandes apuestas de Apple en su asalto a la televisión.

'See' (Apple TV +, estreno). El hercúleo Jason Momoa protagoniza este serie en la que en un futuro no muy lejano y, cómo no, distópico, la humanidad ha perdido el sentido de la vista.

'Dickinson' (Apple TV +, estreno). La estrella pop y candidata al Oscar por la película de los hermanos Cohen, 'Valor del ley', Hailee Steinfeld, da vida a la poeta Emily Dickinson en sus años jóvenes con la aspiración de convertirla en un "ídolo millennial'. Suerte.

'Atípico' (Netflix, tercera temporada). Nuevas aventuras de Sam Gardner, un chico de 18 años con trastorno del espectro autista.

'Hache' (Netflix, estreno). La cara oculta de la Barcelona de 1960 y la llegada de la heroína a España, aderezadas con música de jazz, son algunos de los componentes de esta serie española, interpretada por Adriana Ugarte, Eduardo Noriega y Javier Rey. La creadora del proyecto, Verónica Fernández, empezó a escribir el guión después de descubrir que cuando el capo de la mafia Lucky Luciano fue expulsado de Estados Unidos y se estableció en Italia siguió controlando la ruta de la heroína entre Asia y Norteamérica, introduciendo la droga en España a través del puerto de la capital catalana.

'Somos la ola' (Netflix, estreno). Producción alemana que traslada a la televisión el éxito de la película 'La ola', estrenada en 2008. El filme se inspiró los experimentos de un profesor de Historia, llamados 'La tercera ola', con los que pretendía demostrar a sus alumnos la dimensión real y los peligros de la autocracia.

'Tom Clancy's Jack Ryan' (Amazon Prime Video, segunda temporada). Nueva entrega de esta serie de acción con toques de 'thriller' político protagonizada por John Krasinski.

4 DE NOVIEMBRE

'La materia oscura' es la apuesta de HBO para sustituir a 'Juego de tronos'. Heraldo.es

'La materia oscura (estreno, HBO)'. Basada en la trilogía literaria de Philip Pullman, es una de las grandes apuestas de la temporada de HBO (en alianza con la BBC) y, claramente, la aspirante a heredar el éxito de 'Juego de tronos'. También perteneciente al género fantástico, la producción se desarrolla en universos paralelos, donde abundan las brujas, los espíritus de animales y hablan los osos polares. La historia se centra Lyra Belacqua, una niña de 12 años que vive en Oxford.

'Shameless' (Movistar Series). 'Rara avis' en el panorama televisivo actual: diez temporadas y con su elenco casi intacto. Los Gallagher vuelven a desplegar los encantos de su disfuncionalidad.

5 DE NOVIEMBRE

El cartel de la segunda temporada de 'The end of the fu***in world', por si los espóilers. Heraldo.es

'The end of the fu**in world' (Netflix, segunda temporada). La primera entrega convirtió a esta serie en una de las más comentadas. Han pasado dos años y es imposible adelantar nada de la segunda temporada sin hacer espóiler de la primera. Aunque sí están aseguradas nuevas y enormes dosis de sufrimiento adolescente y la incorporación de Naomi Ackie, uno de los rostros de la nueva de 'Star Wars'.

'Capítulo 0' (#0 de Movistar, segunda temporada). Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla en su salsa. Poco más que añadir.

8 DE NOVIEMBRE

Pablo Echarri y Alexandra Jiménez protagonizan 'Atrapa un ladrón'. Heraldo.es

'Atrapa a un ladrón' (Amazon Prime Video, estreno). La turiasonense Alexandra Jiménez protagoniza junto al argentino Pablo Echarri esta serie -creada por Javier Olivares ('El Ministerio del Tiempo)- cuya historia comienza en 2009, cando Juan Robles (Pablo Echarri) ejecuta en Buenos Aires el robo de guante blanco de un cuadro por valor de 4 millones de dólares. Nueve años después, en Barcelona, se casa con la inspectora de policía Lola Garay (Alexandra Jiménez).

10 DE NOVIEMBRE

Fotograma de la serie 'Dublin Murders'. BBC/Euston Films/Starz/Steffan Hill

'Dublin Murders' (Starzplay, estreno). Serie basada en los existosos libros de Tana French. Crimen y misterio com tintes psicológicos a un buen nivel.

11 DE NOVIEMBRE

Anna Paquin protagoniza 'Flack'. Heraldo.es | des willie

'Santos Dumont '(HBO, estreno). Miniserie brasileña en torno a la figura del inventor Santos Dumont, conocido como el 'padre de la aviación'.

