Los cortometrajes se abren paso en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona 'Paco Martínez Soria'

La sección 'Certamen Nacional de Cortometrajes' del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo 'Paco Martínez Soria' ha dado comienzo con la presentación de los primeros trabajos. Además, el Bellas Artes ha acogido el estreno de 'Litus', que llegará a las salas de cine el próximo 13 de septiembre.

En esta primera sesión, que ha tenido lugar este domingo 18, el público ya ha votado estas primeras obras que se han presentado a concurso.

Se trata, según el director del festival, Raúl García Medrano, de la apertura "más multitudinaria de público que se recuerde en el arranque del certamen". En concreto, han sido más de 200 los espectadores que acudieron hasta el Teatro Bellas Artes.

Dos de los cortos proyectados abordan las nuevas tecnologías en las relaciones interpersonales. Es el caso de '#mensajedevoz', dirigido por Miguel García Borda, y que ha sido presentado por uno de sus actores y guionista, Max Marieges, conocido por sus papeles en las series 'Gym Tony' o 'La que se avecina'. Tal y como ha expresado Marieges, esta obra cuenta, en seis minutos, "algo que sufrimos todos, los mensajes de voz muy largos, interminables, todo en clave de comedia".

El otro trabajo, '#superinlove', trata sobre las redes sociales. Su director, Curro Bernabeu, ha explicado que "es la historia de una pareja, su exposición en redes y cómo repercute en la relación el que uno dé o no 'like' a una foto o publicación". A este respecto, ha añadido que "parece una tontería pero no, está siempre ahí".

En las proyecciones, no han faltado cortos más dramáticos como 'The art of saying goodbye', una historia que presentaron dos de sus intérpretes y protagonistas, el suizo Jeff El-eini y la asturiana Irene Menéndez. "Está basada en un hecho real que nos pasó, la pérdida de una persona cercana de la que no pudimos despedirnos al vivir fuera de España", ha señalado Martínez.

Terapia

Además, ha revelado que le generó un "conflicto interno en la pareja" y escribieron esta historia "casi como una terapia". Se trata de un cortometraje en el que interviene la actriz Tovah Feldshuh, de 'The walking dead'.

Asimismo, el público ha podido ver 'Malpartida', un corto de 22 minutos dirigido por Luis Reneo y con aspiraciones de convertirse en una serie. Está ambientado en la Guerra Civil española y tiene como protagonista a Ventura Malpartida, un buscavidas sin convicciones.

Según ha manifestado su productor, Pedro Palacios, "cuenta la historia de un perdedor que se encuentra en una situación especial y cómo al final sale adelante con la ayuda de sus propias herramientas y de la gente".

Certamen de largometrajes

Por la noche, los espectadores del Festival de Tarazona han disfrutado de la segunda película del Certamen de Largometrajes, 'Litus'. Esta comedia narra el encuentro de un grupo de amigos en el que salen a relucir los secretos más íntimos y todas las emociones escondidas durante años.

El encargado de presentar la cinta ha sido su productor ejecutivo, Fernando Riera. Basada en una obra de teatro del mismo nombre, 'Litus' es también un personaje que, según Riera, "es el motor de la película aunque no aparece".

"Cuenta la reunión de unos amigos en torno a un suceso traumático, es la típica historia de relaciones entre personajes, con pequeñas heridas de temas no resueltos que dan juego a este tipo de películas", ha agregado.

'Litus' ha llegado a Tarazona tras pasar por el Festival de Málaga y en vísperas de su estreno en las salas de toda España, que será el próximo 13 de septiembre. Su reparto lo integran Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Adrián Lastra, Marta Nieto o Álex García y su director es Dani de la Orden.

Lunes 19

Este lunes 19 de agosto, dentro del Certamen de Largometrajes, el público tendrá una cita a las 22.30 horas con 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta', una comedia de Santi Amodeo que presentará en el Bellas Artes el propio director. Antes las webseries se harán un hueco con nuevas entregas de 'Terror y feria' y 'Neverfilms'.

Previamente, a las 19.00 horas, dentro del Certamen Nacional de Cortos, se proyectarán los siguientes trabajos a concurso: 'Broccoli', 'Moda', 'Tono menor', 'Rígido', 'Muero por volver', 'Manspreading', 'REM', 'Vacaciones', '¿Por qué miente la gente?' y 'Let"s go to Antarctica'. Como siempre, el público podrá votar los trabajos favoritos, y puntuar la película.