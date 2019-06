Avalancha pop: sacan disco Rosalía, Katy Perry, Miley Cyrus...

Decían el año pasado que no corrían buenos tiempos para las voces femeninas, pero 2019 será un año que destacará por la sucesión de lanzamientos de alto voltaje de féminas del pop. Si Madonna, Taylor Swift y Kylie Minogue publicaron nuevo sencillo en abril, estos días se vive una auténtica avalancha pop, con la publicación de temas de Rosalía, Katy Perry, Miley Cyrus, Cardi B, Tove Lo, Camila Cabello, Charli XCX y Bebe Rexha.

La propia Perry, que lanzó el pasado viernes su sencillo ‘Never Really Over’, aprovechó para felicitar vía Twitter a sus compañeras:«Muchas gracias por todo el amor y tengo que felicitar por su la maravillosa nueva música a todas estas diosas talentosas». Un tuit que emocionó a Rosalía, que respondió con dos emojis de un brazo fuerte y corazón.

La española sorprendió esta semana con su nueva canción, ‘Aute Cuture’, acompañado de un impactante vídeo en el que muestra una barroca manicura. Está compuesta por Rosalía, El Guincho y Leticia Sala y el vídeo, dirigido por el tándem Bradley & Pablo, es un mejunje visual «bien de palmas, nail art y Tarantino vibe», como lo describió la propia Rosalía. La cantante escribió en su Instagram un texto de agradecimiento por el primer aniversario del lanzamiento de ‘Malamente’, canción de su disco ‘El mal querer’ que la ha convertido en una de las artistas más populares del mundo.

También era esperado el regreso de Katy Perry, después del batacazo que se llevó con su anterior trabajo, ‘Witness’. El caso de Perry es curioso, ya que pasó de ser superventas a luchar por colocar un sencillo en las listas. El tema está producido por Zedd (Ariana Grande) y compuesto por Perry, Zedd y otros siete escritores más. Una larga lista de créditos que es ya habitual en el universo pop.

Chicas malas y desventuras

Miley Cyrus lo tiene más fácil. Llega después de lanzar, junto a Mark Ronson (Amy Winehouse) el éxito ‘Nothing Breaks Like a Heart’. El viernes publicaba su nuevo EP ‘She’s Coming’, que reúne todo tipo de estilos: baladas, hip hop, country... El primer sencillo, ‘The Most’, parece estar dedicado a su marido, Liam Hemsworth, y la tristeza compartida tras perder ambos su hogar en los incendios de California de hace unos meses.

Si Cyrus intenta ofrecer la imagen de chica controvertida, la rapera Cardi B lo consigue sin esfuerzo. El mismo día que publicaba ‘Press’ tenía que acudir a un juicio por agredir, presuntamente, a un grupo de archienemigas en un club de ‘striptease’. La rapera canta en su nuevo tema, precisamente, sobre esa fijación que tiene la prensa para cubrir sus desventuras.

Camila Cabello, por su parte, se reúne con el cotizadísimo Mark Robson para el temasencillo, ‘Find U Again’, que se publicó el jueves. No es el avance del nuevo disco de la cantante de ‘Havana’, ya que la canción forma parte del álbum de Robson.

Y esos días también se publicaron los nuevos temas Tove Lo, Bebe Rexha y Charli XCX. La primera lanza ‘Glad He’s Gone’, adelanto de su próximo álbum ‘Sunshine Kitty’;Bebe Rexha colabora con The Chainsmokers en el sencillo ‘Call you Mine’ y la británica Charli XCX se une a Christine and The Queens en el tema ‘Gone’, que presentaron el jueves en el Primavera Sound.