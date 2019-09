HBO tiene una herramienta gratuita que elige por ti la serie que más te va a gustar

Las vacaciones no han sido solo el momento de descubrir algunos de los destinos más recomendados para este 2019. También han sido la oportunidad que todos estábamos esperando para poder disfrutar de una maratón de nuestras series favoritas. Las plataformas de 'streaming' nos lo han puesto fácil, gracias a los estrenos que nos han ofrecido. Aunque ahora toque volver a la rutina, estos canales continúan dispuestos a tentarnos con su catálogo.

En Netflix, ya has visto lo último de 'Las chicas del cable' y la exitosa tercera temporada de 'La casa de papel' (y sí, tú también te has quedado con un sinfín de incógnitas pendientes para la cuarta entrega). En HBO, además de su buque insignia, 'Juego de Tronos', puedes encontrar series tan populares como 'Chernobyl', 'El cuento de la criada' y 'Big little lies', entre otras. Pero, ¿qué podemos ver cuando creemos que ya hemos visto todo?

Su catálogo es (casi) infinito y la mayoría de usuarios invierten mucho tiempo en decidir cuál será la siguiente serie que vayan a ver. Para ayudarles, nadie mejor que el Experto en Series de HBO, que conoce al dedillo toda la oferta de la plataforma.

¿Quién es el Experto en Series de HBO y cómo puede ayudarme?

El experto en Series de HBO España es una herramienta gratuita que elige por ti la serie que más te va a gustar. El servicio está disponible a través de la página de Facebook de la plataforma. Cuando se entra en ella, se activa un chat (o, si no, hay que clickar en 'Enviar mensaje') en el que te ofrecen la posibilidad de ponerte en contacto con atención al cliente o con ese misterioso Experto en Series.

Una vez elegida esta opción, el usuario es recibido por un curioso Maestre de la Ciudadela que dice conocer la biblioteca de HBO España como nadie. A través de preguntas interactivas, en las que el usuario debe seleccionar entre varias opciones, la herramienta ofrece una serie de propuestas que se adaptan a los gustos personales. Si quieres conocerlo, te ofrecemos una simulación del chat entre el Experto en Series y un usuario.