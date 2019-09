Abtracción y nanociencia en el Asalto de Las Fuentes

Uno de los logros del Festival Asalto de arte urbano de Zaragoza, que va a celebrar su decimocuarta edición es, para sus organizadores, el hecho de que ahora son los propios barrios los que reclaman su presencia. "Ya no es como al principio, cuando nosotros elegíamos dónde actuar, ahora son los colectivos y las asociaciones los que nos reclaman", contaba este miércoles Luis García, miembro de la organización con Asalto Producciones. En esta ocasión, la invitación llegó desde el barrio de Las Fuentes, donde, desde el próximo lunes al domingo 22, con el patio trasero del centro cívico Salvador Allende como cuartel general, volverán a desplegar su talento alrededor de 20 artistas y se ofrecerán decenas de actividades.

Se mantienen algunas que ya son santo y seña del festival, como la Asalto Fair, el picnic urbano, los conciertos, los talleres y las grandes intervenciones (este año serán seis). Y llegan algunas novedosas, como una colaboración con el Instituto de Nanociencia de Aragón y EsCiencia que busca, con un proyecto con recorrido hasta 2020, explorar las relaciones entre ciencia y arte. La iniciativa se traducirá en sendos talleres, los días 21 y 22, que no precisan de inscripción previa. Uno es de serigrafía, de carácter experimental, con tintas especiales que, debido a su composición molecular, cambian de color con la temperatura o la radiación solar. Otro consistirá en un espacio interactivo con una «atmósfera inmersiva» a partir de imágenes extraídas de la observación nanoscópica.

Los muros, un reto

En cuanto a las intervenciones artísticas, columna vertebral de Asalto, Luis García explicó que este año, debido a las peculiaridades urbanísticas del barrio de Las Fuentes, de gran condensación arquitectónica, «ha sido más complicado encontrar muros", por lo que ha sido todo un "reto" para la organización que ha apostado por "espacios diferentes, algunos de ellos muy vividos". Es el caso del colegio público Torre Ramona, donde, debido al gran tamaño de la superficie que hay que intervenir, ya están trabajando los belgas Hell’O Collective. Ellos son ejemplo de una de las líneas estéticas de esta edición, que apuesta más por la abstracción que por lo figurativo, aunque también estará representado por el polaco Dimitris Taxis, que pintará en el número 51 la calle Rusiñol. Destaca también en el Asalto el trabajo que hará el ecuatoriano Urku en una cancha de baloncesto del parque Torre Ramona. Una acción que se completa con las de los zaragozanos Maiky Maik (calle Numancia, 34), Isabel Garmón (en la calle Monasterio de Guayente) y el catalán Spogo en los bajos de la calle Monasterio de Obarra. Como siempre, habrá visitas guiadas. Este año, los días 20, 21 y 22. El precio es de 6 euros, con la bolsa de tela.

En la 14 edición, además, se añaden otros ‘tours’ muy especiales. Los que de la mano de Carlos Arlento y Emilio Cazcarra, dos voluntarios del Centro de Mayores Salvador Allende, guiarán a los visitantes por algunos de los rincones más desconocidos y curiosos del antiguo Matadero que diseñara el arquitecto Ricardo Magdalena. Las plazas están limitadas a 25 personas por turno, la visitas duran entre 30 y 40 minutos y se realizarán los días 21 y 22, aunque el horario está aún por confirmar.

‘Collage’, dibujo, estampación...

Entre los talleres que precisan de inscripción previa se encuentran el de ‘collage’ con Susana Blasco sobre ‘El poder de la mujer en la nutrición’, en colaboración con Acción contra el Hambre (días 17 y 18); los de dibujo ‘De-Construyendo Personajes’, con Pilar Serrano, y ‘Totems de los pies a la cabeza’, con Berta Maluenda; el de modelado de personajes e interacción urbana, con Anastasia Jouk y el de estampación, con Carla Nicolás (todos tendrán los 21 y 22).

Como viene siendo habitual, los usuarios del tranvía de Zaragoza también tendrán oportunidad de disfrutar del Asalto con las ilustraciones de cada parada, que este año están inspiradas en el 30 aniversario de la Convención de Derechos del Niño. Amaia Arrazola, Berta Maluenda, Edu Flores, Magoz, Mamen Marcén y Jesús Cisneros son los artistas seleccionados.

El Asalto deja también lugar para la fiesta. Amén del picnic del domingo 22, colofón de cada edición, que este año contará con la música de DJRed Ros (11.30) y La Bamba (13.30), el viernes, partir de las 20.00, siempre en el patio trasero del Salvador Allende (entrada por la calle Florentino Ballesteros), tocarán los valencianos Mueveloreina y Antifan. El sábado será el turno de Crudo Pimento.

Presupuesto mermado

Cree el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, representado este miércoles en la presentación del Asalto por la vicealcadesa y consejera de Cultura, Sara Fernández y el director gerente de Zaragoza Cultural, David Lozano, que el festival es "una realidad consolidada" sobre la que tienen "pocas dudas". Por eso se firmó el convenio de 70.000 euros que hace posible esta iniciativa. Sin embargo, en esta edición, por el camino se han quedado otros 60.000 que aportaba en anteriores ocasiones Acción Social y que estaban destinados a financiar proyectos participativos con diversas entidades ciudadanas, que aunque ya estaban en curso y no podrán finalmente realizarse. Al respecto, Sara Fernández mostró el compromiso de su departamento con el festival y la idea de "intentar salvar" algunas de estas actividades que "no van a caer en saco roto". Desde Asalto, Luis García achacó esta merma de la cantidad "apalabrada" a una "tormenta perfecta y a una coyuntura temporal complicada" con el cambio de gobierno. Dijo asimismo que se ha intentado "absorber algunas de las actividades planteadas con ese dinero que ya no tenemos, sobre todo las que implicaban a los niños".