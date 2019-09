Qué hacer este fin de semana en Zaragoza: arte urbano en Asalto y magia en el Casco

3

Zaragoza Pysch Fest

El sábado 21 de septiembre, Las Armas vuelve a ser el escenario del Zaragoza Psych Fest, una cita especializada en psicodelia, new wave y otras expresiones artísticas. Este año, los encargados de ponerle ritmo a estra muestra serán Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Mohama Saz, Soledad Vélez, You Said Strange, Juleah, Akkan, Uniforms y Olsen Twinz...