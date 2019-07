Los espectáculos a la fresca llenan la noche aragonesa de magia, circo y música

La calurosa entrada al verano que se vive en Aragón ha hecho más evidente potenciar la programación ‘a la fresca’. Cada vez son más las localidades que se suman a las actividades nocturnas: en Zaragoza se han programado actos culturales en el Caixaforum, el centro Joaquín Roncal, el parque Delicias o Las Armas. En Teruel vuelve el ciclo ‘Noches en el jardín’, en Cinco Villas se ha programado un verano de actividades con magia, circo y música y otras, como Calatayud, también contarán también con programación este mes de julio.

En la capital zaragozana hay varios planes para las noches de julio y agosto. Los barrios rurales tienen la programación ‘A la fresca’, con 52 actividades que comenzaron el pasado junio. Destaca el concierto de David Angulo el 14 de julio a las 22.00 en la plaza de España de Peñaflor o el espectáculo de circo La Raspa el 6 de septiembre, a las 20.30, en la plaza del Castillo de Casetas.

En el Caixaforum, vuelve el ciclo ‘Noches de verano’, con la música experimental de Caranzalem (11 de julio a las 19.30 y 20.15) o la artista de Cabo Verde Lucibela (11 de agosto a las 22.00). También en Zaragoza, el Centro Joaquín Roncal reúne cine, música y teatro –los martes, miércoles y jueves, respectivamente–, a partir de las 21.00. Se podrá disfrutar de cortos aragoneses antes de cada proyección y de música con grupos como Trivium Klezmer (7 de agosto).

En el parque Delicias de la capital aragonesa habrá actuaciones con clown, cuentacuentos, música, animación y cine. El día 12 de julio, a las 21.00, la Asociación literaria Fernando de Aragón propone poesía a la luz de la luna. En torno a las 19.30, se han programado actividades para los más pequeños, como la velada con Charraire y el montaje ‘Vaya veranito’ el 2 de agosto.

La programación en Zaragoza se completa con la propuesta nocturna en Las Armas. Allí tiene lugar en julio ‘Los jueves al soul’, con sesiones de pinchadiscos de música negra a partir de las 19.00, o ‘Al son del mojitero’, donde se puede disfrutar de clases de bailes latinos gratis los viernes de 20.00 a 22.00.

Los jardines de Teruel

En los jardines de San Pedro, en Teruel, se podrá disfrutar en agosto, a las 22.30, del ciclo musical ‘Noches en el jardín’. El día 6 tendrá lugar una velada flamenca con D‘Colorao. El 7, música negra, jazz, swing y soul con The Black Barbies. El 20 de agosto, recital acústico del músico Ángel Stanich, y el día 21 estará la banda Antílopez. Las entradas de estos dos últimos recitales tienen un precio de 14 euros en taquilla y 16 por anticipado.

En las Cinco Villas, las noches ‘A la fresca’ se desarrollarán en Luesia, Lacorvilla, Uncastillo, Piedratajada y Castiliscar hasta el 31 de agosto. Contará con Coscorrón y su espectáculo ‘Circus’, Fulanito de Tal y sus ‘Canciones de todos lados’, la magia de Asiko y su propuesta ‘Más allá de la realidad’ o Javi el Mago que llevará su ‘Magia y humor’.

Calatayud ha programado también noches de verano, en julio en la plaza de España. El sábado 13 actuarán los grupos locales A poco no llegamos, La Fragua, Parsifal y Murphy and the Strangers. El 20 de julio se celebrará el Festival Nacional de Folclore, con el Grupo de Danzas Rauda de Roa (Burgos) y la Asociación Folcórica ‘Señora de la Sierra’ de Villarrubia de los Ojos. Por último, ‘Un concierto de película’, el espectáculo ofrecido por la Agrupación Musical Pascual Marquina, pondrá el broche final el 27 de julio.