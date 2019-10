Qué hacer en Zaragoza este fin de semana: los últimos planes de las Fiestas del Pilar

2

Conciertos

Los nombres propios del cartel musical de este fin de semana son Los Punsetes (viernes, Las Armas), Calavento (sábado, Sala López) y The Meteors (sábado, Casa del Loco), entre otros. Además, en el Auditorio de Zaragoza se puede disfrutar del concierto 'Game of Thrones & The Best Epic Film Music Live!' donde se interpretarán algunos de los temas más conocidos de la famosa serie de HBO.