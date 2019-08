Carlos Saura: "Lo me preocupa ahora del feminismo es que empieza a nacer una especie de odio al hombre"

El célebre director aragonés Carlos Saura se ha convertido este martes en 'trending topic' con motivo de unas polémicas declaraciones sobre el feminismo publicadas en una entrevista concedida al diario 'El Mundo' con motivo de su regreso a la ficción, después de 10 años, con el musical 'El rey de todo el mundo'.

En la entrevista que recoge el citado medio, el cineasta (Huesca, 1932) habla de cómo ve el panorama cultural actual. Ante la pregunta de si se considera feminista, el cineasta responde "ni machista ni feminista. Estas nomenclaturas no me gustan demasiado". Reconoce que "las mujeres tienen razón en gran parte de sus reivindicaciones", y lo que les reprocha es "que cometan los mismos errores que los hombres".

El director 'La caza', 'Bodas de sangre', o 'Goya en Burdeos', reconoce que lo que le preocupa ahora del feminismo "es que empieza a nacer una especie de odio al hombre". Según Saura, "aparecen cada vez más chicas lésbicas porque entienden que es mucho más fácil tener placer sexual con mujeres que no con hombres que van a ser un problema". Y añade, "es verdad que hay muchas bestias, asesinos e hijos de Satanás, por supuesto, pero también hay otros que no lo son. Del hombre normal que tiene un respeto por la mujer no se habla".

Para finalizar, la periodista le pregunta si cree que hay un auge de relaciones entre mujeres por este clima, a lo que responde: "Está claro. Vamos yo si fuera mujer también lo pensaría muy despacio. Pudiendo tener una realización sexual con otra mujer que me gusta, ¿para qué me voy a complicar la vida?".

Saura visitó su ciudad natal el pasado mes de enero, ya que Huesca fue la ciudad elegida por el realizador para el estreno mundial de ‘El coronel no tiene quien le escriba’, la versión teatral de la novela de García Máquez, con Juan Diego como protagonista.