'Flack' (Cosmo, estreno). Anna Paquin da vida en esta serie a Robyn, una empleada de una agencia de relaciones públicas en Londres. Su trabajo consiste en la gestión y resolución de diversas crisis relacionadas con celebridades.

14 DE NOVIEMBRE

'The Stranded' (Netflix, estreno). Curiosidad tailandesa sobre un grupo de adolescentes a los que un tsunami deposita en una isla. Pronto se dan cuenta de que nadie los va a rescatar.

15 DE NOVIEMBRE

'La peste' estrena segunda temporada. Heraldo.es

'The Man in the High Castle' (Amazon Prime Video, cuarta temporada). Serie (distópica) basada en la novela de mismo título de Philip K. Dick que parte de la premisa de qué podría haber pasado si Alemania y Japón hubiesen ganado la II Guerra Mundial.

'La peste' (Movistar +, segunda temporada). Nueva entrega de la que sigue siendo una de las grandes superproducciones televisivas en España. La acción se adelanta cinco años, cuando Sevilla ha logrado reponerse de la epidemia de peste. Continúan los personajes de Mateo (Pablo Molinero), instalado en el Nuevo Mundo, de Teresa (Patricia López Arnaiz) o Valerio (Sergio Castellanos). A los que se suman Pontecorvo (Federico Aguado), que tiene como misión poner orden en la ciudad y doblegar al hampa, y Baeza (Jesús Carroza).

17 DE NOVIEMBRE

La serie checa 'The Sleepers', espías en HBO. Heraldo.es

'The Crown' (Netflix, tercera temporada). La oscarizada Olivia Colman sustituye a Claire Foy en 'The Crown' para dar vida a una más madura Isabel II. Son las novedades de un reparto al que se incorporan también Tobias Menzies ('Juego de Tronos), como Felipe de Edimburgo, y Helena Bonham Carter, en el papel de la Princesa Margarita. Esta temporada se ocupará de la década posterior al 'Escándalo Profumo', con episodios históricos como la descolonización o la llegada del hombre a Luna.

'The Sleepers' (HBO, estreno). Producción checa de espías ambientada en 1989, en plena Revolución del Terciopelo.

18 DE NOVIEMBRE

'The terror', historias tan terroríficas como reales. Heraldo.es

'The terror' (AMC, segunda temporada). Tras abordar en su primera temporada la La expedición perdida de Franklin en el Ártico, en esta ocasión se centra en los más de 145.000 estadounidenses y canadienses de origen japonés que, entre 1942 y 1945, se vieron forzados a dejar sus hogares y fueron trasladados a campos de internamiento por sus respectivos gobiernos, simplemente por dónde ellos o sus antepasados habían nacido.

'Ray Donovan' (Movistar Series, séptima temporada). Liev Schreiver da vida a un especialista en arreglar los problemas de la élite de Hollywood, pero incapaz de solucionar los problemas que se dan en su vida personal.

19 DE NOVIEMBRE

'Pure', menonitas en apuros. Heraldo.es

'Pure' (Cosmo, estreno). Más problemas para los menonitas, esta vez con el narcotráfico. La sombra de 'Único testigo' es muy, muy, alargada.

21 DE NOVIEMBRE

Óscar Jaenada da vida a Hernán Cortés. Heraldo.es

'Mortel' (Netflix, estreno). Esta serie francesa mezcla jóvenes estudiantes y el vudú. Sofiane, que vive en un barrio popular, firma un pacto con el diablo para intentar encontrar a su hermano desaparecido.

'Hernán, el hombre' (Amazon Prime Video, estreno). Producción de las que llevan asociado el calificativo de "ambiciosa' y en la que Óscar Jaenada da vida al amoso conquistador español Hernán Cortés a través de ocho episodios.

22 DE NOVIEMBRE

'The feed' (Amazon Prime Video, estreno). ¿Qué queremos? ¡Más distopias! En este caso, de la mano de Lawrence Hatfield, el inventor la teconología que da nombre a la serie y que está implantada en todos los cerebros humanos. El ingenio permite compatir información, emociones y recuerdos... hasta que la cosa comienza a fallar.

Cartel de 'The feed', serie de Amazon Prime Video. Heraldo.es

'Alta mar' (Netflix, segunda temporada). Alejandra Onieva, Ivana Baquero, José Sacristán, Eloy Azorín y Jon Kortajarena protagonizan esta serie española en la que el misterio y el drama de mezclan en un transatlántico en la década de 40.

26 DE NOVIEMBRE

'The Accident' (Filmin, estreno). La magnífica Sarah Lancashire ('Happy Valley', 'Last tango in Halifax') es la protagonista de esta serie situada en un pueblo de Gales, destrozado por la trágica explosión de una construcción que se ha cobrado la vida de nueve personas, ocho de ellas niños.